Marché des vêtements médicaux 2022: aperçu de l’industrie mondiale par taille, tendances et segments de l’industrie prêts pour une croissance rapide d’ici 2029

Le marché des vêtements médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2027 et devrait atteindre 19 408,60 USD. millions d’ici 2027. La prévalence croissante des maladies infectieuses et le nombre croissant de chirurgies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des vêtements médicaux au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Par produit, couvre : (vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppes et serviettes, autres)

Par utilisation (réutilisable et jetable)

Par utilisateur final, peut être divisé en : (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail, distributeur tiers, autres)

Régions géographiques : pays d’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique du Sud, pays d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée), pays d’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie), autres pays (Moyen-Orient, Afrique, CCG)

Certains des acteurs clés couverts par le marché Vêtements médicaux :

3M

Ansell Ltd.

Équipement médical BBN

Cardinal Santé

Mölnlycke Health Care AB (filiale d’Investor AB)

Groupe Supérieur d’Entreprises

Semperit SA Holding

Henry Schein, Inc.

Narang Medical Ltd.

Mains qui soignent

UNIFORMES BARCO

UNIFORMES CHEROKEE

Aramark Uniform & Career Apparel (filiale d’Aramark)

Carhartt, Inc.

….

Dans l’ensemble, le rapport s’avère être un outil efficace que les acteurs peuvent utiliser pour acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents et assurer un succès durable sur le marché mondial de Vêtements médicaux. Toutes les conclusions, données et informations fournies dans le rapport sont validées et revalidées à l’aide de sources fiables. Les analystes auteurs du rapport ont adopté une approche de recherche et d’analyse unique et la meilleure de l’industrie pour une étude approfondie du marché mondial des vêtements médicaux.

Scénario de marché des vêtements médicaux

Le marché mondial des vêtements médicaux connaît une croissance considérable à travers le monde en raison de l’incidence croissante des infections et, en outre, de l’épidémie pandémique de maladie à coronavirus (COVID-19) à travers le monde. Les différentes catégories de vêtements médicaux comprennent les vêtements professionnels, les vêtements pour patients, les vêtements spécialisés, les vêtements de premiers soins, les enveloppements et les serviettes et autres. La présence d’une large gamme de vêtements médicaux répond aux besoins des chirurgiens, du personnel médical, des infirmières et des autres travailleurs de la santé impliqués dans les soins aux patients. Les progrès technologiques accrus entraînent une augmentation du lancement de produits par les principaux acteurs du marché mondial des vêtements médicaux. Cependant, la faible capacité de confort et les réactions allergiques associées aux gants en latex peuvent entraver la croissance future du marché des vêtements médicaux.

Le lancement de nouveaux produits est une formidable opportunité pour les acteurs du marché d’augmenter la croissance de leur entreprise sur le marché des vêtements médicaux. Le respect de ces réglementations nécessite beaucoup d’efforts et d’argent, c’est pourquoi cela peut être considéré comme un obstacle pour l’industrie des dispositifs médicaux pour commercialiser son produit aux États-Unis. Par conséquent, des réglementations strictes peuvent remettre en question la croissance future du marché des vêtements médicaux. .

Tendances ayant un impact sur le marché des vêtements médicaux

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Cardinal Health, Medline Industries, Inc. et Owens & Minor, Inc. ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis et le Canada comme leur prochain revenu de poche pour 2020.

Le marché mondial des vêtements médicaux devient plus compétitif avec des entreprises telles que Cardinal Health, Medline Industries, Inc. et Owens & Minor, Inc. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des vêtements médicaux et lancent de nouvelles thérapies sur le marché des vêtements médicaux. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des vêtements médicaux.

Le segment des vêtements professionnels dans la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation continue du nombre de patients atteints de coronavirus (COVID-19). L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des vêtements médicaux en raison de la proportion croissante de la population âgée dans le pays. De plus, l’augmentation du nombre de chirurgies le même jour devrait avoir un impact positif sur la demande de vêtements de protection dans le pays. La prévalence des maladies chroniques aux États-Unis devrait augmenter de 44,92 % en 2030 par rapport à 1995 aux États-Unis. L’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans les pays d’Asie. -Pacifique. La Chine devrait dominer le marché des vêtements médicaux en Asie-Pacifique, car la Chine est l’un des principaux pays au monde avec un taux de diagnostic en augmentation rapide et l’épidémie de maladies chroniques dans le pays a incité le gouvernement à prendre des initiatives rentables telles que soins préventifs et autogestion des maladies chroniques. L’Europe devrait connaître son deuxième taux de croissance le plus élevé entre 2020 et 2027 en raison de la proportion croissante de la population âgée du pays. De plus, l’augmentation du nombre de chirurgies le même jour devrait avoir un impact positif sur la demande du pays en vêtements de protection. En Europe, l’Allemagne domine avec le TCAC à la hausse le plus élevé, car les grands utilisateurs abandonnent en raison de la technologie de pointe et de l’amélioration des infrastructures de santé.

Portée du marché des vêtements médicaux et taille du marché

Le marché des vêtements médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’influence et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppements et serviettes et autres. En 2020, le segment des vêtements professionnels domine le marché des vêtements médicaux en raison de l’inquiétude croissante des médecins, chirurgiens, infirmières et autres travailleurs de la santé dans l’industrie médicale et des soins de santé.

Sur la base de l’utilisation, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisable et jetable. En 2020, le segment jetable devrait dominer le marché des vêtements médicaux, car le marché mondial utilise largement divers dispositifs médicaux tels que les masques faciaux, les gommages, les blouses de recherche, les couvre-chefs et les couvre-chaussures.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres. En 2020, le segment des hôpitaux détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux car il contribue à réduire le séjour à l’hôpital, ce qui entraîne une diminution du coût élevé qui y est associé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres. En 2020, le segment des appels d’offres directs détient la plus grande part de marché avec le TCAC le plus élevé car les revenus des ventes directes sont plus élevés, il est donc influent et en croissance sur le marché des vêtements médicaux.

Analyse au niveau des régions et des pays :

Le rapport propose une évaluation exhaustive des différents marchés régionaux et nationaux de Vêtements médicaux tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Mexique, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie, etc.

Le rapport inclut la taille du marché par pays et par région pour la période 2016-2028, par pays (régions), par type et par application, ainsi que par des acteurs pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.