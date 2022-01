Marché des vêtements pour animaux de compagnie 2022 Taille de l’industrie, part, demande, fabricants et recherche prévisionnelle 2029

La recherche et l’analyse menées dans Pet Wearable Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des vêtements pour animaux de compagnie. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, un rapport sur le marché des vêtements pour animaux de compagnie est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des vêtements pour animaux de compagnie devrait atteindre une valeur estimée à 3,30 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la forte augmentation de la disponibilité des appareils et systèmes IoT.

Les appareils portables pour animaux de compagnie sont des appareils électroniques portables qui aident les humains à conserver un enregistrement en temps réel de leurs animaux de compagnie, de leur bétail et de leurs animaux de compagnie à l’aide de systèmes de communication sans fil. Ces appareils aident les humains à surveiller leur santé, à garder une trace de leur emplacement, à identifier de manière unique leurs animaux de compagnie, ainsi qu’à surveiller en continu leur comportement et leurs activités de mouvement.

Facteurs de marché:

Les avancées croissantes des technologies associées au développement et aux activités associées à ces appareils devraient également favoriser la croissance du marché

La croissance rapide de la demande pour de meilleurs services liés aux soins de santé des animaux de compagnie devrait augmenter la croissance du marché

Adoption croissante d’appareils et de composants compatibles GPS ; ce facteur devrait affecter positivement la croissance du marché

Augmentation de la consommation des solutions de détection, d’identification et de marquage de chaleur ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Indisponibilité d’infrastructures pour la surveillance sans fil des animaux de compagnie et d’élevage ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Exigence de coûts financiers importants associés à l’acquisition et au maintien des opérations continues de ces appareils ; ce facteur devrait restreindre la croissance du marché

Les inquiétudes concernant la courte durée de vie de la batterie de ces appareils devraient également freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des vêtements pour animaux de compagnie

Par produit

Collier intelligent

Appareil photo intelligent

Harnais et gilet intelligents

Mots clés

Moniteurs

Traqueurs

Traducteurs

Par technologie

RFID

GPS

Capteurs

Autres

Par type d’animal

Un compagnon

Bétail

Par application

Identification et suivi

Surveillance et contrôle du comportement

Facilitation, sûreté et sécurité

Diagnostic médical et traitement

Par utilisation finale

Commercial

Ménage

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas Belgique la Suisse dinde Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, Whistle a annoncé le lancement de dispositifs portables innovants pour animaux de compagnie, « Whistle GO » et « Whistle GO Explore ». Les produits sont des produits de nouvelle génération compilés avec une surveillance avancée de la sécurité et des activités, y compris une plate-forme de surveillance de la santé. Les appareils offrent un suivi en temps réel des animaux de compagnie, des niveaux améliorés de durée de vie de la pâte, un dispositif d’éclairage et sont également disponibles en différentes couleurs

En mars 2019, Smart Tracking Technologies, LLC a annoncé avoir acquis « Link AKC ». Cette acquisition permettra de plus grandes innovations et améliorations des produits actuellement disponibles auprès des consommateurs à un rythme accéléré. Avec cette acquisition, le siège social de Link AKC sera déplacé à Jacksonville, Floride, États-Unis

Analyse compétitive

Le marché mondial des vêtements pour animaux de compagnie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des vêtements pour animaux de compagnie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des vêtements portables pour animaux de compagnie sont Allflex ; Systèmes d’identification Avid, Inc. ; Datamars ; FitBark Inc. ; Garmin Ltd. ; SpotOn ; Clôture invisible ; Sifflet; LIEN AKC ; Loc8tor Ltd. ; MAISON MOTOROLA; Tractif ; Trovan Ltd. ; Voyce; Cybortra technology co., Ltd.; KYON ; DOGTRA ; PetPace LTD. ; PawTrax ; Pod Trackers Pty Ltd; MAÎTRE LAITIER ; Technologies Gibi inc.; IceRobotics Ltd; GoPro, Inc. et INUPATHY Inc. entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport tout compris Pet Wearable. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des vêtements pour animaux de compagnie contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

