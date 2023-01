Marché du dépistage médical: taille, part, demande, analyse de la croissance et prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research fournit des données historiques récentes, les tendances actuelles du marché, le futur paysage des produits, les stratégies marketing, les innovations technologiques, les technologies à venir, les nouvelles tendances ou opportunités et les industries connexes. Le rapport d’analyse du marché du dépistage médical couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché.

L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les matières premières clés en amont, les équipements clés, les processus de fabrication et l’analyse des clients en aval, tandis que l’analyse des distributeurs clés est mentionnée dans le rapport avec tous les moteurs et contraintes du marché. Il fournit une analyse relativement détaillée de toutes les régions et de tous les segments d’acteurs, offrant aux lecteurs une meilleure connaissance des domaines dans lesquels ils peuvent déployer leurs ressources existantes et évaluant les priorités dans des régions spécifiques pour accroître leur présence sur le marché.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché du dépistage médical s’élevait à 211,2252 millions USD en 2021 et atteindra 609,134 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports organisés par l’équipe d’études de marché de Market Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le bilan de santé est un outil important pour la détection précoce de la maladie. Les tests de dépistage sont fréquemment utilisés en médecine préventive pour déterminer si une personne présente des indicateurs précoces de facteurs de risque d’une maladie. Le cancer, le diabète, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle et l’ostéoporose sont autant de maladies qui peuvent être détectées grâce au dépistage.

On estime que le marché du dépistage médical connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision. Dans une étude menée à l’Université de l’Utah GSLC, les chercheurs ont réussi à inhiber l’activité de la télomérase dans les cellules cancéreuses de la prostate et du sein cultivées en laboratoire, entraînant la mort des cellules tumorales. À la suite de ces études, les kits de test de télomères pour le dépistage de la santé cellulaire et d’autres applications ont augmenté, ce qui devrait stimuler le marché du dépistage de la santé dans les années à venir. Par conséquent, la fréquence croissante des maladies chroniques et la croissance de la population gériatrique ont stimulé la demande de dépistages de santé sur le marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du dépistage médical sont :

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)

Saint Graal (États-Unis)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Exact Sciences Corporation (États-Unis)

SYNLAB International GmbH (Allemagne)

Unilabs (Suisse)

Lab Plus (États-Unis)

Laboratoire de bioréférence (États-Unis)

Sonic Healthcare Limited (Australie)

ACM Global Labs (New York)

Serba Healthcare (France)

Quidel Corporation (États-Unis)

Innova Medical Group (États-Unis)

Amedes Holding GmbH (Allemagne)

RadNet, Inc. (États-Unis)

Natera, Inc. (États-Unis)

Trinity Biotech (Irlande)

Nuffield Health (Royaume-Uni)

RepeatDx (Canada)

Laboratoire NeoGenomics (États-Unis)

HU Group Holdings, Inc. (Japon)

Laboratoire ARUP (États-Unis)

Solutions Q2 (États-Unis)

Diagnostic de Gênes (USA)

Le paysage concurrentiel du marché Dépistage médical fournit des détails par concurrent. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Objectifs clés du marché du dépistage médical :

Chaque entreprise du marché Dépistage médical a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs primordiaux, permettant une analyse de la concurrence, des marchés futurs, des nouveaux produits et des données informatives qui peuvent augmenter de manière exponentielle les ventes.

Taille du marché du dépistage médical et facteurs de croissance.

Changements significatifs dans le futur marché des examens de santé.

Principaux concurrents mondiaux sur le marché.

Étendue et perspectives des produits du marché des examens de santé.

Les pays en développement avec un potentiel de croissance future.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Global Health Checkup profils des principaux fabricants et statistiques de vente.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial du dépistage médical

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial du dépistage de la santé

Chapitre 4: Segmentation du marché du dépistage médical par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Résumé des points clés du rapport sur le marché Dépistage médical :

Examen détaillé des moteurs, des tendances, des contraintes, des contraintes, des opportunités et des principaux micro-marchés spécifiques au marché du dépistage médical.

Évaluation complète de toutes les perspectives et menaces

Étude approfondie des stratégies du secteur pour la croissance des principaux acteurs du marché du dépistage médical.

Dernières innovations et procédures clés du marché du dépistage de la santé.

La technologie de pointe active et les dernières tendances du marché étonnent le marché.

Étude concluante sur la courbe de croissance du marché du dépistage médical pour les années à venir.

Questions fréquemment posées

Quelle est la valeur marchande future du marché du dépistage médical? Quel est le taux de croissance du marché du dépistage médical ? Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché du dépistage médical? Quelles données pays sont couvertes par le marché Dépistage médical ? Quels sont les points de données clés couverts dans le rapport sur le marché Dépistage médical?

