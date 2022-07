Marché du commerce électronique pour les soins des animaux de compagnie Rapport de recherche sur la part de l’industrie, la segmentation par taille, le facteur de croissance et l’analyse d’ici 2028

Ce rapport fournit une étude de recherche complète et précise sur le marché mondial tout en se concentrant principalement sur les scénarios de marché actuels et historiques. Les experts en la matière et l’équipe de chercheurs hautement qualifiés ont consacré des heures de travail pour rassembler un rapport de recherche authentique sur l’industrie. Selon le rapport, les facteurs moteurs devraient avoir un impact énorme sur le développement du marché dans les années à venir. Les aperçus, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur sur le marché permettent de comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Les données et informations concernant l’industrie proviennent de sources fiables telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises, les revues, etc. et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport de marché aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé en tenant compte de diverses étapes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de marché. Le rapport utilise diverses étapes de base d’analyse de marché, notamment des enquêtes, des groupes de discussion, des entretiens personnels, des observations et des essais sur le terrain.

Marché mondial du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie, par type d’animal (canin, félin, chenille, autres), type (produits de soins pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie, services, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste du Sud Amérique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie -Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.



Analyse du marché et aperçu du marché mondial du commerce électronique pour les soins des animaux de compagnie

Le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la présence de maladies d’origine alimentaire et zoonotique accélère la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie.

Principaux acteurs : –

BarkBox., SmartPak Equine, PetFlow, Amazon Web Services, Inc., Dover Saddlery, Inc., PetSmart Inc., Petco Animal Supplies, Inc., Chewy, Inc., PETstock, Nestlé, Ancol Pet Products Limited, Blue Buffalo Co. , Ltd., Champion Petfoods., Colgate-Palmolive Company., heristo aktiengesellschaft, Mars, Incorporated, Doskocil Manufacturing Company, Inc., dba Petmate, Trupanion., Freshpet., et Zoetis Inc., entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Commerce électronique de soins pour animaux de compagnie

Le paysage concurrentiel du marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie.

Principaux avantages de l’achat du rapport

Le rapport identifie et aborde les principaux marchés des opérations et des services du marché du commerce électronique pour animaux de compagnie, ce qui aiderait les fabricants d’équipements et les fournisseurs de services à examiner la croissance de la demande.

Le rapport aide les fournisseurs de systèmes à comprendre le pouls du marché et fournit des informations sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis.

Le rapport aidera les acteurs clés à mieux comprendre les stratégies de leurs concurrents et aidera la min à prendre de meilleures décisions stratégiques.

Le commerce électronique de soins pour animaux de compagnie comprend les produits qui sont fournis en ligne afin de faciliter la commodité de nombreux produits disponibles et peut également faire gagner du temps. Les produits de soins pour animaux de compagnie accessibles en ligne comprennent des produits alimentaires nutritionnels, des produits antibactériens, des produits antifongiques, des produits laitiers, des shampooings pour le traitement de la peau, des crèmes, des suppléments de vitamines et de minéraux, des brosses à dents, des toniques digestifs et d’autres accessoires.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie dans le monde. En outre, la pénétration croissante d’Internet et l’augmentation des smartphones devraient en outre propulser la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie. De plus, on estime en outre que l’augmentation de la population de propriétaires d’animaux férus de technologie amortira la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie. D’autre part, l’augmentation du coût des soins pour animaux de compagnie devrait encore entraver la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie au cours de la période.

En outre, la préférence croissante pour les sites Web de commerce électronique offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie dans les années à venir. Cependant, la diminution de l’adoption du thermomètre à mercure pourrait encore remettre en question la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial du commerce électronique pour les soins des animaux de compagnie et taille du marché

Le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type d’animal et du type. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’animal, le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, félins, chenilles et autres.

Sur la base du type, le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en produits de soins vétérinaires et en fournitures/médicaments en vente libre.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 01 : RÉSUMÉ

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : PAYSAGE DU MARCHÉ

• Écosystème

du marché • Caractéristiques du marché

• Analyse de la segmentation du marché

PARTIE 05 : ANALYSE DU PIPELINE

• Analyse du pipeline

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

• Marché définition

• Dimension du marché

• Taille du marché et prévisions

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

• Pouvoir de négociation des acheteurs

• Pouvoir de négociation des fournisseurs

• Menace des nouveaux entrants

• Menace des substituts

• Menace de rivalité

• État du marché

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Segmentation

• Comparaison

• Opportunité de marché

PARTIE 09 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

• Segmentation géographique

• Comparaison régionale

• Amérique du Nord

• Amérique du Sud

• Europe

• MEA

• APAC

• Opportunité de marché

PARTIE 11 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 12 : FACTEURS ET DÉFIS

• Facteurs de marché

• Défis du marché

PARTIE 13 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 14 : PAYSAGE DES FOURNISSEURS

• Vue d’ensemble

• Perturbation du paysage

PARTIE 15 : ANALYSE DES FOURNISSEURS

• Fournisseurs couverts

• Classification des fournisseurs

• Positionnement des fournisseurs sur le marché

PARTIE 16 : ANNEXE

• Liste des abréviations

Analyse au niveau du pays du marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie

Le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type d’animal et du type.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie en raison de l’augmentation du nombre d’adoptions d’animaux de compagnie. En outre, l’industrie du commerce électronique bien établie, la sensibilisation croissante liée aux soins de santé pour animaux de compagnie stimulera davantage la croissance du marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie en raison de l’adoption accrue d’animaux de compagnie. De plus, l’augmentation du revenu disponible, la sensibilisation croissante et l’adaptabilité mobile élevée devraient encore propulser la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse import-export, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

