Marché du diagnostic des allergies 2022: principaux acteurs, demande émergente, analyse des bénéfices des entreprises, stratégies de revenus et d’expansion d’ici 2030

La taille du marché mondial des diagnostics d’allergie devrait atteindre plus de 8,6 milliards USD d’ici 2026.

Une allergie survient lorsque le système immunitaire réagit à une matière ou à une substance étrangère, appelée allergène. La cause de l’allergie peut être quelque chose qu’une personne mange, inhale dans les poumons, injecte dans le corps ou touche. Cette réaction provoque des démangeaisons ou des yeux rouges, des éternuements, un écoulement nasal, une gorge qui gratte et de la toux. Dans des circonstances graves, il peut provoquer des troubles respiratoires, des crises d’asthme, une pression artérielle basse, de l’urticaire, des éruptions cutanées et même la mort dans certains cas extrêmes. Il n’y a pas de remède pour les allergies qui peuvent traiter complètement l’allergie. Néanmoins, grâce au diagnostic et aux médicaments appropriés, l’allergie peut être contrôlée.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5235

Le nombre croissant de personnes souffrant de maladies allergiques, notamment l’asthme, la rhinite allergique, la sinusite et les allergies alimentaires, est le facteur qui améliore le marché mondial du diagnostic des allergies. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 2013, environ 300 millions de personnes dans le monde souffraient d’asthme dû à une allergie, et ce nombre devrait dépasser 400 millions d’ici la prochaine décennie. De plus, selon les statistiques rendues par l’American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, près de 15% de la population mondiale est touchée par la rhinite allergique chaque année. Ainsi, l’incidence croissante des personnes souffrant d’allergies et la demande d’un diagnostic approprié du traitement sont les facteurs qui devraient renforcer le marché mondial du diagnostic des allergies.

Le marché mondial du diagnostic des allergies est segmenté en fonction des produits, des allergènes, des tests, des utilisateurs finaux et de la géographie.

Sur la base des produits, le marché mondial du diagnostic des allergies est segmenté en kits de dosage, instruments et consommables. Le segment des consommables a dominé l’ensemble de l’industrie en 2017 car il s’agit d’un composant essentiel de la détection des allergies. Avancement de la technologie pour les kits de puces à allergènes et les kits ELISA, qui sont plus sensibles et offrent un profilage et un suivi des patients adaptés. Sur la base de l’allergène, le marché mondial du diagnostic des allergies est segmenté en aliments, inhalés, médicaments. En 2017, le segment inhalé devrait dominer le marché mondial. La part de marché majeure est due à la demande croissante de diagnostic des allergies et à l’introduction d’allergènes spécifiques pour la détection des allergies. Sur la base du test, le marché mondial est segmenté en tests in vitro et in vivo.

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5235

En raison d’avantages liés tels qu’une disponibilité et une sensibilité plus larges, une efficacité temporelle et une facilité d’utilisation pour les allergies cliniquement valides, on estime que le segment in vivo domine le marché mondial du diagnostic des allergies. Le segment des tests in vitro devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante d’automatisation croissante des laboratoires et d’une quantité réduite de méthodes de diagnostic invasives associées à des résultats très sensibles et précis. Sur la base d’un utilisateur final, le marché mondial du diagnostic des allergies est segmenté en hôpital et laboratoire de diagnostic. En 2017, on estime que le marché du diagnostic domine le marché mondial. De plus, les développements dans les méthodes de dépistage permettant un diagnostic précis de la maladie suggérant un traitement approprié devraient propulser les opportunités de croissance pour ce segment.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial des diagnostics d’allergies figurent bioMérieux, Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Omega Diagnostics, Hitachi Chemical Diagnostics, Stallergenes Greer, Siemens Healthcare, Lincoln Diagnostics, Hycor Biomedical, HOB Biotech Group et Alcon Laboratories, entre autres.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5235

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/