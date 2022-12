Marché des vêtements d’isolation active: opportunités offertes par les économies émergentes et les progrès technologiques

L’isolation active des vêtements fait référence aux couches de vêtements qui empêchent l’humidité/la transpiration de pénétrer tout en vous gardant au chaud. C’est la couche intermédiaire idéale à porter lors de la marche (et de la transpiration) en montée par temps frais, elle peut souvent être portée également comme couche extérieure et peut également être utilisée pour les approches de glaciers à longue distance.

Le marché mondial des vêtements d’isolation active était évalué à 198,97 millions USD en 2021 et devrait atteindre 350,39 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,33 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production et les scénarios de la chaîne climatique.

Analyse et dimensionnement du marché

La popularité croissante des sports de plein air dans l’économie, tels que le baseball, le basket-ball, le football, le hockey sur glace et le tennis, ainsi que les problèmes de santé et de forme physique, devraient alimenter la demande du marché. De plus, l’augmentation des investissements dans les infrastructures écoénergétiques dans le monde entier a considérablement alimenté la croissance de l’industrie au cours des dernières années.

Ce rapport examine l’ensemble de la chaîne de valeur ainsi que les éléments en aval et en amont. Des tendances fondamentales comme la mondialisation, la croissance et le progrès favorisent une réglementation fragmentée et des préoccupations écologiques. Ce rapport de marché couvre les données techniques, l’analyse des usines de fabrication et l’analyse des sources de matières premières de l’industrie Isolation active dans l’habillement, expliquant quel produit a la pénétration, la marge bénéficiaire et le statut de R & D les plus élevés.Le rapport effectue des prévisions futures basées sur une analyse des segments de marché, qui comprend la taille du marché mondial par catégorie de produit, l’application de l’utilisateur final et diverses régions.

Ce rapport sur le marché de l’isolation active dans l’habillement couvre les données des fabricants, notamment le volume des expéditions, le prix, les revenus, la marge brute, les enregistrements d’entretiens, la distribution commerciale, etc., aidant les consommateurs à mieux comprendre les concurrents.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Vêtements à isolation active

Le paysage concurrentiel du marché des vêtements d’isolation active fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine de l’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des vêtements isolants actifs sur lequel l’entreprise se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements à isolation active sont

Covestro (Allemagne)

Owens Corning (États-Unis)

Rockwool A/S (Danemark)

Saint-Gobain (France)

Knauf Isolation (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Du Pont (États-Unis)

Alexandre (Luxembourg)

Johnsmanville (États-Unis)

Groupe Kingspan (Irlande)

Chine Jushi Co., Ltd. (Chine)

Freudenberg SE (Allemagne)

3M (UE)

KUIU (Corée)

H. Dawson Sons and Company (Wool) Ltd (Reino Unido)

Unger Diftherm GmbH (Allemagne)

Rogers Corporation (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des vêtements à isolation active

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des vêtements isolants actifs, car la demande pour ce produit a considérablement diminué, en particulier au début de la pandémie. De plus, les grands projets de construction et d’infrastructure sont suspendus, et les gymnases et les installations de conditionnement physique sont fermés. Le marché a connu un revers financier majeur en raison de graves perturbations de diverses opérations de fabrication et de la chaîne d’approvisionnement en raison de diverses mesures de confinement préventives imposées par les gouvernements pour freiner la propagation de la maladie. Les déterminants susmentionnés mesureront la trajectoire des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Du bon côté, le marché devrait croître progressivement à mesure que les mesures de confinement sont assouplies et que l’activité de construction reprend dans de nombreuses régions. De plus, la participation aux sports et à l’activité physique a augmenté en raison des programmes d’exercices à domicile malgré la fermeture des gymnases. En raison de ces facteurs, la demande de produits est relativement stable et pourrait augmenter à l’avenir, dynamisant le marché de l’isolation active.

Étendue du marché mondial des vêtements à isolation active

Le marché des vêtements d’isolation active est segmenté en fonction du produit, de l’offre et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

produit

Polyester

coton

lana

nylon

autre

achat

marque

sans marque

demande

Saco

des chaussures

décor

autre

Analyse régionale du marché Vêtements à isolation active

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc. )

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie Vêtements d’isolation active sur le marché mondial.

-Etudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Identifier, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyse du potentiel et des avantages du marché, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques dans les principales régions du monde.

– Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités de marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

-Analyse critique de chaque sous-marché sur la base des tendances de croissance individuelles et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les expansions, les lancements de nouveaux produits et les parts de marché.

– Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

