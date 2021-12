Marché des vêtements médicaux 2021 Taille mondiale, part, demande, croissance future, enquête mondiale, analyse approfondie, principales conclusions, stratégie de développement, tendances et prévisions d’ici 2028

Un récent rapport d’étude de marché intitulé Global Medical Clothing Market Size, Share, Growth, Industry Trends, and Forecast to 2027 réalisé par notre équipe de recherche décrit l’analyse complète et collaborative de l’industrie au cours des périodes passées, présentes et prévisionnelles.

Marché des vêtements médicauxLe rapport d’enquête a été élaboré grâce aux efforts vigilants d’une équipe d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes innovants, enthousiastes, compétents et expérimentés. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Toutes les données, faits, chiffres et informations sont soutenus par des outils d’analyse très célèbres qui incluent l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport publicitaire contribuera certainement à améliorer les offres et à améliorer les bénéfices quantifiables. Le rapport reconnaît et examine les meilleures dérives de leur catégorie ainsi que les principaux moteurs, difficultés et ouvertures dans l’entreprise. Pour atteindre le plus haut niveau de croissance, unLe rapport d’étude de marché sur les vêtements médicaux est la meilleure solution.

Le marché des vêtements médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2027 et devrait atteindre 19 408,60 USD millions d’ici 2027. La prévalence croissante des maladies infectieuses et le nombre croissant de chirurgies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des vêtements médicaux au cours de la période de prévision.

Pour aller plus loin, le rapport de veille économique de Market intègre des études de segmentation, y compris des catégories de produits et d’applications, et une analyse au niveau régional des principales zones géographiques. Le passage au scénario concurrentiel du marché, l’offre de produits et de services des principales organisations ainsi que les stratégies commerciales qu’elles emploient pour maintenir une forte emprise sur ce marché sont examinés en profondeur.

Les informations statistiques présentées dans ce rapport sont basées sur l’enquête et l’étude primaires, secondaires du marché des vêtements médicaux dans le gouvernement, et sur les communiqués de presse. Cela comprend des données via un groupe mondial d’expertise d’acteurs notables de Medical Clothing in Government pour fournir les dernières informations sur le marché international de Medical Clothing in Government. À l’avenir, l’analyse de segmentation est évidemment expliquée en tenant compte de toutes les probabilités importantes pertinentes pour le marché dans les conditions de marché du gouvernement.

Analyse PESTLE du marché mondial des vêtements médicaux

• Politique (Politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage,

coûts des matières premières et taux de change)

• Social (Évolution démographique de la famille, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de modes de vie)

• Technologique (Changements dans la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementation et restrictions internationales et commerciales )

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies au mieux, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises

La concurrence mondiale sur le marché des vêtements médicaux par les meilleurs joueurs est,

3M

Ansell Ltd.

Équipement médical BBN

Cardinal Santé

Mölnlycke Health Care AB (filiale d’Investor AB)

Groupe Supérieur d’Entreprises

Semperit SA Holding

Henry Schein, Inc.

Narang Médical Ltée.

Mains qui soignent

UNIFORMES BARCO

UNIFORMES CHEROKEE

…..

Sur la base du produit, l’étude de marché Vêtements médicaux affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement divisés en,

Par produit (Vêtements professionnels, Vêtements pour patients, Vêtements spécialisés, Vêtements de premiers soins, Écharpes et serviettes, Autres)

Par utilisation (réutilisable et jetable)

Sur la base des utilisateurs finaux, l’étude de marché Vêtements médicaux se concentre sur le statut et les perspectives des principales applications, la consommation (ventes), la part de marché et le taux de croissance de chaque application, y compris

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres),

Par canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail, distributeur tiers, autres)

Scénario de marché des vêtements médicaux

Le marché mondial des vêtements médicaux connaît une croissance considérable à travers le monde en raison de l’incidence croissante des infections et en outre de l’épidémie de pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à travers le monde. Les différentes catégories de vêtements médicaux comprennent les vêtements professionnels, les vêtements pour patients, les vêtements spécialisés, les vêtements de premiers soins, les enveloppements, les serviettes et autres. La présence d’une large gamme de vêtements médicaux satisfait les besoins des chirurgiens, du personnel médical, des infirmières et des autres soins de santé travailleurs impliqués dans les soins aux patients. Les progrès technologiques accrus entraînent un lancement accru de produits par les principaux acteurs du marché mondial des vêtements médicaux. Cependant, le manque de confort et les réactions allergiques associées aux gants en latex peuvent entraver la croissance future du marché des vêtements médicaux.

Le lancement de nouveaux produits est une formidable opportunité pour les acteurs du marché d’augmenter la croissance de leur entreprise sur le marché des vêtements médicaux. Le respect de ces réglementations nécessite beaucoup d’efforts et d’argent, c’est pourquoi cela peut être considéré comme un obstacle pour l’ industrie des dispositifs médicaux à commercialiser ses produits aux États-Unis. Par conséquent, des réglementations strictes peuvent remettre en cause la croissance future du marché des vêtements médicaux. .

Le rapport sur le marché vous aidera principalement à réaliser et à découvrir les pouvoirs les plus rébarbatifs et les plus bouleversants du marché Vêtements médicaux sur le marché en anticipant les conséquences sur l’industrie mondiale.

Le segment des vêtements professionnels dans la région de l’Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation continue du nombre de patients atteints de la maladie à coronavirus (COVID-19). L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des vêtements médicaux en raison de la proportion croissante de la population âgée dans le pays. De plus, l’augmentation du nombre de chirurgies le même jour devrait avoir un impact positif sur la demande de vêtements de protection dans le pays. La prévalence des maladies chroniques aux États-Unis devrait augmenter de 44,92 % en 2030 par rapport à 1995 aux États-Unis. L’Asie-Pacifique devrait augmenter avec le TCAC le plus élevé de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans les pays d’Asie. -Pacifique. La Chine devrait dominer le marché des vêtements médicaux en Asie-Pacifique, car la Chine est l’un des principaux pays au monde avec un taux de diagnostic en augmentation rapide et l’épidémie de maladies chroniques dans le pays a incité le gouvernement à prendre des initiatives rentables telles que soins préventifs et autogestion des maladies chroniques. L’Europe devrait croître à son deuxième taux de croissance le plus élevé entre 2020 et 2027 en raison de la proportion croissante de la population âgée du pays. De plus, l’augmentation du nombre de chirurgies le même jour devrait avoir un impact positif sur la demande du pays en vêtements de protection. En Europe, l’Allemagne domine avec le TCAC croissant le plus élevé, car les grands utilisateurs abandonnent en raison de la technologie de pointe et de l’amélioration des infrastructures de santé.

Ce rapport sur le marché des vêtements médicaux étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance des produits dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du marché des vêtements médicaux et taille du marché

Le marché des vêtements médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’influence et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppements et serviettes et autres. En 2020, le segment des vêtements professionnels domine le marché des vêtements médicaux en raison de la préoccupation croissante des médecins, chirurgiens, infirmières et autres personnels de santé du secteur médical et de la santé.

Sur la base de l’utilisation, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisables et jetables. En 2020, le segment du jetable devrait dominer le marché des vêtements médicaux, car le marché mondial utilise largement divers dispositifs médicaux tels que les masques faciaux, les gommages, les manteaux de recherche, les couvre-chefs et les couvre-chaussures.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres. En 2020, le segment des hôpitaux détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux car il contribue à réduire le séjour à l’hôpital, ce qui entraîne une diminution du coût élevé qui y est associé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appel d’offres direct, vente au détail, distributeur tiers et autres. En 2020, le segment des appels d’offres directs détient la plus grande part de marché avec le TCAC le plus élevé car les revenus des ventes directes sont plus élevés, il est donc influent et en croissance sur le marché des vêtements médicaux.

