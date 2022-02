Marché du cannabidiol (CBD) 2021 Analyse approfondie de la part, de la taille et des perspectives de croissance de l’industrie jusqu’en 2028

Le cannabidiol est un composé obtenu à partir de plantes de cannabis. Il s’agit d’un composé terpénophénolique à 21 carbones qui est encadré par la décarboxylation qui l’accompagne à partir d’un antécédent corrosif cannabidiolique. Le cannabidiol (CBD) possède une variété d’avantages utiles, par exemple, un agent de prévention du cancer et des propriétés neuroprotectrices. Il s’agit d’un tranquillisant de gamme pharmacologiquement expansif qui a été considéré comme une thérapie pour une gamme modifiée de problèmes liés au malaise et en outre utile pour la thérapie d’autres affections.

Principaux acteurs clés : Aurora Cannabis, Aphria Inc., Canopy Growth Corporation, Charlotte’s Web Holdings, Inc., Medical Marijuana, INC., GW Pharmaceuticals, plc, Folium Biosciences, ENDOCA, Tilray, The Cronos Group

Selon la source, le marché mondial du cannabidiol (CBD) est segmenté en marijuana et chanvre.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial du cannabidiol (CBD) est segmenté en produits médicaux et pharmaceutiques, récréatifs, alimentaires et boissons et autres soins personnels.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du cannabidiol (CBD) est segmenté en hypermarchés et supermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud.

