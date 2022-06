Marché du cannabis : tendances, statistiques commerciales mises à jour et méthodologie de recherche

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Marché mondial du cannabis , par type de produit (bourgeons, huile, teintures, autres), utilisation (médicale, récréative), variété de culture (Cannabis Indica, Cannabis Sativa, autres), canal de distribution (physique, numérique, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie à 2029.

Le cannabis médical représente une part importante du marché du cannabis en raison de la De nombreux pays ont approuvé l’utilisation du cannabis à des fins médicales, notamment l’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Allemagne, la Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, Portugal et Uruguay. Data Bridge Market Research analyse que le marché du cannabis était évalué à 25,40 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 168,58 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cannabis-market&pm

Certains composés du cannabis ont un effet mental (ils altèrent l’esprit), tandis que d’autres n’en ont pas. Selon la façon dont le producteur grandit et le fonctionnement de la plante, la force et l’équilibre des éléments varient. Le cannabis a une variété d’avantages médicinaux, y compris le contrôle et la réduction des crises d’épilepsie, l’aide aux personnes atteintes de SSPT, la protection du cerveau après un accident vasculaire cérébral, le soulagement de la polyarthrite rhumatoïde et la réduction des effets secondaires de la chimiothérapie.

Le cannabis est un type de drogue obtenu à partir de plantes telles que le cannabis indica et le cannabis sativa. Le produit chimique actif présent dans la plante est le tétrahydrocannabinol (THC). La plante de cannabis a plusieurs usages médicaux et récréatifs. En médecine, le cannabis traiterait les nausées, les vomissements, les douleurs chroniques, l’asthme et bien d’autres maladies. La plante a également des effets psychoactifs et physiologiques lorsqu’elle est absorbée par le corps.

Les principaux facteurs qui stimulent le marché sont :

Légalisation de l’usage médical et récréatif du cannabis : avec les approbations de légalisation du cannabis à des fins récréatives ainsi que des usages médicaux dans diverses régions d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique et même d’Europe, les fabricants de cannabis ont connu une forte augmentation de la demande pour leur produit. intervalle. Cette tendance a renforcé la part de ces acteurs du marché et les a aidés à consolider leur présence sur une plus longue période. Cela a également entraîné le développement de diverses catégories de produits impliquant du cannabis ou ayant du cannabis infusé dans leur processus de production.

Adaptation élevée du cannabis à des fins récréatives : avec l’approbation du cannabis à des fins récréatives, de nombreuses régions où le cannabis était illégal ont connu une forte demande pour le produit, car les consommateurs de ces régions peuvent participer à sa consommation sans se soucier des répercussions juridiques. Au départ, les consommateurs de cannabis devaient acquérir du cannabis par des modes et des méthodes illégaux, ce qui était très risqué et la qualité du produit n’était pas garantie. Cette méthode de vente via un canal de vente approprié a eu un impact positif car les consommateurs peuvent recevoir des produits de haute qualité qui peuvent être utilisés sur divers marchés applicables.

Le marché est segmenté sur la base du type de produit comme les bourgeons, les huiles, les teintures, autres ; usage médical, récréatif ; type de culture comme cannabis indica, cannabis sativa, autres; canal de distribution physique, numérique, autres.

Impact de Covid-19 sur le marché du cannabis

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché du cannabis. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur une variété d’entreprises à travers le monde. Ce n’est pas différent sur le marché du cannabis. Pour ralentir la propagation du COVID-19, les gouvernements du monde entier ont mis en place des restrictions sévères telles que le verrouillage des frontières, le confinement et des mesures strictes de distanciation sociale. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché du cannabis devrait être impacté positivement.

Développement récent

En décembre 2021, Tilray, Inc. a annoncé le lancement de bandelettes orales de cannabis médical dans des variations riches en THC et en CBD par Aphria, sa filiale médicale.

Étendue du marché mondial du cannabis et taille du marché

Le marché du cannabis est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation, de la variété de culture et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Bourgeons

Pétrole

Teintures

Les autres

Sur la base du type de produit, le marché du cannabis est segmenté en bourgeons, huile , teintures et autres.

Usage

Médical

Récréatif

Sur la base de l’utilisation, le marché du cannabis est segmenté en médical et récréatif.

Variété de culture

Cannabis Indica

Cannabis sativa

Les autres

Sur la base de la variété des cultures, le marché du cannabis est segmenté en cannabis indica, cannabis sativa et autres.

Canal de distribution

Physique

Numérique

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché du cannabis est segmenté en physique, numérique et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché du cannabis

Le marché du cannabis est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de produit, utilisation, variété de culture et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cannabis sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché du cannabis en raison de son utilisation dans plusieurs thérapies pour des conditions médicales telles que l’anorexie, l’arthrite, la douleur chronique, l’épilepsie, le trouble de stress post-traumatique et le cancer. En outre, plusieurs acteurs de l’industrie se concentrent sur l’avancement du cannabis, ce qui stimulera davantage la croissance du marché du cannabis dans la région au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait observer une croissance importante du marché du cannabis en raison de l’évolution du mode de vie des gens. De plus, la forte demande et l’offre de cannabis devraient en outre propulser la croissance du marché du cannabis dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Cliquez ici s’il vous plait @

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying?dbmr=global-cannabis-market&pm

Lancement de produit

En novembre 2019, SLANG Worldwide Inc. a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits, RESERVE ; sur le marché californien qui est une extension de la marque O.penVAPE. La société est devenue la marque de cannabis la plus vendue aux États-Unis grâce au lancement de ce produit.

En février 2018, MedReleaf Corp. a lancé son produit San Rafael ’71, la première marque récréative à usage adulte. Ce produit est conçu pour les personnes qui connaissent les produits à base de cannabis et leurs effets.

En mai 2018, Aurora Cannabis a lancé une nouvelle gamme de produits à base de cannabis, Aurora Frost. La nouvelle gamme de produits appartient à la catégorie du cannabis séché contenant 35 % de THC.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc?dbmr=global-cannabis-market&pm

Le cannabis, communément appelé marijuana par les consommateurs, est extrait de types de plantes de « cannabis » tels que le « cannabis indica » et le « cannabis sativa ». C’est un médicament qui est utilisé dans diverses applications médicinales et récréatives. Dans les usages récréatifs, il a divers effets psychoactifs et psychologiques sur le consommateur. Alors que, à des fins médicinales, il s’agit d’une maladie connue pour les nausées, les douleurs, l’asthme, le glaucome et les vomissements parmi divers autres troubles. Cet extrait est consommé sous diverses formes telles que fumer, vapoter, ingrédient alimentaire, extrait liquide et divers autres types.

Certains des développements récents du marché sont les suivants :

En septembre 2019, Plus Products Inc. a annoncé le lancement de la dernière gamme de produits de ses gommes infusées au cannabis en lançant trois nouvelles saveurs. Les saveurs comprennent « concombre citron vert », « mandarine » et « raisin Concord ». Cette gamme de produits a été développée pour répondre aux demandes croissantes de gommes des différents partenaires commerciaux et consommateurs de l’entreprise.

En février 2019, Canopy Growth Corporation a annoncé qu’elle s’était entendue avec Martha Stewart pour son approbation des produits à base de CBD de la société tout en conseillant également la société sur le développement de sa gamme de produits. Ce partenariat permettra à Canopy Growth Corporation de consolider sa part de marché, car la légalisation aux États-Unis et au Canada a eu un impact significatif sur la demande de cannabis et de produits associés.

« Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial du cannabis devrait croître à un TCAC sain de 34,7% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026 »

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont O.penVAPE Shop., The Cronos Group, Tilray, Marley Natural, Aurora Cannabis, Cara Therapeutics, ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED, Medcan Australia, Sundial Growers Inc., Canopy Growth Corporation, INSYS THERAPEUTICS, INC., GW Pharmaceuticals plc, The Scotts Company LLC, Aphria Inc., VIVO Cannabis Inc., Cannatrek et autres.

Avec l’acceptation et la légalisation à grande échelle du cannabis et des produits associés dans les différentes régions, l’intervention des gouvernements et des autorités a été renforcée, car ils se concentrent sur la fourniture de produits de meilleure qualité aux consommateurs du monde entier. Cela a abouti à la disponibilité de diverses normes et méthodes pour la culture des plantes de cannabis. Cette tendance a amené les acteurs du marché du cannabis à se concentrer sur leurs stratégies de marketing et de tarification des produits en vantant leur processus de culture conformément aux normes établies par différentes autorités, les aidant à fournir à leurs consommateurs une meilleure qualité de produits.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com