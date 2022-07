Marché du colostrum jusqu’en 2027 | Un rapport exclusif sur les dernières tendances et les opportunités futures

Selon l’étude de marché The Insight Partners intitulée » Marché du colostrum jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par produit et application ». Le marché mondial du colostrum devrait atteindre 1 987,87 millions de dollars américains en 2027 contre 1 418,90 millions de dollars américains en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 3,9 % de 2019 à 2027. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché mondial du colostrum et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui agissent comme des obstacles.

Cliquez ici pour obtenir un exemple de PDF – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007349/

Le marché mondial du colostrum, basé sur le produit, a été segmenté en poudre de colostrum entier, en poudre de colostrum écrémé et en spécialité. En 2018, l’ensemble du segment de la poudre de colostrum détenait la plus grande part du marché. Cependant, le segment de la poudre de colostrum écrémé devrait croître avec le TCAC le plus rapide du marché en 2027 en raison des ingrédients nutritionnels plus élevés, qui incluent les protéines présentes dans la poudre de colostrum écrémé.

Le marché du colostrum devrait croître, en raison de facteurs tels que le rôle du colostrum dans l’élevage et les avantages du colostrum pour les athlètes jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché du colostrum. De plus, une augmentation des aliments fonctionnels est susceptible d’avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Les principales entreprises opérant sur le marché du colostrum comprennent Fonterra Co-Operative Group, PanTheryx, Saskatoon Colostrum Company Ltd., Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, Dairy Tech Inc., ImmuCell Corporation, Immuno-Dynamics, Inc., ECI, coloQuick Int ., BIOSTRUM NUTRITECH PVT. LTD. entre autres. Le marché a observé divers développements organiques et inorganiques au cours des dernières années sur le marché du colostrum. Par exemple, en décembre 2018, ImmuCell Corporation a reçu l’approbation de l’USDA pour la première défense à double force. Le lancement a permis à l’entreprise d’offrir de meilleurs produits innovants sur le marché.

Le rapport segmente le marché mondial du colostrum comme suit :

Marché mondial du colostrum – Par produit

Poudre de colostrum entier

Poudre de colostrum écrémé

Spécialité

Marché mondial du colostrum – par application

Supplémentation nutritionnelle

L’alimentation animale

Les autres

Marché mondial du colostrum – par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  ROYAUME-UNI Allemagne France Italie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Australie Corée du Sud Nouvelle-Zélande Viêt Nam Philippines

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite ÉMIRATS ARABES UNIS Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud et centrale (SCAM) Brésil Argentine Reste de l’arnaque



Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007349/

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Guide du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

1.3.1 Marché mondial du colostrum – Par produit

1.3.2 Marché mondial du colostrum – par application

1.3.3 Marché mondial du colostrum – par géographie

2. Marché du colostrum – Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

4. Colostrum – Paysage du marché

4.1 Aperçu

4.2 Analyse PEST

4.2.1 Marché du colostrum en Amérique du Nord : Analyse PEST

4.2.2 Marché du colostrum en Europe : Analyse PEST

4.2.3 Marché du colostrum en APAC: analyse PEST

4.2.4 Marché du colostrum dans la MEA: analyse PEST

4.2.5 Marché du colostrum – Analyse PEST en Amérique du Sud et centrale

4.3 Avis d’experts

5. Marché du colostrum – Dynamique clé du marché

5.1 Principaux moteurs du marché

5.1.1 Rôle du colostrum dans l’élevage

5.1.2 Avantages du colostrum pour les athlètes

5.2 Principales contraintes du marché

5.2.1 Réglementations strictes sur le colostrum bovin pour les préparations pour nourrissons

5.3 Opportunités clés du marché

5.3.1 Croissance des aliments fonctionnels

5.4 Tendances futures

5.4.1 Applications en hausse dans les cosmétiques

5.5 Analyse d’impact

6. Marché du colostrum – Analyse globale

6.1 Prévisions et analyse des revenus du marché mondial du colostrum

6.2 Marché mondial du colostrum, par géographie – prévisions et analyse

6.3 Positionnement sur le marché des principaux acteurs

7. Analyse et prévisions du marché du colostrum jusqu’en 2027 – Produit

7.1 Aperçu

7.2 Part de marché mondiale du colostrum par produit 2018 et 2027 (%)

7.3 Poudre de colostrum entier

7.3.1 Aperçu

7.3.2 Chiffre d’affaires et prévisions du marché mondial de la poudre de colostrum entier jusqu’en 2027 (en millions de dollars US)

7.4 Poudre de colostrum écrémé

7.4.1 Aperçu

7.4.2 Chiffre d’affaires et prévisions du marché mondial de la poudre de colostrum écrémé jusqu’en 2027 (en millions de dollars US)

7.5 Spécialité

7.5.1 Aperçu

7.5.2 Chiffre d’affaires et prévisions du marché mondial des spécialités jusqu’en 2027 (millions de dollars américains)

8. Analyse du marché du colostrum et prévisions jusqu’en 2027 – Application

8.1 Aperçu

8.2 Part de marché mondiale du colostrum par application 2018 et 2027 (%)

8.3 Supplémentation nutritionnelle

8.3.1 Aperçu

8.3.2 Chiffre d’affaires et prévisions du marché mondial de la supplémentation nutritionnelle jusqu’en 2027 (millions de dollars US)

8.4 Aliments pour animaux

8.4.1 Aperçu

8.4.2 Chiffre d’affaires et prévisions du marché mondial des aliments pour animaux jusqu’en 2027 (millions de dollars US)

8.5 Autres

8.5.1 Aperçu

8.5.2 Chiffre d’affaires et prévisions du marché mondial des autres jusqu’en 2027 (millions de dollars US)

9. Chiffre d’affaires et prévisions du marché du colostrum jusqu’en 2027 – Analyse géographique

…

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876