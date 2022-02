Marché des vins sans alcool 2022 Perspectives mondiales et progrès technologiques || Les applications intérieures devraient être le segment le plus attractif de 2022 à 2028

Le marché mondial du vin sans alcoolétude avec plus de 100 tableaux de données de marché, Pie Chat, Graphs & Figures est maintenant publiée par Data Bridge Market Research. Le rapport présente une évaluation complète du marché couvrant les tendances futures, les facteurs de croissance actuels, les opinions attentives, les faits et les prévisions de données de marché validées par l’industrie jusqu’en 2026. Fournissant les informations clés concernant cette industrie, le rapport fournit une analyse approfondie des plus tendances récentes, scénario commercial actuel et futur, taille du marché et part des principaux acteurs comme ERDINGER Weissbrau., Krombacher, Big Drop Brewing Co. Ltd., Brasserie familiale BERNARD as, Suntory Brewery Co., Ltd., Pierre Chavin, Halewood Wines & Spiritueux, Sutter Home Winery, Inc, J. Lohr Vineyards & Wines, Anheuser-Busch InBev, Moscow Brewery Company, Arpanoosh, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstepha, Carlsberg, Kirin Holdings Company,

Le marché du vin sans alcool devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,79 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’orientation des clients vers un mode de vie sain, associée à l’évolution des habitudes alimentaires pour consommer des produits riches en nutriments, a eu un impact direct sur la croissance du marché du vin sans alcool.

La bière sans alcool fait référence aux boissons alcoolisées préparées pour la fermentation d’ingrédients tels que les sources, le houblon, l’eau et parfois la levure (ce qui accélère le processus). La production de bière sans alcool est réalisée dans le cadre d’un processus d’extraction contrôlé à des températures et à un pH définis. L’élimination de l’alcool se fait par diverses techniques telles que la distillation sous vide, l’osmose inverse ou en inhibant la capacité de la levure à faire bouillir le moût. Chaque brasserie a ses façons et ses secrets pour faire le commerce de la bière sans alcool. La définition de la bière sans alcool varie d’un pays à l’autre.

Les préoccupations croissantes concernant les effets néfastes sur la santé associés à la consommation de boissons alcoolisées devraient accroître l’utilité des boissons alternatives, y compris les boissons fonctionnelles et les boissons non alcoolisées, qui sont le principal moteur du marché du vin non alcoolisé. La population croissante de travailleurs, d’amateurs de gym et d’athlètes devrait favoriser la demande de boissons nutritives, qui augmenteront leurs performances tout en maintenant leur niveau d’énergie élevé tout au long de la journée. . La sensibilisation croissante aux régimes alimentaires sains tels que les jus de fruits frais , le régime alimentaire cru et le régime paléo est une opportunité pour le marché du vin sans alcool.

Analyse concurrentielle : marché mondial du vin sans alcool

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du vin sans alcool sont ERDINGER Weissbrau., Krombacher, Big Drop Brewing Co. Ltd., Brasserie familiale BERNARD as, Suntory Brewery Co., Ltd., Pierre Chavin, Halewood Wines & Spirits, Sutter Home Winery, Inc, J. Lohr Vineyards & Wines, Anheuser-Busch InBev, Moscow Brewery Company, Arpanoosh, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstepha, Carlsberg, Kirin Holdings Company, Iran Behnoush Co., S. Martinelli & Company, Burke Distribution Corporation, Heineken NV, Coors Brewing Company, Castel Freres parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

