Marché du béton poli Dernières innovations, moteurs et événements clés de l’industrie sur 2028

Le rapport de recherche sur le marché du béton poli 2021 fournit une étude aux niveaux mondial et régional pour fournir une analyse complète du marché de la valeur pour les années (2018 et 2019 – Années historiques, 2020 – Année de référence et période de prévision 2021-2028). Le rapport de recherche sur le marché du béton poli est une étude de grande envergure des tendances actuelles, des moteurs de croissance du marché et des contraintes. Chaque segment de marché est largement analysé à un niveau réduit par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale) pour fournir des informations détaillées au niveau mondial et régional. L’étude partage les performances du marché à la fois en termes de volume et de revenus et ce facteur qui est utile et utile à l’entreprise.

Le béton poli est un processus en plusieurs étapes qui implique le meulage, le rodage et le polissage manuels d’un sol en béton avec des abrasifs liés pour couper la surface. Il est ensuite affiné pour chaque coupe jusqu’à ce qu’il atteigne le degré d’apparence souhaité. Un produit chimique pénétrant connu sous le nom de durcisseur est également utilisé dans ce processus. Le durcisseur/densificateur de béton pénètre dans le béton et provoque une réaction chimique pour durcir et protéger la surface de la poussière. Pendant le polissage du béton, la surface est traitée par une série d’étapes utilisant des outils de meulage de plus en plus fins. Les principaux moteurs du marché du béton poli sont le développement de l’industrie de la construction, la croissance de l’industrie de la construction ainsi que le faible entretien associé au béton poli.

Certains des principaux acteurs de ce marché comprennent

1. BASF SE

2. Société 3M

3. Sika SA

4. La société Sherwin Williams

5. PPG Industries, Inc

6. Ciment UltraTech Limitée

7. Boral Limitée

8. béton dmf

9. Pasadena Concreteworks, Inc

10. CHARLOTTES BÉTON

Le scénario de rapport de recherche sur le marché du béton poli d’Insight Partners comprend : –

Le rapport fournit des tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial du béton poli en fonction du type, du type de produits, du service et de la géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre deux), mettant en évidence les principales tendances et perspectives du marché mondial du béton poli.

Le chapitre trois fournit la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre quatre fournit en outre une analyse PEST pour chaque région.

Le chapitre cinq met en évidence la dynamique clé de l’industrie sur le marché du béton poli, y compris les facteurs qui animent le marché, les moyens de dissuasion dominants, les opportunités potentielles ainsi que les tendances futures. L’analyse d’impact de ces facteurs et contraintes est également traitée dans cette section.

Le chapitre six examine le scénario de marché mondial du béton poli, en termes de revenus historiques du marché, et les prévisions jusqu’en 2028.

Les chapitres sept à dix traitent des segments du marché Béton poli par type, type d’application, service et géographie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils couvrent les prévisions de revenus du marché et les facteurs qui stimulent et régissent la croissance.

Le chapitre onze décrit l’analyse du paysage de l’industrie. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l’échelle mondiale, ainsi qu’un paysage concurrentiel.

Le chapitre douze fournit les profils détaillés des entreprises clés opérant sur le marché mondial Béton poli. Les entreprises ont été profilées sur la base de leurs faits clés, de leur description commerciale, de leurs produits et services, de leur aperçu financier, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.

Le chapitre treize, c’est-à-dire que l’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

Le rapport couvre également un chapitre détaillé de l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans nos rapports finaux.

