Marché du cannabis médical 2021 | Perspectives, croissance par principales entreprises, régions, types, applications, moteurs, tendances et prévisions d’ici 2028

Le rapport sur le marché du cannabis médical peut être nommé comme définition du marché, segmentation du marché, analyse concurrentielle et méthodologie de recherche. Ce rapport est une source d’informations établie qui présente une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. Les données de marché fournies dans le rapport guident la découverte de diverses opportunités de marché présentes dans le monde entier pour l’industrie. Dans ce rapport d’analyse de l’industrie, une analyse SWOT méthodique et une analyse des investissements sont effectuées, ce qui prévoit les opportunités à venir pour les acteurs du marché. Ce document de marché contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché. Certaines des stratégies de marketing sont le lancement de nouveaux produits, les extensions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Chaque partie du marché est touchée dans le rapport, car les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans les meilleurs de ce rapport de marché.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 devrait atteindre 67 354,01 millions de dollars. d’ici 2028. L’augmentation de l’utilisation médicale et de la légalisation du cannabis agit comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

L’utilisation accrue du cannabis dans les produits cosmétiques peut être considérée comme un moteur du marché du cannabis médical. La structure réglementaire complexe pour l’utilisation du cannabis est une contrainte pour le marché du cannabis médical. Le développement de nouveaux produits avec des activités de R & D accrues peut constituer une opportunité pour le marché du cannabis médical. La montée du marché noir de la marijuana est un défi pour le marché du cannabis médical.

Le marché du cannabis médical fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, la géographie expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Tilray

Elixinol Global Limited

Marijuana médicale, Inc.

Extraits

Projet Peace Naturals Inc.

BOL Pharma

PharmaHemp, Kiehl’s (Filiale de L’ORÉAL)

Santé du chanvre du Vermont

Découvrez Santé LLC

ENDOCA

Racines du Pacifique

CORPORATION POUR LA CROISSANCE DE LA CANOPY

Aurora Cannabis

GW Pharmaceuticals plc.

Harmonie

Ratios purs

Nutrition de MARY

Solutions bioactives, Inc.

Upstate Ascenseur Supply Co.

BIOSCIENCES DES FEUILLES

Biosciences EcoGen

Althea Company Pty Ltd (filiale d’Althea Group Holdings Limited)

Apothécanna

Zenabis Global Ltd

Laboratoires Cresco

IDT Australie

MEDIFARM

Greenwich Biosciences, Inc.

Laboratoires MédiPharm inc.

THC Global Group Limited

Cave à graines

GRAINES DE CANNABIS ÉTATS-UNIS

Des graines pour moi

COMPAGNIE DE SEMENCES HUMBOLDT

Crop King Seeds, BARNEY’S FARM

Aphria Inc

Segmentation du marché :

Marché mondial du cannabis médical, par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratants, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres), source (naturelle, synthétique), espèce (Sativa, Hybride, Cannabis Indica), Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigerol (CBG), Cannabinol, Autres), Application (Gestion de la douleur, Anxiété, Spasmes musculaires, Nausées, Appétit Perte, cancer, arthrite, maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, élévation de l’humeur, autres), voie d’administration (solutions orales et gélules, tabagisme, topiques, vaporisateurs, autres), fin Utilisateur (établissements de soins à domicile, centres hospitaliers et de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement,Autres), Canal de distribution (B2C, B2B), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Sud Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Portée du marché mondial du cannabis médical et taille du marché

Le marché du cannabis médical est classé en huit segments notables basés sur le produit, la source, l’espèce, les dérivés, l’application, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du cannabis médical est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratants, masque et sérum, nettoyant et autres. En 2021, le segment du pétrole devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la source, le marché du cannabis médical est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base des espèces, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride. En 2021, le segment du cannabis indica devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de l’utilisation médicinale du cannabis.

Sur la base des dérivés, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabidiol (CBD) , tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol (CBG) et autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de produits à base de marijuana médicale sur le marché.

Sur la base de l’application, le marché du cannabis médical est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie , autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et autres. En 2021, le segment de la maladie d’Alzheimer devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des activités de R&D.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du cannabis médical est segmenté en solutions orales et capsules, à fumer , vaporisateurs, topiques et autres. En 2021, le segment des solutions orales et des gélules devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du cannabis médical est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment de l’industrie pharmaceutique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché du cannabis médical est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2B devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de cannabis à des fins médicales et cliniques.