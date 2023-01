Marché du bœuf wagyu à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

Marché mondial du bœuf Wagyu, par type de produit (race japonaise, race australienne, race croisée et autres), applications (usage direct à l’homme, usage industriel), nature (biologique, conventionnel), canaux de distribution (en ligne, vente au détail) – Tendances de l’industrie et Prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les habitudes alimentaires des consommateurs changent à mesure que les gens deviennent plus conscients d’eux-mêmes et soucieux de leur santé et disposés à dépenser plus d’argent pour des produits alimentaires de haute qualité contenant des nutriments essentiels. En outre, l’augmentation de la population et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs sont des facteurs clés qui stimulent le marché du bœuf wagyu.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du bœuf wagyu qui a augmenté d’une valeur de 2,21 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3,66 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (race japonaise, race australienne, race croisée et autres), applications (usage direct à l’homme, usage industriel), nature (biologique, conventionnel), canaux de distribution (en ligne, vente au détail) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Black Hawk Farms (États-Unis), Australian Agricultural Company Limited (Australie), Starzen Co., Ltd. (Japon), Imperial Wagyu Beef (États-Unis), Toriyama Umami Wagyu (Japon), Mishima Reserve (États-Unis), Snake River Farms (États-Unis) ), Blackmore Wagyu (États-Unis), Lone Mountain Cattle Company (États-Unis), KC Cattle Company (États-Unis), Nebraska Star Beef (États-Unis), Middle East Fuji LLC (EAU), Tajimaya UK ltd. (Royaume-Uni), Holy Grail Steak Co. (États-Unis), DeBragga and Spitler (États-Unis), Chicago Steak Company (États-Unis), Creek Bed Country Farmacy, LLC (États-Unis), The Butcher’s Market (États-Unis), West Coast Prime Meat (États-Unis) ) Opportunités Adoption d’une stratégie de distribution omnicanal afin d’augmenter les revenus

Les consommateurs passent de plus en plus de temps sur Internet et font des achats en ligne

Les principaux acteurs collaborent avec d’autres sites Web de commerce électronique populaires.

Définition du marché

Le bœuf Wagyu est une race bovine japonaise qui a été modifiée à partir de bovins asiatiques. Il a des caractéristiques distinctes qui le rendent plus tendre et savoureux que les autres types de bœuf. Les habitudes alimentaires des consommateurs changent à mesure que les gens deviennent plus conscients d’eux-mêmes et soucieux de leur santé, et ils sont prêts à dépenser plus d’argent pour des produits de haute qualité contenant des nutriments essentiels.

Dynamique du marché du bœuf Wagyu

Conducteurs

Divers avantages pour la santé associés à la consommation de bœuf wagyu

Outre sa haute tendreté et sa saveur enrichie, le bœuf wagyu gagne en popularité auprès des consommateurs en raison de divers avantages pour la santé. La consommation de bœuf Wagyu est considérée comme une alternative saine dans une alimentation équilibrée. Le bœuf Wagyu a la plus forte concentration d’ acides gras oméga-3 et la plus forte proportion de graisses mono-insaturées. Cela aide à protéger contre la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiaques, la dépression, l’arthrite et l’hypertension artérielle.

La tendance croissante des repas exotiques ainsi que la forte prévalence des restaurants cinq étoiles

Le bœuf Wagyu est généralement vendu dans les restaurants cinq étoiles et symbolise la culture gastronomique. En raison des innovations continues et de la personnalisation des menus pour les gens, le marché de la restauration a récemment connu une croissance fulgurante. La demande croissante de repas nutritifs et de haute qualité a obligé les industries de l’hôtellerie et de la restauration à modifier leurs offres. De plus, les entreprises à la recherche de bénéfices plus élevés investissent dans des campagnes de marketing, ce qui contribue à créer une plate-forme pour le marché du bœuf wagyu. Les consommateurs dépensent désormais de l’argent pour des vacances de luxe et des services de restauration afin de recevoir des produits alimentaires de meilleure qualité.

Occasion

Alors que le marché du commerce électronique se développe à un rythme rapide, les fabricants sont contraints d’adopter une stratégie de distribution omnicanal afin d’augmenter leurs revenus. Les consommateurs passent de plus en plus de temps sur Internet et font des achats en ligne. Les consommateurs préfèrent les magasins en ligne en raison de leurs options de livraison plus rapides et de leur large gamme de produits disponibles à des prix compétitifs. L’utilisation accrue d’Internet, en particulier dans les régions développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe, a encouragé les joueurs à accroître leur présence en ligne. Les principaux acteurs collaborent avec d’autres sites Web de commerce électronique populaires pour améliorer leur présence numérique.

Analyse des acteurs clés du marché du bœuf wagyu localisateur de services publics-:

Les informations données dans cette partie présentent les points importants des principaux acteurs du marché. Il clarifie également les techniques de publicité et de marketing adoptées par l’utilisation de ces joueurs et décrit leurs participations sur le marché mondial.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’extraction d’enregistrements, l’évaluation de l’impact des variables statistiques sur le marché et la validation principale (expert de l’industrie). En dehors de cela, différentes modes de statistiques englobent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une approche utilisée lors de l’examen, de la synthèse et du déchiffrement des données de la discipline. La triangulation des données a été recommandée comme approche méthodologique non seulement pour confirmer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des enregistrements à l’aide de quelques techniques.

