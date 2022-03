Marché du diagnostic des maladies auto-immunes Impact de Covid-19 sur l’industrie, le taux de croissance, le fournisseur, la dynamique du marché et les prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

Analyse du marché: marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes

Le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes devrait atteindre 5,2 milliards USD d’ici 2025, contre 3,09 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2016, la l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Analyse concurrentielle : marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes

Le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché: marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la pathologie numérique sont Siemens AG, Abbott, Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher, GRIFOLS, Bio-Rad Laboratories, Inc., EUROIMMUN AG, Protagen AG, HYCOR, nova Diagnostics, Trinity Biotech, Quest Diagnostics, Hemagen Diagnostics, Inc., bioMérieux India Private Limited, Crescendo Bioscience, Inc, AESKU.GROUP GmbH & Co. KG, SQI Diagnostics, Beckman Coulter, Inc., F. Hoffmann-La Roche, Seramun Diagnostica GmbH, QIAGEN, Erba Diagnostics, Myriad Genetics, Inc, Omega Diagnostics Group PLC, ORGENTEC Diagnostika entre autres.

Définition du marché : marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes

Ce rapport de marché définit les tendances du marché et prévoit les opportunités et menaces à venir du marché du diagnostic des maladies auto-immunes au cours des 8 prochaines années. Les instituts de recherche et de diagnostic du monde entier entreprennent des initiatives en association avec des organisations gouvernementales en raison de la prévalence croissante des maladies auto-immunes et de l’augmentation des dépenses de santé. Le nombre croissant de maladies auto-immunes chroniques devrait stimuler le marché, en raison de la forte augmentation de la recherche et du développement technologique. Selon l’Institut national des sciences de la santé environnementale, plus de 80 maladies auto-immunes ont été identifiées et les maladies auto-immunes sont parmi les maladies les plus répandues aux États-Unis, affectant plus de 23,5 millions d’Américains. Selon le rapport 2012 du NIEHS, plus de 32 millions de personnes aux États-Unis ont des auto-anticorps. La consolidation croissante du marché du diagnostic des maladies auto-immunes est utile pour le transfert de technologie entre les entreprises, favorisant ainsi la disponibilité des systèmes de diagnostic. Par exemple, en 2015, Sengenics a acquis la technologie de réseau de protéines d’Oxford Gene Technology, qui est utile dans le diagnostic de diverses maladies auto-immunes. En 2017, des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE), en Suisse, et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont identifié l’endroit exact où les anticorps anti-phospholipides se fixent et provoquent le syndrome des anticorps anti-phospholipides (APS), qui est un maladie auto-immune qui coagule le sang. Cette fondation fournira un meilleur diagnostic dans le traitement des maladies auto-immunes. favorisant ainsi la disponibilité des systèmes de diagnostic. Par exemple, en 2015, Sengenics a acquis la technologie de réseau de protéines d’Oxford Gene Technology, qui est utile dans le diagnostic de diverses maladies auto-immunes. En 2017, des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE), en Suisse, et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont identifié l’endroit exact où les anticorps anti-phospholipides se fixent et provoquent le syndrome des anticorps anti-phospholipides (APS), qui est un maladie auto-immune qui coagule le sang. Cette fondation fournira un meilleur diagnostic dans le traitement des maladies auto-immunes. favorisant ainsi la disponibilité des systèmes de diagnostic. Par exemple, en 2015, Sengenics a acquis la technologie de réseau de protéines d’Oxford Gene Technology, qui est utile dans le diagnostic de diverses maladies auto-immunes. En 2017, des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE), en Suisse, et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont identifié l’endroit exact où les anticorps anti-phospholipides se fixent et provoquent le syndrome des anticorps anti-phospholipides (APS), qui est un maladie auto-immune qui coagule le sang. Cette fondation fournira un meilleur diagnostic dans le traitement des maladies auto-immunes. et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont identifié l’endroit exact où les anticorps anti-phospholipides se fixent et provoquent le syndrome des anticorps anti-phospholipides (APS), qui est une maladie auto-immune qui coagule le sang. Cette fondation fournira un meilleur diagnostic dans le traitement des maladies auto-immunes. et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont identifié l’endroit exact où les anticorps anti-phospholipides se fixent et provoquent le syndrome des anticorps anti-phospholipides (APS), qui est une maladie auto-immune qui coagule le sang. Cette fondation fournira un meilleur diagnostic dans le traitement des maladies auto-immunes.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Prévalence élevée des maladies auto-immunes dans le monde.

Accroître l’accès à l’assurance médicale aux États-Unis.

Encourager le soutien du gouvernement à se développer pour freiner les incidents de ces maladies.

Initiatives d’organismes publics et privés pour sensibiliser les patients.

Besoins élevés en capital.

Long temps d’attente pour les résultats des tests de diagnostic.

Insuffisance de professionnels de la santé qualifiés dans les pays en développement.

Segmentation du marché : marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes

Le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes est segmenté en fonction des produits et services, du type de test, de la maladie, de l’utilisateur final et des segments géographiques.

Sur la base des produits et services, le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes est segmenté en consommables et kits de dosage, instruments, services

Sur la base du type de test, le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes est segmenté en tests de laboratoire de routine, marqueurs inflammatoires, auto-anticorps et tests immunologiques et autres tests.

Sur la base de la maladie, le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé, syndrome de Sjögren, thyroïdite, sclérodermie et autres maladies.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes est segmenté en laboratoires cliniques, hôpitaux et autres utilisateurs finaux.

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial du diagnostic des maladies auto-immunes couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. les autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

