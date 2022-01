MARCHÉ DU CONTRÔLE DE LA TENSION – CROISSANCE, TENDANCES, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS (2021-2028)

Le système de contrôle de la tension comprend divers composants tels que des contrôleurs, des capteurs et des embrayages pour un rembobinage et un déroulement rapides du rouleau. La croissance robuste de l’industrie de l’emballage et la forte demande des autres industries utilisatrices finales contribuent de manière significative à la croissance du marché. En outre, la transition rapide vers l’impression et l’emballage flexibles et l’augmentation de la fabrication et des importations de machines d’impression et d’emballage dans le secteur de l’alimentation et des boissons créent un paysage favorable pour le marché du contrôle de la tension dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché du contrôle de la tension :

• Contrôle de mouvement Cleveland (Lincoln Electric)

• 2. Double E Company LLC

• 3. Électronique Flexo de Douvres

• 4. Erhardt+Leimer GmbH

• 5. Systèmes de mesure de force AG

• 6. Maxcess International, Inc.

• 7. Société Montalvo

• 8. Groupe Nexen, Inc.

• 9. SOCIÉTÉ NIRECO

• 10. RE S.p.a.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Le marché du contrôle de tension devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que la demande rapide de contrôle de tension automatisé et l’inclinaison du secteur des aliments et des boissons vers les emballages flexibles. La forte concurrence du secteur non organisé est un défi majeur pour la croissance du marché du contrôle de tension. D’autre part, les perspectives positives de l’industrie de la transformation du papier et de l’industrie pharmaceutique sont susceptibles de présenter des opportunités importantes pour les principaux acteurs opérant sur le marché du contrôle de la tension.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial du contrôle de la tension jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du contrôle de tension avec une segmentation détaillée du marché par type, composant, application et géographie. Le marché mondial du contrôle de la tension devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du contrôle de tension et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial du contrôle de tension est segmenté en fonction du type, du composant et de l’application. En fonction du type, le marché est segmenté en automatisé et manuel. Sur la base du composant, le marché est segmenté en cellule de charge, rouleau danseur, embrayage, frein, contrôleur, capteur de diamètre et autres. Le marché sur la base de l’application est classé comme métal et feuille, impression et emballage flexibles, papier et carton, et autres.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché Contrôle de tension

• Aperçu du marché du contrôle de la tension

• Concurrence sur le marché du contrôle de la tension

• Marché du contrôle de tension, tendance des revenus et des prix

• Analyse du marché du contrôle de tension par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché du contrôle de la tension

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

