Marché du dépistage médical 2022 – Part de l’industrie, taille, tendances, dynamique, croissance des entreprises, demande, principales entreprises et prévisions 2029

Le rapport sur l’industrie du marché Dépistage médical 2022 a été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. En outre, le rapport révèle également le fabricant, la demande, la consommation, l’impact sur les revenus, suivi du scénario de marché actuel et des perspectives futures. Pour aller plus loin, le rapport met également l’accent sur la stratégie clé des principaux fournisseurs ainsi que sur le large éventail de services avec les dernières données statistiques qui aideront à explorer la nouvelle opportunité de marché.

Marché du dépistage médical (le rapport sur le marché du dépistage médical fournit une analyse détaillée de la situation concurrentielle actuelle du marché du dépistage médical dominé par les principaux fournisseurs, de la part de marché du dépistage médical et du taux de croissance en développement. Ce rapport couvre également les dernières tendances, les moteurs, les opportunités émergentes et les perspectives de croissance par 2029. Le rapport sur le marché du dépistage médical fournit des informations récapitulatives qualitatives et quantitatives de premier plan, notamment: taille du marché (valeur 2014-19 et prévisions jusqu’en 2029).Ce rapport contient également des descriptions des principaux acteurs, y compris des mesures financières clés et une analyse des pressions concurrentielles au sein Marché du dépistage médical.

Analyse et taille du marché mondial du dépistage médical

On estime que le marché du dépistage médical augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Selon une étude menée par l’Université de l’Utah GSLC, les chercheurs ont réussi à inhiber l’activité de la télomérase dans les cellules cancéreuses de la prostate et du sein cultivées en laboratoire, entraînant la mort des cellules tumorales. À la suite de ces études, les kits de test de télomères dans le dépistage de la santé cellulaire et d’autres applications ont augmenté, ce qui devrait stimuler le marché du dépistage de la santé dans les années à venir. Par conséquent, une augmentation de la fréquence des maladies chroniques et une augmentation de la population gériatrique ont entraîné une forte demande de dépistage médical sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du dépistage médical était évalué à 2 11 225,2 millions USD en 2021 et devrait atteindre 6 09 134 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Faits saillants du rapport :

Une revue complète du marché du dépistage médical

Facteurs importants qui stimulent, restreignent le marché, présentent un marché

Informations spécifiques à l’industrie et changements clés

Les acteurs importants opérant sur ce marché sont le Marché du dépistage médical

Les stratégies couramment utilisées par les joueurs incluent l’introduction de nouveaux produits pour augmenter la génération de revenus, les collaborations avec des entreprises et les collaborations avec d’autres entreprises.

Autres évolutions du marché

Liste des principaux fabricants clés pour le marché du dépistage médical :

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)

GRAIL (États-Unis)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Exact Sciences Corporation (États-Unis)

SYNLAB International GmbH (Allemagne)

UNILABS (Suisse)

LabPLUS (États-Unis)

Laboratoires de bioréférence (États-Unis)

Sonic Healthcare Limited (Australie)

ACM Global Laboratories (État de New York)

Cerba Santé (France)

Quidel Corporation (États-Unis)

Innova Medical Group (États-Unis)

Amedes Holding GmbH (Allemagne)

RadNet, Inc. (États-Unis)

Natera, Inc. (États-Unis)

Trinity Biotech (Irlande)

……

Portée du marché du dépistage médical

Type d’essai

Tests de cholestérol

Test de diabète

Le dépistage du cancer

Test de contrôle général

MST

Test de tension artérielle

Les autres

Type d’emballage

Dépistage de santé de base

Profil de la personne âgée

Bilan de santé des femmes

Bilan de santé des hommes

Contrôle cardiaque

Contrôle du diabète

Les autres

Type de panneau

Panneaux multi-tests

Panels à test unique

Échantillon type

Sang

Urine

Sérum

Salive

Les autres

Technologie

Immunodosages

L’imagerie médicale

QPCR (réaction en chaîne par polymérase quantitative)

Q-FISH (fluorescence quantitative, hybridation in situ)

TRF (fragment de restriction terminal)

STELA (Analyse de la longueur des télomères uniques)

Les autres

Condition

Maladie cardiovasculaire

Troubles métaboliques

Cancer

Conditions inflammatoires

Troubles musculo-squelettiques

Affections neurologiques

Complications de l’hépatite C

Affections liées à l’immunologie

Les autres

Analyse régionale du marché Dépistage médical:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Le rapport d’étude de marché sur le dépistage médical propose une évaluation complète de l’industrie. Les projections incluses dans le rapport ont été déterminées en utilisant des philosophies et des présomptions de recherche démontrées.

Table des matières principale du rapport d’étude de marché sur le dépistage médical:

Introduction

Résumé

Dynamique du marché

Informations clés sur le marché du dépistage médical

Analyse, perspectives et prévisions du marché mondial

Analyse, perspectives et prévisions du marché nord-américain

Analyse et perspectives du marché européen et prévisions

Analyse, perspectives et prévisions du marché Asie-Pacifique

Analyse du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, études de marché et prévisions

Analyse, prévisions et perspectives du marché de l’Amérique latine

Le paysage concurrentiel

Analyse du marché mondial du dépistage de la santé de la part des revenus, par principaux participants 2022

Profils d’entreprise

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Un aperçu approfondi du marché du dépistage médical peut aider les entreprises et leurs clients à élaborer des stratégies.

Les facteurs qui affectent l’industrie qui ont un impact positif sur la demande et les dernières tendances du marché.

Prévisions du marché Dépistage médical pour le marché mondial divisé en segments tels que l’application, la région, la technologie du produit, les utilisateurs finaux, etc.

Quelles sont les tendances, les défis et les obstacles qui pourraient affecter le développement et la taille du marché mondial du dépistage médical ?

L’analyse SWOT de chaque acteur clé, ainsi que son profil, et l’analyse des cinq forces de Porter pour compléter la même chose.

Quelle est la dynamique de croissance du marché Dépistage médical ou le portage du marché dans la période de prévision?

Quelle région pourrait être celle qui capterait le plus de pourcentage de parts de marché dans les années à venir ?

Quelle catégorie d’utilisateur final ou de type d’application pourrait avoir le potentiel de croître progressivement ?

Quelle stratégie spécifique et quelles contraintes entravent la demande de dépistage médical du marché ?

