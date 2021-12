Marché du courtage de services cloud 2021 : informations sur l’industrie, tendances et prévisions à venir d’ici 2028

Cloud Services Brokerage Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché du courtage de services cloud donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché du courtage de services cloud donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Le marché mondial du courtage de services cloud devrait passer de sa valeur initiale estimée de 7,04 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 26,49 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 18,01 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la facilité d’utilisation et d’identification des services et solutions cloud avec l’adoption de ce service.

Définition du marché : marché mondial du courtage de services cloud

Le courtage de services cloud est un service fourni par un tiers aux services cloud disponibles pour les consommateurs en leur nom. Ils agissent en tant que courtier entre les fournisseurs de cloud et les consommateurs du cloud à l’aide de trois fonctions principales, à savoir l’agrégation, l’intégration et le courtage de personnalisation. Ces services de courtage sont un complément aux services existants fournis avec le cloud et ne leur sont pas similaires.

Facteurs de marché:

Croissance du taux d’adoption des services multi-cloud et des activités de gestion induisant la croissance du marché

Avec l’application de ce service, les coûts d’exploitation des entreprises commerciales sont considérablement réduits ; ce facteur stimule la croissance du marché

Contraintes du marché :

Complications liées au respect des différentes réglementations posées par les autorités des différentes régions ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Les difficultés de portabilité des applications dans les services cloud devraient freiner la croissance du marché

Pour comprendre comment l’impact de COVID-19 est couvert dans ce rapport. Obtenez un exemple de copie du rapport@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cloud-services-brokerage-market

Segmentation : marché mondial du courtage de services cloud

Par type de service Gestion des opérations Gestion de catalogue Gestion de la charge de travail L’intégration Rapports et analyses Sécurité et conformité Formation & Conseil Assistance et entretien

Par plate-forme Activation du courtage interne Activation du courtage externe

Par taille d’organisation Petites et moyennes entreprises (PME) Grandes entreprises

Par modèle de déploiement Nuage public Nuage privé Cloud hybride

Par verticale industrielle Banque, Services Financiers & Assurance (BFSI) Santé et sciences de la vie Informatique & Télécommunications Commerce de détail et biens de consommation Fabrication Gouvernement et secteur public Médias et divertissement Énergie et services publics Autres Éducation Transport & Logistique

Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Demande de COT avec impact de COVID19 : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cloud-services-brokerage-market

Développements clés sur le marché :

En juin 2018, Atos SE a annoncé le lancement d’un nouveau « Cloud Access Security Broker (CASB) Service » utilisant le « Skyhigh Security Cloud » de McAfee pour la protection des données et des applications de diverses entreprises disponibles dans le cloud. Ce service fournira une protection cohérente et continue et améliorera les offres stratégiques concernant le cloud hybride et les divers services cloud fournis par Atos SE.

En juin 2018, FUJITSU a annoncé qu’il prévoyait d’étendre son portefeuille de services cloud existant dans le cadre duquel il propose des fonctionnalités améliorées pour la migration des systèmes vers l’infrastructure informatique hybride. Ils prévoient également d’accroître leur collaboration avec les fournisseurs de services cloud en les aidant à fournir aux consommateurs une intégration efficace des exigences cloud spécifiques aux consommateurs.

Analyse compétitive

Le marché mondial du courtage de services cloud est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du courtage de services cloud pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Wipro Limitée ; Cloudmore ; Nephos Technologies ; IBM Corporation ; Hewlett Packard Enterprise Development LP ; Accent; Dell ; Tech Mahindra Limitée; Neostratus Zrt.; Société de technologie DXC ; ActivePlatform Limited ; Compétent; Arrow Electronics, Inc. ; Jamcracker, Inc. ; InContinuum Software BV ; FUJITSU; Atos SE ; ComputeNext Inc. ; BitTitan, Inc. ; RightScale, Inc. ; DoubleCorne ; Société de texte ouvert ; CloudFX ; Cloudreach et Proximitum Software Ltd. sont quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du courtage de services cloud.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-cloud-services-brokerage-market