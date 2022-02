Marché du courrier express et des colis Impact du COVID-19, croissance des activités, segments, tendances futures et prévisions 2028

Le service de messagerie est une installation par laquelle des marchandises, des envois, des colis, des produits, etc. doivent être livrés d’un endroit à un autre. Les services de messagerie sont reconnus pour leurs fonctionnalités de suivi, leur sécurité et leur rapidité. la pénétration croissante d’Internet et des smartphones, la croissance des ventes de commerce électronique, l’augmentation des revenus disponibles, l’évolution des modes de vie et l’inclinaison croissante vers les achats en ligne sont quelques-uns des facteurs qui ont stimulé la croissance du marché Courier Express And Parcel .

Les acteurs clés du marché sont :

Aramex

Groupe Deutsche Post DHL

FedEx Corporation

PostNL

Royal Mail Group Ltd

SF Express Co., Ltd.

SG Holdings Co Ltd

Poste de Singapour limitée

United Parcel Service, Inc.

Yamato Holdings Co. Ltd

SEGMENTATION

Sur la base du type d’entreprise, le marché mondial du courrier express et des colis est segmenté en B2C, B2B et C2C.

Sur la base de la destination, le marché est segmenté en national et international.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial du courrier express et des colis est segmenté en BFSI, vente au détail, fabrication et construction, agriculture et autres.

Effet de la pandémie de coronavirus sur le marché du courrier express et des colis

L’épisode du Coronavirus, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagé à grande vitesse dans le monde entier. Les fermetures d’usines dans le monde, les boycotts de voyages et les fermetures de lignes, pour combattre et contenir l’épisode, ont affecté chaque industrie et chaque économie dans le monde. La plupart des usines d’assemblage sont soit brièvement fermées, soit travaillent avec moins de personnel ; à cause de quoi le courrier express et le colis et les pièces connexes sont bouleversés. De plus, l’intérêt pour les sources d’aliments surgelés a montré un embouteillage depuis l’épisode de Coronavirus dans les nations

Conducteurs:

Les progrès technologiques et l’urbanisation rapide ont stimulé la croissance du marché mondial de la messagerie express et des colis.

Au contraire, une augmentation de la demande de l’industrie du commerce électronique et l’introduction d’une fonctionnalité de suivi en temps réel pour le client, cette innovation de livraison améliore la commodité pour les clients et leur offre une plus grande visibilité sur leurs livraisons. Ceci, à son tour, déclenchant la croissance du marché de la messagerie express et des colis.

Une augmentation du commerce international et des initiatives gouvernementales concernant les réglementations d’importation et d’exportation devraient influencer la croissance du marché de la messagerie express et des colis au cours de la période de prévision.

De plus, dans le rapport d’exploration, les points qui l’accompagnent sont incorporés à côté d’une enquête de haut en bas de chaque point :

* Examen de création – La création est étudiée concernant divers paramètres régionaux, types et applications. Ici, l’examen de la valeur des différents acteurs vitaux du marché est également couvert.

* Examen des offres et des revenus – Les offres et les revenus sont lus pour les différents domaines du marché mondial. Autre angle significatif, la valeur, qui a une influence significative sur l’âge du revenu, est en outre évaluée dans ce segment pour les différents quartiers.

* Approvisionnement et utilisation – Dans le prolongement des accords, ce segment se concentre sur le stock et l’utilisation du marché. Cette partie révèle également un aperçu du trou entre l’offre et l’utilisation. Les chiffres des importations et des produits sont également indiqués dans cette partie.

* Différents examens – Séparés des données, de l’échange et de l’enquête d’appropriation pour le marché, les coordonnées des principaux producteurs, fournisseurs et acheteurs clés sont également fournies. De plus, l’examen SWOT pour les nouvelles entreprises et l’enquête de faisabilité pour les nouvelles entreprises sont incorporés.

Questions clés importantes traitées dans le rapport sur le marché Courrier express et colis:

Quels sont les éléments clés influençant les éléments du marché ? Quels sont les moteurs, les difficultés et les opportunités commerciales sur le marché Courrier express et colis?

Qu’est-ce que les éléments, ce plan intègre une enquête sur l’extension et l’examen de la valeur des meilleurs profils de fabricants ?

Qui sont les ouvertures, les risques et les principaux axes du marché Courrier express et colis? Connaît les composants non raffinés en amont et les acheteurs en aval.

Qui sont les décideurs critiques dans l’espace ? Aperçu de l’activité par type, applications, avantage brut et part de l’industrie globale

Quelles sont les chances et les dangers auxquels sont confrontés les producteurs sur le marché mondial ?

Liste chapitre par chapitre :

Chapitre 1. Aperçu du chef

Chapitre 2. Technique de recherche

Chapitre 3. Point de vue du marché

Chapitre 4. Aperçu du marché mondial du courrier express et des colis, par type

Chapitre 5. Aperçu du marché mondial du courrier express et des colis, par application

Chapitre 6. Aperçu du marché mondial du courrier express et des colis, par région

Chapitre 7. Profils d’organisation

