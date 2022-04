Marché du chiffrement dans le cloud Étude détaillée de l’état de l’industrie et des informations clés sur les scénarios commerciaux d’ici 2026

Le développement des industries de l’informatique et des télécommunications propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 0,88 milliard USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 22,9 %, tendances du marché – L’avènement de la cybersécurité pour la protection des données.

Le marché mondial du chiffrement dans le cloud devrait atteindre 4,61 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cloud Encryption est fourni par les fournisseurs de services cloud. Ce cryptage permet un calcul sécurisé des données et assure également la protection des données contre le piratage ainsi que la prévention des scénarios de vol de données. La méthode de cryptage protège les données en brouillant le contenu d’un système ou d’une base de données. Ainsi, les fichiers ou les données sont inaccessibles avec la clé de déchiffrement. L’augmentation du trafic dans le cloud, ainsi que la forte demande de protection des informations sensibles contre les violations de données et l’accès non autorisé par des initiatives tierces, stimulent la croissance du marché du chiffrement dans le cloud.

Le marché du chiffrement dans le cloud est influencé par la demande croissante des entreprises multinationales monopolisant les données qui s’attardent principalement sur le cloud computing. Le cryptage assure la protection de ces données sensibles pour la sauvegarde de la vie privée de l’entreprise.

Outre les moteurs du marché, il existe également des contraintes qui influencent considérablement le marché. Les facteurs limitants incluent le manque de sensibilisation de la population à la sécurité du cloud et à la protection des données. Le manque de budget pour l’obtention de solutions de chiffrement dans le cloud est une autre contrainte majeure pour le marché. Avec une commercialisation élevée, la mise en œuvre à grande échelle du chiffrement dans le cloud est prévue.

La population de l’Asie-Pacifique se tourne vers les jeunes, et le potentiel d’achat de cette jeune population augmente également. Les pays considèrent l’Inde et la Chine comme les leaders mondiaux du marché de la sécurité et du chiffrement dans le cloud. Ces pays représentent plus de 35 % de la population mondiale et l’application des services de sécurité dans cette région devrait croître à un rythme très élevé en raison de la croissance des industries informatiques ainsi que des fournisseurs de services de télécommunication.

Les principaux participants sont Sophos Group Plc., Thales e-Security, Gemalto NV, Skyhigh Networks, Symantec Corporation, CipherCloud, Netskope Inc., Trend Micro Incorporated, HyTrust Inc. et Vaultive Inc., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les types de composants, le segment des services devrait connaître le TCAC le plus élevé de 23,9 % au cours de la période de prévision. L’adoption constante des services cloud par différents utilisateurs finaux garantit l’augmentation de la demande pour ce segment.

Le logiciel en tant que service devrait se développer avec le TCAC le plus élevé de 23,8 % dans le segment des services. Il s’agit de l’application consistant à mettre des logiciels à la disposition des consommateurs sur Internet. Le cryptage est ici hautement requis en raison de l’augmentation de la demande de services similaires ainsi que de la nécessité de protéger les données qui sont utilisées.

La part de marché du segment public parmi les types de déploiement est considérée comme la plus élevée à 36,0 % en 2018. Cela est principalement dû à la grande utilité des services de cloud du domaine public des fournisseurs, qui permettent le cryptage des données utilisateur pour empêcher cambriolage de données et spamming Spywares.

On estime que la région Asie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé de 23,5 % au cours de la période de prévision. Des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde rattrapent rapidement la croissance des marchés des services de sécurité dans le cloud. L’énorme afflux d’entreprises informatiques et d’entreprises de monteurs de données propulse la croissance du marché dans cette région.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le cloud mondial marché du cryptage sur la base du type de composant, du type de service, du type de déploiement, des utilisateurs finaux et de la région :

affaires prévisionnel du type de composant, milliards de dollars ; 2016-2026)

service de la

solution

de service (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

de l’infrastructure en tant que service

Software-as-a-Service

Platform-as-a-Service

(Revenus, milliards USD ; 2016- 2026)

Public

Private

Hybrid

End-Users Outlook (Revenu, USD Billion ; 2016-2026)

BFSI

Santé

Commerce de détail et biens de consommation

Informatique et télécommunications

Média et divertissement

Voyage et hôtellerie

Gouvernement

Autres

Perspectives régionales (Revenu, USD Billion ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

MEA

Amérique Latine

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché du cryptage dans le cloud

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Cloud Prévisions du marché du chiffrement En

conclusion, tous les aspects du marché du chiffrement dans le cloud sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

