Marché du cancer du sein triple négatif par type de traitement, application, taille, part et devrait atteindre 1335,77 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport intitulé « Marché mondial du cancer du sein triple négatif ». Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel.

Le rapport d’activité de classe mondiale sur le marché mondial du cancer du sein triple négatif a été généré en gardant à l’esprit les entreprises de toutes tailles. Une utilisation appropriée d’outils statistiques reconnus et de modèles cohérents pour l’analyse et la prévision des données de marché rend ce rapport marketing à grande échelle remarquable. Ce rapport d’étude de marché résout le problème des processus chronophages d’acquisition d’informations sur le marché très facilement et rapidement. Amenez votre entreprise au plus haut niveau de croissance avec ce rapport d’étude de marché complet. Les clients peuvent révéler les meilleures opportunités de réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et à une méthode de recherche utilisée tout en générant un document fiable sur le marché mondial du cancer du sein triple négatif .

Le cancer du sein triple négatif se distingue des autres types de cancer du sein invasif en ce sens qu’il se développe et se propage plus rapidement, a moins d’options de traitement et a un mauvais pronostic (résultat). Le TNBC est classé comme une maladie agressive car il se développe rapidement, est plus susceptible de s’être propagé au moment où il est découvert et devrait réapparaître après le traitement que les autres types de cancer du sein. Le pronostic de ce type de cancer du sein n’est pas aussi bon que celui des autres types.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du cancer du sein triple négatif était évalué à 904,1 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 1335,77 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision de 2022 pour 2029.

Le cancer du sein triple négatif est un type de cancer du sein dépourvu de récepteurs d’œstrogènes, de récepteurs de progestérone et d’un excès de récepteurs du facteur de croissance épidermique humain (HER2), ce qui rend l’hormonothérapie inefficace.

Portée du marché mondial du cancer du sein triple négatif et taille du marché

Le marché du cancer du sein triple négatif est segmenté en fonction du type de traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de traitement

Chimiothérapie

Thérapie ciblée

Immunothérapie Autres

Sur la base du type de traitement, le marché du cancer du sein triple négatif est segmenté en chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie , etc.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché du cancer du sein triple négatif est segmenté en oral, parentéral , autres.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du cancer du sein triple négatif est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Sur la base du canal de distribution, le marché du cancer du sein triple négatif est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail.

Développement du marché du cancer du sein triple négatif

En avril 2020, l’Atezolizumab de Roche avait reçu une approbation DCGI pour le traitement du cancer du sein métastatique triple négatif en Inde. L’atezolizumbab est le premier médicament d’immunothérapie à être approuvé dans le monde pour le traitement du cancer du sein localement complexe et métastatique triple négatif. Cette approbation aidera l’entreprise à étendre sa présence notamment en Inde.

Analyse régionale / aperçu du marché du cancer du sein triple négatif

Le marché du cancer du sein triple négatif est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de traitement, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cancer du sein triple négatif sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du cancer du sein triple négatif en raison de l’augmentation du nombre de cancers du sein triple négatif. En outre, l’activité continue de recherche et développement des principaux acteurs stimulera davantage la croissance du marché du cancer du sein triple négatif dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché du cancer du sein négatif en raison de la sensibilisation accrue à ces maladies. De plus, la croissance du revenu disponible devrait encore propulser la croissance du marché du cancer du sein triple négatif dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du cancer du sein triple négatif vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du cancer du sein triple négatif, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché du cancer du sein triple négatif. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du cancer du sein triple négatif sont :

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer Inc (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals plc (Royaume-Uni)

Amneal Pharmaceuticals, LLC (États-Unis)

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd (Israël)

Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Inde)

Mylan NV (États-Unis)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché du cancer du sein triple négatif jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

