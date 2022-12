Marché du dépistage médical – Tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

L’étude de marché aide à atteindre un objectif important de toute entreprise – la satisfaction du client et ici le rapport de dépistage médical est la clé. Lorsqu’il y a expansion de l’entreprise, la gestion du marketing devient multiforme et doit alors s’appuyer fortement sur les études de marché pour résoudre les problèmes dans le domaine du marketing. Un tel rapport est donc essentiel. Ce rapport fournit la collecte, l’enregistrement et l’analyse systématiques de données sur les problèmes liés à la commercialisation des biens et services. Le rapport sur le marché du dépistage universel de la santé mène une étude minutieuse et objective de la conception des produits, des marchés et d’autres activités telles que la publicité et la gestion des ventes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des examens médicaux était évalué à 211 225,2 millions USD en 2021 et devrait atteindre 6 09 134 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Schéma de marché : –

Le dépistage médical est un outil important pour détecter une maladie à un stade précoce. Les tests de dépistage sont fréquemment utilisés en médecine préventive pour déterminer si une personne présente des indicateurs précoces des facteurs de risque d’une maladie. Le cancer, le diabète, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle et l’ostéoporose sont autant de maladies qui peuvent être découvertes par le dépistage.

On estime que le marché du dépistage médical augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Selon une étude menée par l’Université de l’Utah GSLC, les chercheurs ont réussi à inhiber l’activité de la télomérase dans les cellules cancéreuses de la prostate et du sein cultivées en laboratoire, entraînant la mort des cellules tumorales. À la suite de ces études, les kits de test de télomères dans le dépistage de la santé cellulaire et d’autres applications ont augmenté, ce qui devrait stimuler le marché du dépistage de la santé dans les années à venir. Par conséquent, une augmentation de la fréquence des maladies chroniques et une augmentation de la population gériatrique ont entraîné une forte demande de dépistage médical sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du dépistage médical sont:

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis), GRAIL (États-Unis), Eurofins Scientific (Luxembourg), Exact Sciences Corporation (États-Unis), SYNLAB International GmbH (Allemagne), UNILABS (Suisse), LabPLUS (États-Unis), BioReference Laboratories (États-Unis), Sonic Healthcare Limited (Australie), ACM Global Laboratories (NY), Cerba Healthcare (France), Quidel Corporation (États-Unis), Innova Medical Group (États-Unis), Amedes Holding GmbH (Allemagne), RadNet, Inc. (États-Unis), Natera, Inc. (États-Unis), Trinity Biotech (Irlande), Nuffield Health (Royaume-Uni), RepeatDx (Canada), NeoGenomics Laboratories (États-Unis), HU Group Holdings, Inc. (Japon), ARUP Laboratories (États-Unis), Q2 Solutions (États-Unis), Genova Diagnostic (États-Unis)

Objectif principal du marché du dépistage médical:

Chaque entreprise du marché Dépistage médical a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs cruciaux, afin que vous puissiez analyser la concurrence, le marché futur, les nouveaux produits et les données informatives qui peuvent augmenter votre volume de ventes de manière exponentielle.

Taille du marché Dépistage médical et facteurs de taux de croissance.

Changements importants dans le futur marché du dépistage médical.

Principaux concurrents mondiaux du marché.

Portée et perspectives des produits du marché Dépistage médical.

Développer des régions avec un potentiel de croissance dans le futur.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Global Health Screening profil des principaux fabricants et statistiques de vente.

Faits saillants des facteurs clés suivants du marché mondial du dépistage de la santé

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise

Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Egypte, Israël, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

