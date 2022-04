Marché du climatiseur | Par type de solution, par type d’application, par type d’industrie, par marque, par région et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des climatiseurs. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les climatiseurs présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché :

Les progrès techniques tels que les équipements rentables et la baisse des prix des composants ont alimenté la croissance du marché des climatiseurs (AC). La forte consommation d’énergie et la baisse des prix de l’électricité sont les défis majeurs. Le marché était évalué à 293,37 milliards d’INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre 991,57 milliards d’INR au cours de l’exercice 2027, en expansion à un TCAC d’environ 24,30 % au cours de la période de l’exercice 2022 et de l’exercice 2027.

Informations sectorielles :

Le marché est classé en quatre segments de climatiseurs de type split (montage mural), de type fenêtre, cassette (montage au plafond) et tour (montage au sol). Le segment AC de type split était évalué à 124,24 milliards d’INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre 473,47 milliards d’INR au cours de l’exercice 2027, en expansion à un TCAC d’environ 26,79 % au cours de la période de l’exercice 2022 à l’exercice 2027. En raison de l’augmentation des revenus et de l’urbanisation rapide, la demande de climatiseurs divisés a augmenté. Au cours de l’exercice 2021, le segment AC de type fenêtre était évalué à 112,51 milliards INR. Il devrait atteindre 142,79 milliards INR au cours de l’exercice 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 4,43 % au cours de la période de prévision. Suite à la deuxième vague, la préférence pour le climatiseur de fenêtre a augmenté parmi la classe moyenne en raison de son prix abordable.

Au cours de l’exercice 2021, le segment AC de la cassette (montée au plafond) était évalué à 18,34 milliards INR. On estime qu’il atteindra 154,19 milliards INR au cours de l’exercice 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 42,69 % au cours de la période de prévision. Bien que ces climatiseurs soient économes en énergie et en espace, ils ne sont pas idéaux pour les ménages à plusieurs étages. Le segment AC de la tour a généré un chiffre d’affaires de 38,29 milliards INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre 221,12 milliards INR pour l’exercice 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 35,38 % au cours de la période de prévision. La demande de tours AC du secteur domestique est limitée. Ils se vendent dans le secteur commercial en raison de leur portabilité et une grande surface est également nécessaire pour son installation.

Impact du COVID-19 :

En raison de l’épidémie mondiale de COVID-19 en 2020 suivie d’un verrouillage à l’échelle nationale, le marché des climatiseurs a été fortement affecté. Les restrictions de voyage, les pénuries de main-d’œuvre, les perturbations du commerce mondial et les goulots d’étranglement dans la logistique ont eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises. Les meilleurs acteurs tels que Voltas, Daikin, Blue Star, Panasonic et Haier ont enregistré une baisse de près de 75 % des volumes de ventes entre avril et mai 2021 collectivement.

Près de 70% des ventes ont lieu entre mars et juin. Cette année, les ventes ont chuté car presque tous les magasins ont été fermés en raison des fermetures imposées dans tous les États en vue de la deuxième vague. Le marché a pris de l’ampleur en octobre pendant la saison des fêtes grâce aux collaborations des acteurs du marché avec les principaux partenaires de vente au détail en ligne et hors ligne tels qu’Amazon et Reliance Digital. Ils ont contribué à attirer les clients grâce à des offres attractives.

Informations concurrentielles :

En raison de l’évolution des préférences des clients, des acteurs majeurs tels que Voltas Limited, Havells India Limited et Blue Star Limited ont fait d’énormes progrès technologiques. Des innovations telles que les réseaux de capteurs omniprésents et les condenseurs en cuivre avec des ailettes bleues hydrophiles anticorrosives amélioreront l’efficacité des AC.

