Marché du contrôle actif du bruit et des vibrations jusqu’en 2030 avec le profil des entreprises clés, l’offre, la demande et l’analyse SWOT

États-Unis: le rapport sur le marché du contrôle actif du bruit et des vibrations contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché du contrôle actif du bruit et des vibrations par région.

Le marché du contrôle actif du bruit et des vibrations est évalué à environ 2.5 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance de plus de 5.3% sur la période de prévision 2020-2027.

Les systèmes de contrôle actif du bruit, également appelés systèmes de réduction active du bruit, sont principalement utilisés pour réduire le bruit inutile dans un avion. Le bruit actif peut être réduit en développant des intérieurs d’avions spécialisés dans le son. Les systèmes de contrôle des vibrations sont le type de systèmes d’isolation qui répondent dynamiquement aux vibrations externes, au lieu de réduire passivement l’effet en raison de leur structure mécanique. Ainsi, les systèmes de contrôle actif du bruit et des vibrations (ANVC) peuvent avoir un impact positif sur l’industrie des compagnies aériennes, ainsi que sur l’industrie du transport aérien, car ils améliorent le confort des passagers pendant le vol.

En outre, l’augmentation du trafic aérien de passagers, ainsi que la réglementation stricte sur le bruit et les vibrations actifs des avions par la compagnie aérienne et les autorités de la défense sont les quelques facteurs responsables de l’impressionnant TCAC du marché au cours de la période de prévision. Selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), dans le monde, environ 3,97 milliards de passagers ont voyagé sur des vols réservés en 2017. De même, selon l’Association du transport aérien international (IATA), ce nombre de passagers impliquait une croissance de 8,8 % en glissement annuel, comme mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK).

L’IATA a également déterminé que près de 7,8 milliards de passagers sont susceptibles de voyager d’ici 2036, soit près du double du nombre de passagers parcourus depuis 2017. Ceci, à son tour, devrait renforcer la croissance du marché dans le monde entier. Cependant, le coût élevé du système, associé aux problèmes de fiabilité des composants, sont les quelques principaux facteurs qui entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

L’analyse régionale du marché mondial du contrôle actif du bruit et des vibrations est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison du soutien et des investissements gouvernementaux croissants dans les produits aéronautiques et de défense, et de la présence d’un nombre important de fournisseurs du marché dans la région.

Alors que l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027. Des facteurs tels que l’attention croissante accordée au confort des passagers par les avionneurs ainsi que l’augmentation du nombre de livraisons d’avions dans les pays en développement, tels que la Chine et l’Inde, créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché du contrôle actif du bruit et des vibrations dans la région Asie-Pacifique.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un grand marché pour le marché.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Moog Inc.

Ultra Electronics Holdings

Lord Corporation

Bosch General Aviation Technology GmbH

Wolfe Aviation

Creo Dynamics AB

Terma A/S

Hutchinson SA

Ois Aerospace Private Ltd.

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par composant :

Matériel

Logiciel

Par application : bruit de

vibration

Par plate-forme :

commerciale

militaire

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2027

Public cible du marché mondial du contrôle actif du bruit et des vibrations dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

