Marché du cloud computing pour la santé 2022 Analyse mondiale de l’industrie de la santé par impact du COVID-19 sur la taille, la part, l’activité, la croissance | CareCloud, Carestream Santé, ClearDATA

Le marché du cloud computing pour les soins de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 83,66 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 17,25 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La croissance des dépenses dans le secteur de l’informatique de la santé stimule la croissance du marché de l’informatique en nuage dans le domaine de la santé.

Scénario de marché du cloud computing pour la santé

La popularité croissante du modèle SAAS, les avantages découlant de l’utilisation du cloud computing dans l’informatique de la santé, l’accélération du traitement des données ou des documents dans les établissements de santé vont probablement accélérer la croissance du marché de l’informatique en nuage des soins de santé au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs dans le cloud de la santé, la formation d’organisations de soins responsables et l’émergence du télécloud stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de l’informatique en nuage des soins de santé au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les préoccupations concernant la sécurité des informations des patients concernant la confidentialité et les données, ainsi que les problèmes liés à l’interopérabilité et à la normalisation de la migration du cloud vers les systèmes hérités, vont entraver la croissance du marché de l’informatique en nuage des soins de santé au cours de la période de prévision susmentionnée.

Segmentation clé :

Par composant (matériel, services)

Par application (systèmes d’information cliniques, systèmes d’information non cliniques)

Par modèle de service (Software-As-A-Service, Infrastructure-As-A-Service, Platform-As-A-Service), Déploiement (Cloud privé, Cloud public, Cloud hybride)

Par modèle de tarification (Pay-As-You-Go, modèle de tarification Spot)

Par utilisateur final (fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé)

Les principaux acteurs opérant sur le marché du Cloud Computing pour la santé sont :

Étendue du marché mondial du cloud computing pour la santé et taille du marché

Le marché de l’informatique en nuage dans le domaine de la santé est segmenté en fonction du composant, de l’application, du modèle de service, du déploiement, du modèle de tarification et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur les composants, le marché du cloud computing pour les soins de santé est segmenté en matériel et services. Le matériel est en outre segmenté en périphériques d’accès, périphériques, serveurs, périphériques de stockage et périphériques réseau. Les services sont en outre sous-segmentés en services de conseil, de mise en œuvre, d’après-vente et de maintenance et de formation.

Le marché de l’informatique en nuage des soins de santé est segmenté sur la base de l’application dans les systèmes d’information cliniques, les systèmes d’information non cliniques. Les systèmes d’information clinique sont sous-segmentés en dossier médical électronique (EMR), système d’archivage et de communication d’images (PACS), système d’information radiologique (RIS), saisie informatisée des ordonnances médicales (CPOE), système de gestion des informations de laboratoire (LIMS), système d’information pharmaceutique (PIS) et d’autres applications CIS. Les systèmes d’information non cliniques sont sous-segmentés en gestion du cycle de revenus (RCM), facturation automatique des patients (APB), systèmes de gestion de la paie, gestion des réclamations, comptabilité analytique et autres.

Basé sur un modèle de service, le marché du cloud computing pour les soins de santé est segmenté en logiciels en tant que service, en infrastructure en tant que service et en plate-forme en tant que service.

Sur la base du déploiement, le marché du cloud computing pour la santé est classé en cloud privé, cloud public et cloud hybride.

Sur la base du modèle de tarification, le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé est classé en modèle de tarification à l’utilisation et au comptant.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé est segmenté en prestataires de soins de santé et en payeurs de soins de santé.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le cloud computing pour la santé :

Amérique du Nord (États-Unis)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde)

Amérique latine (Brésil)

Moyen-Orient et Afrique

