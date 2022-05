Marché des vêtements médicaux 2022 | Chiffre d’affaires de l’industrie, stratégies clés, taux de croissance de l’entreprise, taille, part et applications Prévisions d’études de marché jusqu’en 2029

Le rapport complet sur le marché des vêtements médicaux est le résultat des modèles de meilleures pratiques, d’une analyse de marché complète et de méthodologies de recherche avec lesquels il atteint une segmentation et des informations parfaites sur le marché. Le rapport sur le marché des vêtements médicaux a été structuré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Les études de marché réalisées dans ce rapport sur les vêtements médicaux sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies de production, de marketing, de vente et de promotion. Pour faire du rapport mondial sur les vêtements médicaux un rapport exceptionnel, les outils et les techniques les plus récents et les plus avancés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages.

Analyse et taille du marché mondial des vêtements médicaux

La prévalence accrue des maladies chroniques a entraîné une augmentation du nombre de patients dans le monde. D’autre part, les patients hospitalisés sont à risque de développer des infections nosocomiales (IAS). Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à tout moment, 10 % des hôpitaux des pays sous-développés et environ 7 % des hôpitaux des pays riches documentent au moins une incidence d’IAS. En conséquence, l’accent a été mis davantage sur l’amélioration de l’infrastructure hospitalière et sur la garantie d’une hygiène optimale. Par conséquent, l’augmentation de la demande de vêtements médicaux sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vêtements médicaux était évalué à 94,29 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 173,24 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le segment jetable par segment d’utilisation détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux. Les masques faciaux, les gommages, les blouses de recherche, les couvre-chefs et les couvre-chaussures sont tous des produits médicaux couramment utilisés dans le monde.

Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des vêtements médicaux fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial des vêtements médicaux fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-sections du marché Vêtements médicaux sont présentés ci-dessous:

Par produit (vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppes et serviettes, autres), utilisation (réutilisable, jetable)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques, autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail, distributeur tiers, autres)

LES SOCIÉTÉS MENTIONNÉES COMPRENNENT (nous pouvons également ajouter les autres sociétés comme vous le souhaitez.):

3M

Ansell Ltd

Équipement médical BBN

Cardinal Santé

Molnlycke Health Care AB (filiale d’Investor AB)Superior Group of Companies

Semperit SA Holding

…

Nombre de pages du rapport sur le marché des vêtements médicaux: 350

Nombre de figurines : 60

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial Vêtements médicaux, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Année historique – 2010-2018 ; Année de base – 2019 ; Période de prévision – 2022 à 2028 [** sauf indication contraire]

Les pays couverts par le rapport sur le marché Vêtements médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Portée du marché des vêtements médicaux et taille du marché

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppements et serviettes et autres. En 2022, le segment des vêtements professionnels domine le marché des vêtements médicaux en raison de l’inquiétude croissante des médecins, chirurgiens, infirmières et autres travailleurs de la santé dans l’industrie médicale et des soins de santé.

Sur la base de l’utilisation, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisable et jetable. En 2022, le segment jetable devrait dominer le marché des vêtements médicaux, car le marché mondial utilise largement divers dispositifs médicaux tels que les masques faciaux, les gommages, les blouses de recherche, les couvre-chefs et les couvre-chaussures.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres. En 2022, le segment des hôpitaux détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux car il contribue à réduire le séjour à l’hôpital, ce qui entraîne une diminution du coût élevé qui y est associé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres. En 2022, le segment des appels d’offres directs détient la plus grande part de marché avec le TCAC le plus élevé car les revenus des ventes directes sont plus élevés, il est donc influent et en croissance sur le marché des vêtements médicaux.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3: Aperçu de l’industrie des vêtements médicaux

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4: Marché des vêtements médicaux, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Données financières

Paysage du produit

Perspectives stratégiques

Analyse SWOT

