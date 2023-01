Marché du bien-être sexuel en Afrique, part, taille, d’une valeur de 7 889,51 millions USD à un TCAC de 6,7 % d’ici 2029

Un rapport de recherche mondial sur le marché du bien-être sexuel en Afrique est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Le marché du bien-être sexuel en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 7 889,51 USD. millions d’ici 2029. L’incidence croissante des maladies sexuellement transmissibles et l’augmentation des activités sexuelles chez les adolescents sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le bien-être sexuel peut être défini comme un mélange d’état physique, d’état mental et de bien-être social qui a un lien avec la sexualité. L’objectif fondamental des produits de bien-être sexuel est de faciliter les rapports sexuels protégés tout en contribuant à augmenter le plaisir sexuel. Il comprend également la prévention des infections sexuellement transmissibles et la planification de la grossesse. La notification aux partenaires (PN) est l’une des stratégies par lesquelles les partenaires sexuels d’un patient index sont informés de leur exposition à une infection sexuellement transmissible(IST) et la nécessité de se faire soigner. La sensibilisation croissante au bien-être sexuel inspire une approche positive et respectueuse impliquant la sexualité et les relations sexuelles. Cela garantit également que le couple qui y participe va vivre une expérience sûre et agréable sans aucune forme de coercition, de mauvaise discrimination et de violence.

Dynamique du marché du bien-être sexuel en Afrique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

CONDUCTEURS

incidence croissante des maladies sexuellement transmissibles

Les infections sexuellement transmissibles sont à la hausse avec la tendance alarmante, ce qui provoque un fait inquiétant. Un nombre record de maladies sexuellement transmissibles (IST) bactériennes a été enregistré dans la plupart des pays en 2018. Même si la plupart des IST peuvent être évitées en utilisant des préservatifs, de nombreuses personnes de tous âges et de tous sexes décident de ne pas le faire. L’herpès génital est l’une des infections sexuellement transmissibles les plus courantes en Afrique du Sud, environ une personne sur cinq en étant infectée. Cette infection est causée par un virus, qui est dans un état inactif la plupart du temps.

L’incidence croissante des maladies sexuellement transmissibles (MST) et de l’infection par le VIH en Afrique devrait stimuler la croissance du marché africain du bien-être sexuel.

Augmentation des activités sexuelles chez les adolescents

De nos jours, la plupart des adolescents sont enclins à diverses expériences sexuelles à mesure qu’ils mûrissent émotionnellement et socialement. Ils pourraient vouloir une intimité romantique et des moyens d’exprimer leur amour et leur affection. Et ils pourraient être curieux et vouloir explorer le comportement des adultes. Certains adolescents sont attirés sexuellement par des personnes du sexe opposé, certains sont attirés par des personnes du même sexe et certains sont bisexuels. Certains adolescents peuvent ne manifester aucun intérêt sexuel. Le désir sexuel est généralement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, la testostérone (T) étant censée expliquer cette différence et la variation intrasexe du désir chez les femmes et les hommes. L’âge auquel les gens commencent à agir sur leurs intérêts sexuels varie également considérablement et peut être affecté par un large éventail de facteurs, y compris le développement biologique, les niveaux d’hormones, les facteurs culturels, les opinions religieuses et morales, l’éducation, l’estime de soi, l’éducation et le statut socio-économique. Cependant, diverses études ont incorporé à la fois des facteurs hormonaux et sociaux ou psychologiques dans les études sur le désir sexuel.

Une augmentation significative des activités sexuelles chez les adolescents augmente la demande de divers produits de bien-être sexuel, tels que (liste des produits), ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Portée du marché du bien-être sexuel en Afrique

Le marché du bien-être sexuel en Afrique est segmenté en produits, applications, utilisateurs finaux et canaux de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’ application et la différence entre vos marchés cibles.

PAR PRODUITS

Jouets sexuels

Préservatifs

Contraceptifs

Lubrifiants & Aérosols

Lingerie Érotique

Produits de test de grossesse

Autres

SUR DEMANDE

Dysfonction sexuelle

Protection de la grossesse

Hygiène féminine

Maladie sexuellement transmissible

Autres

PAR L’UTILISATEUR FINAL

Hommes

Femmes

Communauté LGBT

PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Magasins spécialisés

Pharmacies

Hypermarchés & Supermarchés

Magasins en ligne

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché du bien-être sexuel en Afrique

Le marché du bien-être sexuel en Afrique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par produits, applications, utilisateurs finaux et canaux de distribution.

Les pays couverts par ce rapport de marché sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigéria, le Kenya, l’Ouganda, la Tunisie et le reste de l’Afrique.

En 2022, le marché du bien-être sexuel en Afrique devrait croître en raison de l’incidence croissante des maladies sexuellement transmissibles et de l’augmentation des activités sexuelles chez les adolescents.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques africaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du bien-être sexuel en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché du bien-être sexuel en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et le souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par l’entreprise sur le marché du bien-être sexuel en Afrique.

Certains des principaux acteurs du marché du bien-être sexuel en Afrique sont Reckitt Benckiser Group PLC, Church & Dwight Co., Inc., Veru Inc., Karex Berhad, TTK, Bayer AG, Maude Group, Inc., Unbound Babes, Bijoux Indiscrets , BioFilm IP LLC, Hot Octopuss, fabricant de préservatifs en polyuréthane et LELO iAB, entre autres.

Méthodologie de recherche : marché du bien-être sexuel en Afrique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Afrique par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

