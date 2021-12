Marché du coke à l’aiguille 2021 | Recherche complète et taux de croissance par régions jusqu’en 2028

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ Le

coke en aiguilles est la principale matière première utilisée pour la fabrication d’électrodes en graphite à partir de fours à arc dans les industries de l’acier et de l’aluminium. C’est un type spécial de coke qui présente des propriétés supérieures telles que des caractéristiques structurelles, une résistance à haute température, une résistance électrique élevée, une oxydabilité et un coefficient de dilatation thermique (CTE). Le coke d’aiguille agit comme matière première dans le recyclage de l’acier et a ainsi élargi les domaines d’application de l’acier et de l’aluminium dans les industries de l’automobile, de l’ingénierie et de l’aérospatiale. Le coke d’aiguille a un faible coefficient de dilatation thermique, une résistance électrique, une meilleure absorption des chocs et une capacité à empêcher l’oxydation de ces propriétés qui devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Le coke en aiguilles représente plus de 40 % des dépenses en matières brutes dans la création de cathodes en graphite. C’est le matériau brut essentiel utilisé pour l’assemblage des bornes en graphite à partir du réchauffeur de segment circulaire dans les entreprises d’acier et d’aluminium. Il présente des propriétés inégalées, par exemple des qualités auxiliaires, une opposition à haute température, une obstruction électrique élevée, une oxydabilité et un coefficient de dilatation thermique (CTE), ce qui le rend approprié pour les bornes en graphite. L’attrait des cathodes en graphite de différentes entreprises d’utilisation finale, par exemple, le pétrole et le gaz, le développement et d’autres sont les variables qui motivent la publicité pour le coke en aiguilles. Le coke d’aiguilles trop haut de gamme a entraîné la partie d’évaluation inférable de son utilisation dans la création d’anodes, en particulier de bornes en graphite à force ultra-élevée. Le coke en aiguilles excessivement haut de gamme a des propriétés améliorées, par exemple, une faible teneur en soufre, une faible teneur en débris et un coefficient de réchauffement. Dans tous les cas, l’instabilité des coûts des matières brutes et des directives naturelles est invoquée pour entraver le développement du marché. Dans tous les cas, l’intérêt croissant pour les batteries au lithium avec l’industrie du graphite de soufflage dans les pays asiatiques, en particulier en Chine, en Inde et au Japon, est invoqué pour encourager la publicité pour le coke en aiguilles dans les années suivantes.

ÉTENDUE DU MARCHÉ

L’« Analyse du marché mondial du coke à l’aiguille jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du coke en aiguilles avec une segmentation détaillée du marché par type, qualité, application et géographie. Le marché mondial du coke en aiguilles devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du coke en aiguilles et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial du coke en aiguilles est segmenté en fonction du type de base, de la qualité et de l’application. Sur la base du type, le marché du coke en aiguilles est segmenté en produits à base de pétrole et à base de charbon. Par grade, le marché du coke en aiguilles est segmenté en prime de base, prime intermédiaire et super prime. Par application, le marché du coke en aiguilles est segmenté en électrodes en graphite, en matériaux carbonés spéciaux et autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial du coke en aiguilles en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché du coke en aiguilles de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du coke en aiguilles du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du coke en aiguilles dans ces régions.

ACTEURS DU MARCHÉ

Les rapports couvrent les développements clés du marché du coke en aiguilles en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et d’autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganique observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché du coke en aiguilles devraient présenter des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de coke en aiguilles sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises actives sur le marché du coke en aiguilles.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché du coke en aiguilles. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

BAOTAILONG NOUVEAUX MATÉRIAUX CO., LTD.

C-CHEM CO., LTD.

FANGDA CARBON NOUVEAU MATÉRIEL CO., LTD.

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE MITSUBISHI

PHILLIPS 66

GRAFTECH INTERNATIONAL LTD.

INDUSTRIE CHIMIQUE DU CHARBON DE SHANXI HONGTE

SHIJIAZHUANG DELI CHEMICAL CO., LTD.

SOCIÉTÉ SUMITOMO

