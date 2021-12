Marché du collagène hydrolysé 2021 Portée récente, popularité croissante et tendances émergentes

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global du collagène hydrolysé dans le monde. Ce rapport sur le « Marché du collagène hydrolysé » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché Collagène hydrolysé. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Principaux acteurs clés : Gelita AG,Rousselot,Nitta Gelatin,Protein S.A.,ConnOils LLC,Norland Products Inc.,PB Leiner,Ewald-Gelatin GmbH,Titan Biotech Limited,Viscofan BioEngineering

Le marché du collagène hydrolysé a connu une croissance importante en raison de facteurs tels que la croissance des applications dans l’industrie agroalimentaire. Le collagène hydrolysé est essentiellement utilisé dans diverses applications, y compris les compléments alimentaires ainsi que les aliments et les boissons en raison de la demande croissante de produits alimentaires et de fonctionnalités améliorées. La capacité des fabricants de collagène hydrolysé à proposer des concentrés, des isolats distincts et d’autres formes d’ingrédients protéiques pour divers produits alimentaires, notamment des produits laitiers, des compléments alimentaires, des boissons, des préparations pour nourrissons, des produits de boulangerie et des produits de confiserie, devrait encore stimuler la croissance. du marché Collagène hydrolysé au cours de la période de prévision. La croissance du marché est à nouveau tirée par la sensibilisation des consommateurs à une alimentation saine, l’augmentation des cas de maladies chroniques et la mise à niveau technologique sur le marché du collagène hydrolysé.

Le collagène hydrolysé, également connu sous le nom d’hydrolysat de collagène, est composé de courtes chaînes d’acides aminés dérivés du collagène. Il est plus biodisponible et mieux absorbé dans la circulation sanguine en raison de chaînes d’acides aminés plus courtes que le collagène et la gélatine. Le collagène hydrolysé est facilement décomposé en une forme qui peut pénétrer dans la circulation sanguine après la digestion. Après consommation et absorption, le collagène hydrolysé se déplace dans tout le corps, reconstruisant, réparant et fournissant de l’énergie. Il est transporté vers différents tissus du corps où les cellules construisent les peptides en hélices de collagène pleine longueur pour réparer la peau, les os et les articulations. Le collagène hydrolysé est une source polyvalente de protéines et un élément important d’une alimentation saine. Ses propriétés nutritionnelles et physiologiques favorisent la santé des os, des articulations et de la peau.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du collagène hydrolysé du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Collagène hydrolysé dans ces régions.

