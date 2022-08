Marché du cannabis médical 2022 – Part de l’industrie, taille, prix, TCAC de 25,16, demande, statistiques, segments, principaux fabricants et perspectives d’avenir jusqu’en 2029

L’analyste de DBMR ajoute un article sur Title Globalmarché de la marijuana médicaleLe nouveau rapport de recherche sur la recherche 2022-2029 détaille la dynamique du marché, la segmentation, le portefeuille de produits, les plans d’affaires et les derniers développements de l’industrie. Ce rapport couvre les opportunités de croissance et les contraintes du marché du cannabis médical. Le rapport sur la taille du marché du cannabis médical contient des segments tels que le taux de croissance, les revenus, le type de produit, l’application, l’utilisateur final, la région, les fabricants, etc. L’étude fournit également une analyse complète et approfondie des segments régionaux couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et le reste du monde, y compris des définitions claires du marché, des classifications, des processus de fabrication, des structures de coûts, des politiques de développement et des plans. Les faits et les chiffres sont bien présentés dans les rapports à l’aide de tableaux, de graphiques, de camemberts,

Le marché de la marijuana médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de l’utilisation médicale et la légalisation de la marijuana stimulent le marché de la marijuana médicale.

Le cannabis est une drogue psychoactive dérivée de la plante de cannabis de la famille du cannabis. Depuis plusieurs années, il est largement utilisé pour traiter diverses affections, notamment la douleur chronique, le cancer, la dépression, le diabète, l’arthrite, le glaucome, l’épilepsie, la migraine, le sida et la maladie d’Alzheimer, entre autres.

L’augmentation de l’utilisation du cannabis dans les cosmétiques peut être considérée comme un moteur du marché du cannabis médical. La structure réglementaire complexe de la consommation de cannabis limite le marché de la marijuana médicale. Le développement de nouveaux produits en raison de l’augmentation des activités de R&D peut offrir des opportunités pour le marché du cannabis médical. La montée du marché noir de la marijuana pose un défi au marché de la marijuana médicale.

Portée du Rapport sur le marché Marijuana médicale:

L’étude examine en détailMarché mondial de la marijuana médicaleActeurs clés du marché, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les derniers développements et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs et aide les participants à prévoir les futures tendances concurrentielles dans le secteur mondial du cannabis médical.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché mondial du cannabis médical sont Tilray, Elixinol Global Limited, Medical Marijuana, Inc., Extractas, Peace Naturals Project Inc., BOL Pharma, PharmaHemp, Kiehl’s (une filiale de L’Oréal), Vermont Hemp Health, Discover Health LLC, ENDOCA, Pacific root, CANOPY GROWTH CORPORATION, Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals plc., Harmony, Pure Ratios, MARY’s Nutritions, Bioactive Solutions, Inc., Upstate Elevator Supply Co., FOLIUM BIOSCIENCES, EcoGen Biosciences, Althea Company Pty Ltd (une filiale d’Althea Group Holdings Limited), Apothecana, Zenabis Global Ltd, Cresco Labs, IDT Australia, MEDIFARM, Greenwich Biosciences, Inc., MediPharm Labs Inc., THC Global Group Limited, Seed Cellar, CANNABIS SEEDS USA, Seeds For moi, HUMBOLDT SEED COMPANY, Crop King Seeds, BARNEY’S FARM et Aphria Inc. entre autres :

Analyse régionale du marché du cannabis médical:

Le rapport de recherche sur le marché mondial du cannabis médical détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodes de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, tels que les stratégies de production, les plateformes de développement et les portefeuilles de produits. Selon nos chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

?? Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

?? Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

?? Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

?? Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

?? Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Méthodologie de recherche :

Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider l’échelle mondiale du cannabis médical

Afin d’obtenir une liste exhaustive des acteurs fonctionnels et pertinents fournissant du cannabis médical, diverses normes de taxonomie de l’industrie telles que NAICS, ICB, SIC sont suivies de près pour approfondir les régions importantes.

Depuis lors, des tests de validation approfondis ont été effectués pour atteindre les acteurs les plus pertinents, en particulier avec la gamme de produits qui est la marijuana médicale.

Afin de prioriser la liste en fonction de la génération de revenus à l’aide de bases de données payantes comme Factiva, Bloomberg, etc. selon les derniers rapports.

Enfin, un questionnaire a été mis en place et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de collecte de données brutes après rendez-vous préalables. Cela nous aide à collecter des données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance des joueurs, etc.

Près de 80 % des données sont collectées via les médias primaires, et une validation supplémentaire est effectuée via une variété de sources secondaires, y compris les régulateurs, la Banque mondiale, les associations, les sites Web des entreprises, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Marché de la marijuana médicale – Le rapport sur le marché des perspectives et des prévisions résume les résultats de recherche généraux suivants

– Analyse de l’environnement macroéconomique global

– les tendances de dépenses et de distribution

– Identifier les menaces et les opportunités potentielles en examinant les politiques gouvernementales et réglementaires, le cas échéant.

– Découvrez les forces et les faiblesses des concurrents, corrélez leurs profils, leurs empreintes géographiques et leur pénétration du marché.

– Faits saillants régionaux et dynamique du marché [facteurs de croissance, contraintes et opportunités]

– Performance des catégories individuelles et changements de clientèle

– Résume les conclusions préliminaires du marché du cannabis médical fournies par plus de 40 entreprises de vente au détail et de consommation dans 18 juridictions / pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine – Perspectives mondiales et marché prévisionnel, ce chapitre relie également le marché du marché financier du cannabis médical Statut et statut du marché – Acteurs des perspectives et des prévisions.