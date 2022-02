Marché du contrôle des infections 2022 – Aperçu, opportunités et défis prévus jusqu’en 2029

Dernière étude sur la croissance industrielle du marché mondial du contrôle des infections 2022-2028. Une étude détaillée accumulée pour offrir les dernières informations sur les caractéristiques aiguës du marché du contrôle des infections. Il fournit également des informations détaillées sur la taille, la part, la croissance, la demande et l’offre, le taux de consommation, la marge de vente, la capacité de production, l’analyse des coûts et les facteurs affectant la croissance de l’industrie du contrôle des infections. Le rapport sur le marché du contrôle des infections est une excellente ressource, qui fournit des détails techniques et financiers actuels et à venir sur l’industrie. Tout en produisant ce meilleur rapport d’étude de marché, l’équipe DBMR se concentre sur plusieurs aspects clés qui sont essentiels pour que le client réussisse dans l’industrie du contrôle des infections. Pour la même chose, ils traitent avec une approche formalisée et managériale pour connaître l’état d’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs.

Scénario de marché mondial du contrôle des infections

Les maladies infectieuses ont eu un effet profond sur la vie médiévale. La peste bubonique a tué environ un tiers de la population européenne, certaines villes ont été abandonnées après la perte des deux tiers de leur population en un an. En 1471, 10% de la population britannique est décédée. Encore une fois, l’épidémie de peste moins grave a duré jusqu’en 1650. Au tournant du XXe siècle, l’espérance de vie à la naissance était de 45 ans aux États-Unis. Les principales maladies infectieuses étaient le paludisme, la dysenterie, le typhus, la scarlatine, la fièvre typhoïde, la rougeole, la fièvre jaune, le choléra, la variole, la diphtérie, la grippe et la tuberculose. Les initiatives de santé publique se sont multipliées après la Seconde Guerre mondiale et les cas de rougeole, de tuberculose, de septicémie périphérique, de diphtérie et de tuberculose ont diminué avant même la diffusion des antibiotiques. En Angleterre, par exemple,

La prévalence croissante des infections nosocomiales est le moteur de la croissance du marché du contrôle des infections. Les préoccupations concernant la sécurité des instruments traités utilisés dans les chirurgies sont très dangereuses pour les patients ainsi que pour les travailleurs de la santé ou les professionnels, entraînant la propagation de l’infection, agissant ainsi comme un facteur de retenue et entravant la croissance du marché du contrôle des infections.

Les informations, statistiques, faits et chiffres fournis via un rapport de marché de haute qualité sur le contrôle des infections aident les entreprises du secteur du contrôle des infections à maximiser ou minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Ce rapport marketing comprend des données qui peuvent être très essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. En plus de cela, il catégorise la répartition des données mondiales par fabricants, région, type et application, et analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, et distributeurs.

La concurrence sur le marché mondial du contrôle des infections par les TOP Players est,

3M

STERIS plc

Getinge AB

Groupe MMM

Cantel Médical

GROUPE MATACHANA

Écolab

BELIMED, INC.

Cardinal Santé

Steelco SpA

Groupe Reckitt Benckiser plc

Recherche Metrex, LLC.

Stryker

Braun Melsungen SA

Covalon Technologies Ltée.

SKYTRON, LLC

Olympus Corporation of the Americas (filiale d’Olympus Corporation)

Groupe COLTENE

Pal International

MELAG Medizintechnik GmbH et Co. KG

Cisa Production Srl Unipersonnelle

…..

Sur la base du produit, l’étude de marché sur le contrôle des infections affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par produit (produits de stérilisation, produits de nettoyage et de désinfection, barrières de protection individuelle, produits de retraitement des endoscopes, surfaces antimicrobiennes, autres produits de contrôle des infections)

Par application (instruments chirurgicaux, endoscopes, sondes à ultrasons, autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail, distributeurs tiers)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques, entreprises de dispositifs médicaux, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires, autres)

Ce rapport sur le marché du contrôle des infections étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance du produit dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Analyse ESTLE du marché mondial du contrôle des infections

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (évolution de la démographie familiale, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de modes de vie)

• Technologiques (évolutions de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridiques (législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementations et restrictions internationales et commerciales )

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies au mieux, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements de les entreprises

Étendue du marché mondial du contrôle des infections et taille du marché

Le marché mondial du contrôle des infections est classé en quatre segments notables basés sur le produit, l’application, le canal de distribution et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour aborder le marché du contrôle des infections et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du contrôle des infections est segmenté en produits de stérilisation, produits de nettoyage et de désinfection, barrières de protection individuelle, produits de retraitement des endoscopes, surfaces antimicrobiennes et autres produits de contrôle des infections. En 2020, le segment des produits de stérilisation détient la part de marché la plus élevée en raison du besoin croissant de réduire les infections du site opératoire (ISO), des règles de stérilisation strictes et de l’utilisation intensive de stérilisateurs dans diverses applications telles que la stérilisation des dispositifs médicaux, la stérilisation des aliments et des boissons. , stérilisation pharmaceutique et stérilisation dans l’industrie des sciences de la vie.

Sur la base de l’application, le marché du contrôle des infections est segmenté en instruments chirurgicaux, endoscopes, sondes à ultrasons et autres. En 2020, le segment des instruments chirurgicaux représentait la plus grande part du marché du contrôle des infections. La prévalence et le fardeau croissants des IASS et des maladies chroniques, la croissance de la population gériatrique et le nombre croissant d’opérations chirurgicales sont les principaux facteurs à l’origine de l’utilisation d’instruments chirurgicaux, ce qui a stimulé la demande de nettoyage et de désinfection efficaces.

Sur la base du canal de distribution, le marché du contrôle des infections est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d’offres directs domine le marché du contrôle des infections car les appels d’offres directs détiennent la plus grande part de marché car la plupart des fournisseurs de services achètent les appareils auprès des fabricants et ont remarqué que les revenus des ventes directes sont plus élevés, ce qui est influent et en croissance dans le contrôle des infections. marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du contrôle des infections est segmenté en hôpitaux, cliniques, sociétés de dispositifs médicaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires et autres. En 2020, la demande globale de contrôle des infections dans les hôpitaux augmente rapidement principalement en raison de l’augmentation de la prévalence des infections nosocomiales et de l’augmentation de la population gériatrique, car ce segment de la population est plus sensible à diverses maladies chroniques. Le nombre croissant de chirurgies contribue également de manière significative à la croissance du marché du contrôle des infections pour le segment des hôpitaux.

Points stratégiques couverts dans la table des matières ( chapitre) du marché mondial du contrôle des infections :

Chapitre 1 Résumé exécutif

Le rapport commence par un résumé analytique du rapport sur le marché du Contrôle des infections, qui comprend le résumé des principales conclusions et des statistiques clés du marché. Il comprend également les estimations de la valeur marchande (en millions de dollars US) des principaux segments du marché Contrôle des infections.

Chapitre 2 Introduction au marché

Les lecteurs peuvent trouver une taxonomie détaillée et des définitions dans ce chapitre pour comprendre les informations de base concernant la dynamique du marché du contrôle des infections, la chaîne d’approvisionnement, la liste des principaux distributeurs et fournisseurs et la liste des principaux acteurs du marché.

Chapitre 3 Aperçu du marché

Les lecteurs peuvent trouver une analyse détaillée des opportunités sur le marché du contrôle des infections

Chapitre 4 Aperçu du marché

Suivi du scénario de marché, avec des conclusions clés tirées des données historiques, des tendances actuelles et des perspectives d’avenir. Cette section fournit les facteurs macro-économiques du marché

Chapitre 5 Contexte du marché

Les lecteurs peuvent trouver divers facteurs macro-économiques associés à la croissance du marché. Ce chapitre met en évidence la dynamique clé du marché, qui comprend les moteurs, les contraintes et les tendances

Chapitre 6 Perspectives économiques mondiales

Cette section montre le produit intérieur brut par région et par pays de 2006 à 2022

Chapitre 7 Inclusions clés

Cette section du rapport comprend la réglementation et le scénario de remboursement associés au marché

Chapitre 8 Analyse du marché du contrôle des infections en Amérique du Nord 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2029

Ce chapitre comprend une analyse détaillée de la croissance prévue du marché du contrôle des infections en Amérique du Nord ainsi qu’une évaluation par pays pour les pays de la région, y compris les États-Unis et le Canada. Les lecteurs peuvent également trouver des informations relatives aux tendances et réglementations régionales en vigueur sur le marché du contrôle des infections en Amérique du Nord et à la croissance du marché régional, classées en fonction du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final.

Chapitre 9 Analyse du marché du contrôle des infections en Amérique latine 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2029

Les lecteurs peuvent trouver des informations détaillées sur des facteurs tels que l’analyse des prix et les tendances régionales qui ont un impact sur la croissance du marché du contrôle des infections en Amérique latine. Ce chapitre comprend également les perspectives de croissance du marché du contrôle des infections dans les principaux pays LATAM tels que le Brésil, le Mexique et le reste de la région Amérique latine.

Chapitre 10 Analyse du marché du contrôle des infections en Europe 2022-2018 et évaluation des opportunités 2018-2029

Des perspectives de croissance importantes du marché du contrôle des infections, sur la base du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final dans plusieurs pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne et le reste de l’Europe ont été incluses dans ce chapitre.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.