Marché du contrôle des infections 2022 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions des pays clés jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les infections associées aux soins de santé (IAS) sont l’une des principales causes de décès dans le monde, représentant près de 100 000 décès aux États-Unis seulement chaque année. Le système immunitaire du patient, les méthodes de contrôle des infections et la présence de nombreux agents infectieux dans l’établissement de santé jouent tous un rôle dans la transmission de la maladie. L’âge et les séjours plus longs dans les établissements sont également des facteurs importants dans le développement des infections.

En raison du besoin croissant de réduire les infections du site opératoire (ISO), des règles de stérilisation strictes et de l’utilisation généralisée des stérilisateurs dans diverses applications telles que la stérilisation des dispositifs médicaux, la stérilisation pharmaceutique et la stérilisation dans l’industrie des sciences de la vie, le segment « produits de stérilisation » de produits détiennent la plus grande part de marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché du contrôle des infections était évalué à 44,7 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 65,04 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 .

Analyse concurrentielle du marché du contrôle des infections:

3M (États-Unis)

(NOUS)

Getinge AB (Suède)

Cantel Medical (États-Unis)

GROUPE MATACHANA (Espagne)

Ecolab (États-Unis)

BELIMED, INC (Suisse)

Cardinal Santé. (NOUS)

Steelco SpA (Italie)

Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Stryker Corporation (États-Unis)

Braun Melsungen AG (Allemagne)

Covalon Technologies Ltée (Canada)

SKYTRON, LLC (États-Unis)

Olympus Corporation (Japon)

Groupe COLTENE (Suisse)

Pal International (Inde)

Étendue du marché mondial du contrôle des infections et taille du marché

Produit

Produits de stérilisation

Produits de nettoyage et de désinfection

Barrières de protection individuelle

Produits de retraitement des endoscopes

Surfaces antimicrobiennes

Autres produits de contrôle des infections

Application

Instruments chirurgicaux

Endoscopes

Sondes à ultrasons

Les autres

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Distributeurs tiers

Sur la base de la technologie, le marché du contrôle des infections est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et ventes au détail.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Entreprises de dispositifs médicaux

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires

Les autres

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du réseau mondial de contrôle des infections

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui offrent le contrôle des infections, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire le contrôle des infections.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché du contrôle des infections :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement élevé les plus encourageants pour la vitrine du mouvement de contrôle des infections par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché du contrôle des infections en 2022 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché du contrôle des infections ?

Extraits de la table des matières

1 Couverture de l’étude

Définition de l’industrie

Résumé

Taille du marché mondial du contrôle des infections (2022-2029) par chiffre d’affaires, production *, taux de croissance

Taille du marché par fabricants [% de part de marché, changement de classement, etc.] Production mondiale de contrôle des infections, consommation par régions (2022-2029) Taille du marché par type

Chiffre d’affaires mondial du contrôle des infections par type

Volume mondial de contrôle des infections par type

Prix ​​mondial du contrôle des infections par type

Taille du marché par application (2022-2029)

Données de répartition mondiales du contrôle des infections par chiffre d’affaires, volume

Profils des fabricants Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

A continué…..

