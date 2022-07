Marché du beurre corporel 2022-2030: besoin de guérir les principaux problèmes de coups de soleil, de rosacée et d’éruptions cutanées

La taille du marché mondial du beurre corporel était de 1,87 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 7,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché devrait être tirée par le besoin croissant d’éliminer le maquillage collant et de réduire les vergetures et les cicatrices.

Les acides gras essentiels contenus dans le beurre corporel améliorent l’élasticité de la peau et aident au démaquillage. En plus d’hydrater la peau, le beurre corporel est utilisé pour former une barrière protectrice qui retient l’humidité, ce qui facilite le démaquillage et même le mascara waterproof sans effort. Le beurre corporel contient des antioxydants et des acides gras qui améliorent la production de collagène dans les cellules de la peau. De plus, ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour démaquiller et même estomper les rides du visage causées par le vieillissement et la pollution. Les avantages croissants du beurre corporel surpassent ceux des lotions corporelles traditionnelles car ils nourrissent la peau et l’empêchent de se dessécher. Les antioxydants présents dans le beurre corporel préviennent également le vieillissement prématuré de la peau causé par les radicaux libres. De plus, ils protègent la peau des rayons du soleil, de l’air sec, de la saleté et d’autres toxines. En conséquence, la majorité des fabricants de crèmes de protection de la peau incluent du beurre corporel tel que le beurre de cacao, le beurre de mangue et le beurre de kokum dans leurs produits, ce qui entraîne une croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Le 2 février 2022, par exemple, Unsun Cosmetics a lancé le premier hydratant pour tout le corps avec SPF, Hydrating Full Coverage Body Lotion, et le premier produit sans SPF, Face & Body Healing Butter. Le Beurre Soin Visage et Corps est formulé avec huit ingrédients, dont trois huiles médicinales d’Afrique de l’Ouest : baobab, bissap et touloucouna . Il est formulé pour hydrater, apaiser les irritations et éliminer les facteurs de stress des radicaux libres. La lotion pour le corps hydratante à couvrance totale contient du SPF-30 et résiste à l’eau pendant 80 minutes. Il est destiné à laisser la peau éclatante, hydratée, hydratée et protégée contre les UV.

Top 10 présentés dans le rapport sur le marché mondial des beurres corporels :

La société Procter & Gamble,

Le Hain Celestial Group, Inc.,

Johnson & Johnson Private Limited,

Galderma SA

Les autres

Segmentation du marché :

Par type Outlook

Beurre de Karité

Beurre de mangue

Beurre d’amande

Le beurre de cacao

Beurre d’Olives

Les autres

Par application Outlook

Hydratant

Rafraîchissant

Les autres

Par perspectives d’utilisation finale

Soins personnels et cosmétiques

Les autres

Points clés du rapport sur le marché mondial des beurres corporels :

Un aperçu complet de l’industrie mondiale du beurre corporel.

Projections précises du marché en termes de taille, de part et de volume du marché.

Étude approfondie de la dynamique du marché mondial, telle que les principaux moteurs de croissance des revenus du marché, les opportunités, les menaces, les défis, les contraintes et les futures voies de croissance.

Analyse approfondie des tendances à venir du marché.

Analyses qualitatives et quantitatives du marché mondial Beurre corporel.

Étude élaborée des principaux marchés régionaux sur le marché mondial du beurre corporel.

Aperçu complet du paysage concurrentiel du marché .

Bref aperçu des profils et des portefeuilles des entreprises.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Russie ROYAUME-UNI Allemagne France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus de détails sur le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe d’études de marché s’assurera que le rapport est bien adapté à vos besoins.

