Marché des vêtements fonctionnels – Croissance, tendances, impact de la COVID-19, prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des vêtements fonctionnels devrait atteindre 519,04 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’augmentation de la tendance en matière de santé et de bien-être est l’un des principaux facteurs d’influence qui a propulsé la demande de vêtements explicitement sportifs ou de vêtements de sport de divers types de vêtements. Les consommateurs du monde entier ont pris leur activité de conditionnement physique au sérieux en se livrant à de multiples sports et activités de conditionnement physique.

La section paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et de services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, transactions d’entreprises et gouvernements, accords et lancements de produits.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

L’étude analyse également les aspects cruciaux du marché, y compris la R & D, les lancements de produits et les promotions de marques, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises et le modèle de croissance aux niveaux régional et mondial. Le rapport offre une évaluation approfondie de facteurs tels que le coût, la capacité, les taux de production et de consommation, les revenus bruts, la marge bénéficiaire, le ratio de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, la part de marché, la taille du marché et les tendances du marché.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel du marché mondial pour offrir des informations clés sur les principaux acteurs et leurs plans d’expansion commerciale. Il offre également des informations essentielles sur leur situation financière, leur position mondiale, leur portefeuille de produits, leurs revenus et leurs marges bénéficiaires brutes, ainsi que sur les développements technologiques et de recherche. Il met également en lumière les activités de fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les accords, les transactions et les lancements de produits, entre autres. L’étude de recherche déploie des méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations plus approfondies sur les principaux acteurs.

Market-O-Nomics:

Les fabricants de vêtements de sport ont lancé des campagnes commerciales efficaces qui aident à sensibiliser les clients cibles à leurs offres de produits. L’un des principaux acteurs du segment, Under Armour Inc., a connu une augmentation de la demande pour ses produits de vêtements de sport sur le marché mondial en 2017, a affiché des activités promotionnelles agressives qui ont été organisées cette année-là.

Les entreprises se concentrent sur le progrès technique, la mise à jour des équipements et les changements de processus, la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité. La concurrence demeure forte dans l’industrie.

Compte tenu de l’augmentation des préférences et des modes de vie des consommateurs, un nombre important d’activités d’amélioration des soins de santé et de loisirs entraînent une augmentation de la demande pour le marché de l’APAC. L’augmentation du revenu disponible, l’urbanisation et le lancement de biens technologiquement avancés dans les économies émergentes, notamment l’Inde, la Chine et le Bangladesh, devraient faire grimper la demande mondiale.

La technologie de compression est l’une des technologies les plus couramment mises en œuvre dans les vêtements d’entraînement, les chaussures et les chaussettes. L’application d’une pression de surface contrôlée sur différentes parties du corps accélère le flux sanguin, améliore l’apport d’oxygène aux muscles exercés et améliore leur efficacité.

Principaux participants :

Les principaux participants comprennent Nike Inc., Adidas AG, Asics Corporation, Hanes Brand Inc., Reebok, Jockey International Inc., Russell Brands LLC, PUMA S.E., Hugo Boss AG et Columbia Sportwear Company, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

En Amérique du Nord, le segment du sport professionnel représentait 46,2 % de la part des revenus en 2019 et devrait passer de 46,81 milliards USD en 2019 à 80,37 milliards USD. Cela peut être dû à leur mode de vie changeant et à leur participation accrue aux activités sportives.

Les chaussures de sport sont conçues pour améliorer le confort en réduisant / éliminant les blessures et en aidant à améliorer l’efficacité athlétique. L’augmentation de l’apparition d’allergies et de maladies des pieds entraîne le besoin de fonctionnalités avancées dans les chaussures et les chaussettes de sport en continu. Les fabricants de l’industrie textile intègrent une technologie de pointe dans les produits de bonneterie.

Le segment des hypermarchés / supermarchés est responsable d’une plus grande part de marché des vêtements fonctionnels parce que la plupart des produits / services sont facilement disponibles à un faible taux dans ces magasins. Ces magasins favorisent la disponibilité d’articles de mode pratiques, de marque et de marque privée.

Le besoin croissant de produits respectueux de l’environnement vise à générer de nouvelles opportunités de croissance de l’industrie en raison des problèmes croissants de santé et d’environnement liés à de nombreux types de tissus. Les développements technologiques tels que les matériaux antibactériens, les absorbants de sueur et les vêtements plus chauds pour le climat froid devraient connaître une forte croissance au cours de la période projetée.

Segmentation du marché :

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Sportswear

Vêtements de sport

Vêtements de protection

Chaussure

Autrui

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Athlétisme professionnel

Armature Athlétique

Autrui

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Supermarchés

Dépanneurs

En ligne

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis

Europe Royaume-Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique Latine Brésil



Identifier les principaux moteurs, défis et tactiques d’affaires adoptés :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché des vêtements fonctionnels ainsi que des facteurs intégraux de l’augmentation de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des multiples applications, domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis négligeant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour une commercialisation réussie du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs, marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

