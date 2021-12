Marché du Débridement des Plaies Enzymatiques – Analyse de l’Industrie Mondiale, Segments, Principaux Acteurs Clés, Moteurs et Tendances à l’horizon 2028

Analyse de Marché et Perspectives du Marché Mondial du Débridement des Plaies Enzymatiques

Le marché du débridement des plaies enzymatiques devrait connaître une croissance de 5,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché de l’analyse de l’aviation fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques intensifie la croissance du marché du débridement des plaies enzymatiques.

Le débridement est défini comme le processus d’élimination des tissus infectieux et morts pour restaurer la plaie. Le débridement enzymatique est l’un des moyens sélectifs utilisés pour le débridement de la plaie.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du débridement des plaies enzymatiques sont Smith & Nephew plc, ConvaTec Inc., PAUL HARTMANN AG, Coloplast, Integra LifeSciences Corporation, Medline Industries, Inc., B. Braun Melsungen AG, RLS Global., Phoenix Eagle, Solsys Medical, Mölnlycke Health Care AB, DeRoyal Industries, MediWound, Healthpoint, Ltd, Zimmer Biomet, Suzhou et Science & Technology Development Corp, Lohmann & Rauscher International, PulseCare Medical, BioMonde., Misonix, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Accords de recherche stratégique et acquisitions d’entreprises sur le marché mondial du Débridement des plaies Enzymatiques:

En juillet 2018, Mölnlycke Health Care AB a annoncé l’acquisition de SastoMed GmbH, renforçant ainsi les capacités et les offres existantes de Mölnlycke en termes de traitement et de prise en charge des plaies chroniques. L’acquisition comprend les produits de la gamme de produits de soin des plaies qui seront inclus dans le portefeuille de produits de Mölnlycke, ce qui aidera l’entreprise à offrir des solutions de meilleure qualité à ses clients

En juillet 2017, Smith & Nephew a annoncé avoir conclu un accord de collaboration avec l’Université de Hull pour développer et acquérir une expertise pour les solutions de soins des plaies. Cet accord se traduira par la création de « Clusters de recherche sur les soins des plaies » qui aideront à développer des traitements innovants et des connaissances sur le fonctionnement et la compréhension des solutions avancées de soins des plaies avec un investissement pouvant atteindre 3 millions de livres sterling

Étendue du Marché Mondial du Débridement des Plaies Enzymatiques et Taille du marché

Le marché du débridement des plaies enzymatiques est segmenté en fonction du type, du produit, du dosage et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du type, le marché du débridement de la plaie enzymatique est segmenté en plaie chronique, plaie aiguë.

Sur la base du produit, le marché du débridement des plaies enzymatiques est segmenté en produits à base de collagénase, produits à base de papaïne, etc.

Sur la base du dosage, le marché du débridement enzymatique des plaies est segmenté en pommade – topique, gel, émulsion en spray, pansement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du débridement des plaies enzymatiques est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, autres.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Croissance des Infrastructures de Santé Base Installée et Pénétration des Nouvelles Technologies

Le marché du débridement enzymatique des plaies vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les équipements d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du débridement enzymatique des plaies, l’impact de la technologie utilisant les courbes de durée de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché du débridement enzymatique des plaies. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

