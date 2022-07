Marché des vêtements sublimés par colorant 2022-2028 : Demande croissante pour un volume élevé de vêtements imprimés et photographiques

Le marché des vêtements sublimés par colorant devrait être évalué à 9,19 milliards USD d’ici 2028, contre 4,48 milliards USD en 2020, enregistrant un TCAC de 9,5 % sur le calendrier estimé. La croissance de l’industrie résulte de la demande croissante de vêtements à la mode parmi la population jeune et de l’inclinaison croissante des consommateurs vers l’automatisation. La sublimation des vêtements fait référence à la modification des vêtements existants sous diverses formes de pantalons, t-shirts, tissus de coton, chemises, etc., selon les nouvelles modes, en utilisant de la teinture/encre. Dans le processus, l’encre est d’abord imprimée numériquement sur un papier, puis l’image imprimée est imprimée ou transférée sur un matériau en tissu en utilisant de la chaleur. Cette technique est connue sous le nom de sublimation thermique. Cette impression s’applique principalement à plusieurs matériaux rigides et en tissu. Des couleurs nombreuses et illimitées sont très utilisées pour teindre les vêtements. La technique de sublimation thermique sur un large éventail de matériaux vestimentaires ou de vêtements devient populaire en raison de ses résultats photographiques avancés et de haute qualité.

Pour assurer la respirabilité et minimiser l’apparition de plis sur les vêtements, l’intégration d’une technologie de résistance réduite au frottement est devenue cruciale. L’augmentation des dépenses pour divers vêtements personnalisés avec des graphismes imprimés ainsi que des tons dégradés alimente principalement la croissance du secteur. La demande de produits augmente en raison de la popularité croissante des détaillants en ligne. Les détaillants du monde entier s’aventurent en particulier dans la vente au détail en ligne, car un grand nombre de consommateurs des pays développés et en développement préfèrent fortement les marchés numériques pour l’achat de produits. Ce facteur soutient également la croissance de l’industrie.

L’impact du COVID-19 :

L’industrie textile mondiale a connu une chute majeure avec l’épidémie de pandémie dans le monde entier. L’exigence de vêtements à la mode s’est arrêtée en raison de l’imposition soudaine du verrouillage, à l’échelle mondiale. Les entreprises, y compris les centres commerciaux et les magasins de vêtements, ont reçu l’ordre du gouvernement de fermer. Avec des mouvements restreints et des règles de distanciation sociale, les consommateurs sont obligés d’éviter de visiter de tels endroits afin d’empêcher la propagation du virus. Ces facteurs entravent considérablement la croissance du secteur.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial des vêtements sublimés par colorant, ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Gildan,

Under Armour Inc.,

HanesBrands Inc.,

Bella+Toile,

Les autres

Segmentation du marché :

Les industries mondiales des vêtements sublimés par colorant sont également étudiées en fonction des principaux segments et examinent en détail les segments de produits et d’applications dominants. Le rapport vise à aider le lecteur à tirer parti des perspectives de croissance existantes sur le marché dans les industries mondiales des vêtements sublimés par colorant. Il offre des informations clés sur les moteurs et les contraintes qui influencent les principaux segments des industries mondiales des vêtements sublimés par colorant.

Segmentation du marché des vêtements sublimés par colorant basée sur les perspectives du produit:

Tee-shirts

leggings

Sweats à capuche

Chemises de golf

Les autres

Segmentation du marché des vêtements sublimés par colorant basée sur les perspectives de la technique d’impression :

Presse à chaud petit format

Presse à chaud calandre

Presse à chaud à plat

Presse à chaud sous vide 3D

des vêtements sublimés par colorant basée sur les perspectives du canal de distribution:

En ligne

Hors ligne

Pour une couverture complète, le rapport examine les perspectives de croissance, les opportunités et les défis. Le rapport de marché prend en compte divers facteurs clés dans les principales régions.

Segmentation du marché des vêtements sublimés par colorant par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial de Vêtements sublimés par colorant :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

