Marché du cannabis médical: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2029

Le rapport d’étude de marché améliore la réputation professionnelle dans le domaine, renforce la crédibilité et aide les autres à avoir plus d’assurance et de confiance dans les conclusions. Ce rapport aide toutes les tailles d’entreprises en fournissant des décisions éclairées sur les différents aspects de l’entreprise. Le rapport de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché et de l’industrie ABC. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport.

En tenant compte de la façon dont les gens vivent, pensent et dépensent, la décision concernant l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition à employer et les éléments nécessaires pour construire et maintenir l’image de marque est prise par l’équipe DBMR. Le rapport de marché est une fenêtre sur l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD. d’ici 2028. L’utilisation médicale accrue et la légalisation du cannabis agissent comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) à (DISPONIBLE JUSQU’À 30 % DE RÉDUCTION) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= marché-mondial-du-cannabis-médical&Shrikeshp

L’utilisation accrue de cannabis dans les produits cosmétiques peut être considérée comme un moteur du marché du cannabis médical. La structure réglementaire complexe de l’usage du cannabis est une contrainte pour le marché du cannabis médical. Le développement de nouveaux produits avec des activités de R & D accrues peut constituer une opportunité pour le marché du cannabis médical. La montée du marché noir de la marijuana est un défi pour le marché du cannabis médical.

Le marché du cannabis médical fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché sont :

Tilray

Elixinol Global Limited

Marijuana médicale, Inc.

Extraits

Projet Peace Naturals Inc.

BOL Pharma

PharmaHemp, Kiehl’s (filiale de L’ORÉAL)

Santé du chanvre du Vermont

Découvrez Santé LLC

ENDOCA

Racines du Pacifique

SOCIÉTÉ DE CROISSANCE CANOPY

Aurore Cannabis

GW Pharmaceuticals plc.

Harmonie

Rapports purs

Les nutritions de MARY

Solutions bioactives, Inc.

Upstate Elevator Supply Co.

BIOSCIENCES DE LA FEUILLE

ÉcoGen Biosciences

Althea Company Pty Ltd (filiale d’Althea Group Holdings Limited)

Apothécanne

Zenabis Global Ltd

Laboratoires Cresco

IDT Australie

MEDIFARM

Greenwich Biosciences, Inc.

MediPharm Labs Inc.

Groupe mondial THC limité

Cave à graines

GRAINES DE CANNABIS ÉTATS-UNIS

Graines pour moi

ENTREPRISE DE SEMENCES HUMBOLDT

Crop King Seeds, LA FERME DE BARNEY

Aphria Inc

Segmentation du marché :

Marché mondial du cannabis médical, par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratant, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres), source (naturelle, synthétique), espèce (Sativa, Hybride, Cannabis Indica), Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigérol (CBG), Cannabinol, Autres), Application (Gestion de la douleur, Anxiété, Spasmes musculaires, Nausée, Appétit Perte, cancer, arthrite, maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, amélioration de l’humeur, autres), voie d’administration (solutions orales et capsules, tabagisme, topiques, vaporisateurs, autres), Fin Utilisateur (établissements de soins à domicile, centres hospitaliers et de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement,Autres), Canal de distribution (B2C, B2B), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Pays du Sud Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) et prévisions jusqu’en 2028Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Liste des figurines :

FIGURE 1 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL ET RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : ANALYSE DE LA RECHERCHE DES ENTREPRISES

FIGURE 6 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES ENTREVUES

FIGURE 7 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : GRILLE DE POSITIONNEMENT DU MARCHÉ DBMR

FIGURE 8 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DU MARCHÉ

FIGURE 9 MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS MÉDICAL : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.