Marché des vêtements de protection et opportunités commerciales dans les années à venir d’ici 2030

Marché mondial des vêtements de protection : aperçu

Le marché mondial des vêtements de protection croît à un rythme soutenu, crédit d’un taux de croissance solide, aggravé chaque année. Le CAGR aidera les acteurs du marché à assister à une multitude d’opportunités rentables sur la période de prévision de 2022 à 2030.

Il est important de noter ici qu’un certain nombre d’industries exigent des vêtements de protection pour les employés en raison des risques élevés associés au travail. Certains d’entre eux comprennent la fabrication, le pétrole et le gaz, la construction et la chimie. À mesure que la réglementation relative à la sécurité de ces travailleurs prend de l’importance, la demande de vêtements de protection connaîtrait une courbe ascendante. Les gouvernements du monde entier prennent connaissance de ces mesures et de leur utilité, poussant le marché sur une trajectoire de forte croissance. Cela est particulièrement vrai des régions en développement du monde.

Sur le plan régional, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord seraient des régions dignes d’attention au cours de la période de prévision. Êtes-vous une start-up prête à devenir une grande entreprise ?

Marché mondial des vêtements de protection : développement notable

Un certain nombre de manœuvres stratégiques sont notées dans le paysage du marché des vêtements de protection. Les joueurs font des efforts pour revendiquer une meilleure position au cours de la période de prévision.

En 2019, DuPont Safety and Construction a proposé un nouveau portefeuille de solutions de manchons et de gants. Il s’appelle Tychem et Kevlar. Les solutions sont destinées au marché indien. Il améliore la protection du lieu de travail dans un certain nombre d’environnements dangereux. Il s’agit notamment de l’automobile, de la fabrication, du pétrole et du gaz. Cela augmente la concurrence pour les autres acteurs et aide l’entreprise à consolider sa position sur le marché régional

Le marché mondial des vêtements de protection est concurrentiel et légèrement fragmenté. Les acteurs qui aident le marché mondial des vêtements de protection à se développer grâce à leur recherche active d’innovation et à une part de marché plus élevée sont décrits ci-dessous:

3M Company (États-Unis)

EI du Pont de Nemours and Company (États-Unis)

Ansell Limited (États-Unis)

Kimberly Clark Corp (États-Unis)

Teijin Limited (Japon)

Sioen Industries (Belgique)

Lakeland Industries, Inc. (États-Unis)

Marché mondial des vêtements de protection : principales tendances et moteur

Le marché mondial des vêtements de protection est sur une trajectoire ascendante en raison de nombreux facteurs – tendances et moteurs. Certains des principaux facteurs qui marquent la période de prévision du marché mondial des vêtements de protection sont décrits ci-dessous. Il s’agit notamment de la croissance de la fabrication et de l’augmentation des volumes de construction.

La croissance de la fabrication entraînera une croissance du marché des vêtements de protection. Basé sur la performance et l’application, la sélection des matériaux est faite dans l’industrie. Celles-ci sont importantes pour s’assurer que les accidents sont évités et que les blessures au travail sont réduites. De plus, l’augmentation des activités de construction crée une demande de vêtements de protection, ce qui fait croître le marché de manière substantielle.

Une augmentation de 85 % des volumes de construction est prévue par les experts du marché de la construction d’ici 2030. Cela signifie que les besoins en vêtements de protection augmenteront en parallèle. La croissance de la construction serait la plus élevée dans les pays des États-Unis d’Amérique, de l’Inde et de la Chine, qui représenteront 57 % de la croissance.

Marché mondial des vêtements de protection : analyse régionale

Le plus grand marché régional sur le marché mondial des vêtements de protection est celui de l’Amérique du Nord. Au cours de la période de prévision, la région poursuivra la tendance. De multiples facteurs aident le marché nord-américain à maintenir sa domination. Certains d’entre eux sont des niveaux élevés de sensibilisation, des règles de sécurité strictes et la présence de diverses entreprises dans le paysage du marché. Les acteurs de la région sont fortement concentrés sur le développement de vêtements plus efficaces. Il n’est pas surprenant que la région soit marquée par l’innovation et ce sera la principale force qui propulsera le marché sur une trajectoire de forte croissance.

Le rapport propose une évaluation complète du marché. Il le fait via des informations qualitatives approfondies, des données historiques et des projections vérifiables sur la taille du marché. Les projections présentées dans le rapport ont été dérivées à l’aide de méthodologies de recherche et d’hypothèses éprouvées. Ce faisant, le rapport de recherche sert de référentiel d’analyses et d’informations pour toutes les facettes du marché, y compris, mais sans s’y limiter : les marchés régionaux, la technologie, les types et les applications.