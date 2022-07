Marché du dépistage néonatal 2022 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional

Le marché du dépistage néonatal était évalué à 0,9 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,76 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « dosages immunologiques et enzymatiques » représentent le plus grand segment technologique du marché du dépistage néonatal au cours de la période de prévision en raison de la large utilisation de ces tests pour dépister les troubles chez les nouveau-nés. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le rapport sur le marché significatif de l'industrie du dépistage néonatal présente la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l'analyse stratégique de l'industrie des principaux facteurs affectant le marché. Le rapport sur le marché de l'industrie du dépistage néonatal a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Intelligent Hearing Systems Corp.

PerkinElmer Inc.

Natus Medical Incorporé

Trivitron Santé

Babies, Inc.

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Danahar

Hill-Rom Services Inc

Interacoustique A/S

Masimo

Le rapport sur le marché de l'industrie du dépistage néonatal a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Le rapport est structuré avec la collecte et l'analyse systématiques d'informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d'opinion. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l'industrie, des applications de l'industrie et de la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport.

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du dépistage néonatal mondial

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui offrent le dépistage néonatal, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire le dépistage néonatal.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Marché du dépistage néonatal, par région :

Le marché mondial du dépistage néonatal est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage néonatal sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du dépistage néonatal en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, de politiques de remboursement favorables pour les patients, d’une forte demande de méthodes de traitement avancées et d’infrastructures de soins de santé développées dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Portée du marché mondial du dépistage néonatal: –

Type d’essai

Test de tache de sang séché

Test d’écran auditif

Test de cardiopathie congénitale critique (CCHD)

type de produit

Instruments

Réactifs

Kits de dosage

Technologie

Spectrométrie de masse en tandem

Technologie d’écran auditif

Technologie de dépistage par oxymétrie de pouls

Immunodosages et dosages enzymatiques

Électrophorèse

Dosages basés sur l’ADN

Type de maladie

Cardiopathies congénitales critiques

Perte auditive du nouveau-né

Drépanocytose

Phénylcétonurie (PCU)

Fibrose kystique (FK)

Maladie urinaire du sirop d’érable

Les autres

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques pédiatriques

Cliniques

Réponses aux questions clés