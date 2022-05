Marché des vêtements médicaux 2022 Taille, croissance, part, tendances et prévisions 2029 de l’industrie mondiale

Rapport sur l’industrie du marché des vêtements médicaux 2022offre des informations décisives sur l’ensemble de l’industrie des vêtements médicaux ainsi que sur les dimensions et l’évaluation du marché pour la durée de 2022 à 2029. L’étude de recherche susmentionnée couvre une analyse approfondie de divers segments de l’industrie des vêtements médicaux en fonction du type d’applications, du type de produit Composants et services, et différentes régions géographiques. En fin de compte, le rapport a introduit une nouvelle analyse SWOT du projet, une analyse de faisabilité de l’investissement et une analyse du retour sur investissement. Le rapport sur le marché Vêtements médicaux est préparé en tenant compte des exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, et la disponibilité au niveau mondial dans des zones telles que l’Amérique du Nord. , Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Analyse et taille du marché mondial des vêtements médicaux

La prévalence accrue des maladies chroniques a entraîné une augmentation du nombre de patients dans le monde. D’autre part, les patients hospitalisés sont à risque de développer des infections nosocomiales (IAS). Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à tout moment, 10 % des hôpitaux des pays sous-développés et environ 7 % des hôpitaux des pays riches documentent au moins une incidence d’IAS. En conséquence, l’accent a été mis davantage sur l’amélioration de l’infrastructure hospitalière et sur la garantie d’une hygiène optimale. Par conséquent, l’augmentation de la demande de vêtements médicaux sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vêtements médicaux était évalué à 94,29 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 173,24 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le segment jetable par segment d’utilisation détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux. Les masques faciaux, les gommages, les blouses de recherche, les couvre-chefs et les couvre-chaussures sont tous des produits médicaux couramment utilisés dans le monde.

Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Préparez-vous à identifier les avantages et les inconvénients du cadre réglementaire, des réformes locales et de son impact sur l’industrie. Découvrez comment les leaders des pansements médicaux gardent une longueur d’avance grâce à notre dernière analyse d’enquête.

Dynamique du marché des vêtements médicaux

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les infections nosocomiales (HAI) et autres propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Augmentation du nombre de personnes âgées

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a constamment augmenté au fil du temps en raison de l’allongement de l’espérance de vie. La population gériatrique mondiale passera de 727 millions en 2020 à 1,5 milliard d’ici 2050, selon la base de données des Nations Unies sur le vieillissement de la population mondiale 2020. Les personnes gériatriques sont les plus à risque de souffrir de maladies chroniques, ce qui augmente la demande pour le marché des vêtements médicaux.

En outre, l’augmentation du mode de vie sédentaire agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des vêtements médicaux. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché des vêtements médicaux. En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de santé et l’incidence croissante des maladies zoonotiques accéléreront la croissance du marché des vêtements médicaux.

Opportunités

Avancée technologique

De plus, le taux d’adoption croissant des technologies de pointe offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des vêtements médicaux.

De plus, le nombre croissant de prestataires de services et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des vêtements médicaux au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des vêtements médicaux

D’autre part, le coût élevé associé aux dispositifs médicaux entravera davantage le taux de croissance du marché des vêtements médicaux. La pénurie de professionnels qualifiés et les limitations techniques mettront à l’épreuve le marché des vêtements médicaux. De plus, des réglementations gouvernementales strictes et une moindre sensibilisation limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Détails de segmentation de base

Par produit (vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppes et serviettes, autres)

Par utilisation (réutilisable, jetable)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques, autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail, distributeur tiers, autres)

Analyse géographique : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc. et reste du monde

Principaux faits saillants de l’étude ainsi que les questions les plus fréquemment posées :

1) Qu’y a-t-il de si unique dans cette évaluation des vêtements médicaux ?

Analyse des facteurs de marché : Dans ce ralentissement économique, l’impact sur diverses industries est énorme. De plus, l’augmentation de l’écart entre la demande et l’offre résultant de la lenteur de la chaîne d’approvisionnement et de la chaîne de production a rendu le marché intéressant à observer. Il aborde également les tendances technologiques, réglementaires et économiques qui affectent le marché. Il explique également les principaux moteurs et la dynamique régionale du marché mondial et les tendances actuelles au sein de l’industrie.

Concentration du marché: comprend l’indice C4, le HHI, l’analyse comparative de la part de marché des vêtements médicaux (YoY), les grandes entreprises, les acteurs émergents avec l’analyse de la carte thermique

Entropie du marché : caractère aléatoire du marché mettant en évidence les mesures agressives que les acteurs prennent pour surmonter le scénario actuel. Les activités de développement et les étapes telles que les expansions, les avancées technologiques, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements sont mises en évidence ici.

Analyse des brevets : Comparaison des brevets délivrés par chaque acteur par an.

Analyse par les pairs : une évaluation des acteurs par des mesures financières telles que l’EBITDA, le bénéfice net, la marge brute, le revenu total, la part de marché segmentée, les actifs, etc. pour comprendre l’efficacité de la gestion, le fonctionnement et l’état de la liquidité.

2) Pourquoi seules quelques entreprises sont présentées dans le rapport ?

Les normes de l’industrie telles que le SCIAN, l’ICB, etc. sont considérées comme les fabricants les plus importants. L’accent est davantage mis sur les PME qui émergent et évoluent sur le marché avec leur présence de produits et leurs modes de mise à niveau technologique, la version actuelle inclut des acteurs comme «

Cardinal Health, Inc. (États-Unis)

Mölnlycke Health Care AB (Suède)

3M (États-Unis)

Smith + neveu (Royaume-Uni)

Ansell Ltd. (Australie)

Superior Group of Companies (États-Unis)

Semperit AG Holding (Autriche)

Henry Schein, Inc. (États-Unis)

Narang Medical Ltd. (Inde)

Guérir les mains (New Jersey)

UNIFORMES BARCO (ÉTATS-UNIS)

UNIFORMES CHEROKEE (ÉTATS-UNIS)

Uniformes Aramark et vêtements de carrière (États-Unis)

Carhartt, Inc. (États-Unis)

LynkTrac Technologies LLC (États-Unis)

…

** Les sociétés signalées peuvent varier en fonction du changement de nom / de la fusion, etc.

3) Quels détails le paysage concurrentiel fournira-t-il ?

Un chapitre sur la proposition de valeur pour évaluer le marché des pansements médicaux. Profils de 2 pages de toutes les sociétés cotées avec des données financières sur 3 à 5 ans pour suivre et comparer l’aperçu de l’entreprise, les spécifications du produit, etc.

4) Qu’est-ce que toutes les segmentations régionales couvraient ? Un pays d’intérêt spécifique peut-il être ajouté ?

Les pays inclus dans l’analyse sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, etc.

** Les pays d’intérêt principal peuvent être ajoutés s’ils sont manquants.

Portée du marché mondial des vêtements médicaux

Le marché des vêtements médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Vêtements professionnels

Vêtements pour patients

Vêtements spécialisés

Vêtements de premiers secours

Wraps et serviettes

Autres

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers secours, enveloppements et serviettes et autres.

Usage

Réutilisable

Jetable

Sur la base de l’utilisation, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisable et jetable.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres ambulatoires

Paramètres de soins à domicile

Laboratoires de recherche et cliniques

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Distributeur tiers

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres.

Pour une analyse approfondie de la taille du marché des vêtements médicaux, une analyse de la concurrence est fournie, qui comprend les revenus (M USD) par les joueurs (2019-2021E) et la part de marché (%) par les joueurs (2019-2021E) complétés par le taux de concentration.

Chiffres réels et analyse approfondie de l’estimation et des tendances de la taille du marché des vêtements médicaux disponibles dans la version complète du rapport.