Marché du cloud computing par type, application et région – Prévisions mondiales 2021-2030

Le rapport sur le marché du cloud computing contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché du Cloud computing par région.

Le marché mondial du cloud computing devrait croître à un TCAC de 17,3 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La pénétration de la technologie basée sur le cloud fournit des solutions informatiques, des couches d’application et des solutions d’infrastructure qui augmentent l’accès aux technologies avancées et stimulent la croissance du marché du cloud computing à travers le monde.

En outre, il offre flexibilité, stockage, gestion de la sécurité, modèles de partage basés sur des utilitaires, informatique de haut niveau, etc. En outre, les économies émergentes sont plus enclines à l’informatique en nuage en raison des avantages en termes de coûts et de l’introduction de produits d’informatique en nuage dans le portefeuille du marché, ce qui alimente également la demande du marché pour l’informatique en nuage dans un avenir proche.

L’épidémie de COVID-19 montre une influence positive sur l’adoption des solutions de cloud computing. De nombreuses organisations et gouvernements sur le marché dépendent principalement des services et solutions informatiques, ainsi que de la croissance considérable des plates-formes de diffusion en ligne telles qu’Amazon, Spotify, Netflix, etc. Ainsi, les entreprises sélectionnent le travail à partir de modèles domestiques tels que Software-as -des solutions basées sur un service (SaaS) pour protéger leur main-d’œuvre contre le coronavirus et maintenir leur efficacité opérationnelle. Cela conduit à la croissance soudaine des services hébergés dans le cloud comme IaaS, SaaS et PaaS dans diverses entreprises qui accélèrent la demande du marché du cloud computing au cours de la période de prévision.

Moteurs de croissance

Les retours sur investissement croissants avec moins de coûts de stockage et d’infrastructure stimulent le marché à travers le monde. Comme le coût de maintenance pour l’hébergement des données et la mise en œuvre sur une plate-forme comme sur site est l’une des principales préoccupations des entreprises. La prise en compte du scénario économique mondial et de la concurrence sur le marché stimule la pénétration de mesures rentables pour réformer les modèles commerciaux.

En outre, les marchés émergents des pays en développement tels que l’Afrique, le Brésil, la Chine et l’Inde alimentent la demande du marché. La demande croissante pour une solution numérique rentable comme le cloud computing permet à une organisation de travailler efficacement. Avec les diverses applications offertes par les technologies émergentes, les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises se tournent également vers le cloud computing. Cela pourrait également stimuler la demande du marché pour le cloud computing dans les années de prévision.

Segmentation du rapport sur le marché mondial du cloud computing

Par services

Infrastructure en tant que service (IaaS)

Plate-forme en tant que service (PaaS)

Logiciel en tant que service (SaaS)

Par déploiement

Public

Privé

Hybride

Par taille d’entreprise

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par utilisation finale

BFSI

Informatique & Télécom

Commerce de détail et biens de consommation

Fabrication

Énergie et services publics

Soins de santé

Médias et divertissement

Gouvernement et secteur public

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Géographiquement, l’Amérique du Nord détient la majorité des actions en 2020. En raison de facteurs tels que l’existence d’acteurs majeurs du marché tels qu’Amazon Inc., Oracle Corp., International Business Machines Corp. et Microsoft Corp., ainsi qu’une meilleure acceptation des dernières les technologies.

Les États-Unis sont le principal contributeur à la croissance du marché dans cette région en raison du taux d’adoption élevé des technologies de nouvelle génération telles que l’analyse de données volumineuses, l’IA, la MR, la RA, l’IoT, etc., ainsi que les entreprises sont plus enclines à la transformation numérique. De plus, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et la présence d’infrastructures avancées alimenteront davantage la demande du marché pour l’informatique en nuage dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC remarquable dans les années à venir. Le développement rapide de pays émergents tels que la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et d’autres et l’introduction de plusieurs concurrents régionaux stimulent la croissance du marché régional du cloud computing.

Par exemple, en juillet 2021, Google a introduit sa deuxième région de cloud computing à Delhi. Avec ce lancement, la société aide les entreprises à résoudre leurs défis complexes en utilisant une technologie de cloud computing fiable et sécurisée encore plus près de la maison. Par conséquent, le lancement croissant de services de cloud computing dans la région alimente la croissance du marché dans le scénario à venir.

Aperçu concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont Adobe Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., CenturyLink, DigitalOcean, DXC Technology, Fujitsu, Google LLC, Infor, International Business Machines Corporation, Joyent, Microsoft Corporation, NEC Corporation, Open Text Corporation, Oracle Corporation, OVHcloud, Rackspace Technology, Salesforce.com Inc., SAP SE, Skytap, Tencent, Virtustream, Vmware, Workday, Inc. et Zoho Corporation Pvt. Ltd.

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

