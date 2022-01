Marché du codage assisté par ordinateur 2022 – Tendances, part de marché, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

En gardant à l’esprit les exigences des clients, le meilleur rapport d’étude de marché est construit avec une étude professionnelle et approfondie. Ce rapport de haute qualité estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements nécessaires requis dans les futurs produits. Acquérir des informations précieuses sur le marché avec les nouvelles compétences, les derniers outils et les programmes innovants via ce document de marché est sûr d’aider les entreprises à atteindre les objectifs souhaités. Un rapport sur le marché mondial comprend une étude globale des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du codage assisté par ordinateur devrait croître à un TCAC de 11,95 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 10 212,4 millions USD d’ici 2029.

Un système de codage assisté par ordinateur est un logiciel qui analyse les dossiers médicaux et génère un mot-clé spécifique pour des expressions et des termes spécifiques. Ces mots-clés offerts par (CACS) peuvent aider à augmenter la productivité et à réduire le temps de traitement de la personne administrative. L’objectif principal du logiciel de codage assisté par ordinateur est de réduire les erreurs et d’augmenter l’efficacité de l’établissement de santé. Les logiciels , les logiciels de saisie structurée, les logiciels autonomes, les services, les logiciels intégrés, le support et la maintenance, ainsi que l’éducation et la formation sont quelques-uns des produits et services fournis par le codage assisté par ordinateur. Il est utilisé dans des domaines tels que le codage automatisé assisté par ordinateur, les rapports et analyses de gestion et l’audit de codage clinique.

De plus, l’utilisation croissante de solutions basées sur le cloud et les progrès technologiques offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du codage assisté par ordinateur. De plus, les préférences croissantes des gens pour les solutions de stockage de données basées sur le cloud et les économies en développement inexploitées augmenteront encore le taux de croissance du marché du codage assisté par ordinateur à l’avenir.

D’autre part, les coûts d’installation élevés pour le support CAC sur site et le manque d’expertise dans le domaine sont des facteurs qui entraveront la croissance du marché. De plus, la réticence des fournisseurs de soins de santé à utiliser les solutions CAC dans les marchés émergents mettra à l’épreuve le marché du codage assisté par ordinateur. Cependant, la consolidation croissante du marché freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

3M

Optum inc.

Nuance Communications, Inc.

McKesson Corporation

Société Cerner

Dolbey

nThrive, Inc

Craneware, Inc.

Intelligence médicale artificielle

TruCode LLC

MModal IP LLC

Rationalisez les solutions de soins de santé

SARL

Epic Systems Corporation

athenahealth, Inc.

Diagnostic de quête

M-Scribe

ezDI, Inc.

Stratégies de codage, Inc.

Ce rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du codage assisté par ordinateur, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du codage assisté par ordinateur et taille du marché

Le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en fonction du produit, du mode de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur le produit, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en logiciels et services . Le segment des logiciels est en outre sous-segmenté en logiciels autonomes et logiciels intégrés. Le logiciel autonome est divisé en logiciel de traitement du langage naturel et en logiciel de saisie structurée. Le segment des services est en outre sous-segmenté en support et maintenance et en éducation et formation.

Sur la base du mode de livraison, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en solutions Web, solutions sur site et solutions basées sur le cloud.

Sur la base des applications, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en codage automatisé assisté par ordinateur, rapports et analyses de gestion et audit de codage clinique.

Le marché du codage assisté par ordinateur est également segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux , cabinets médicaux, centres médicaux universitaires, laboratoires cliniques et centres de diagnostic, etc.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du codage assisté par ordinateur vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du codage assisté par ordinateur, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché du codage assisté par ordinateur. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Codage assisté par ordinateur

Le paysage concurrentiel du marché du codage assisté par ordinateur fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du codage assisté par ordinateur.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.