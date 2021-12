Marché des ventilateurs en Amérique du Nord : analyse de l’industrie mondiale et évaluation des opportunités 2022-2029 | Principaux fournisseurs clés – GE, ResMed, Medtronic, VYAIRE, Hill-Rom

Résumé du marché des ventilateurs en Amérique du Nord :

Le marché nord-américain des ventilateurs devrait croître à un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, le ventilateur est un type d’appareil de santé qui régule la respiration d’un patient pendant son traitement. Les ventilateurs sont utilisés en cas de maladie pulmonaire grave ou dans d’autres conditions entraînant un fonctionnement inapproprié du système respiratoire. Ces appareils aident le patient à respirer facilement.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché nord-américain des ventilateurs sont l’augmentation de la prévalence des maladies respiratoires, l’urbanisation rapide et l’augmentation des niveaux de pollution, la forte croissance de la population gériatrique et l’augmentation du nombre de naissances prématurées, l’augmentation du nombre de unités de soins intensifs et éclosion soudaine de la pandémie de COVID-19.

Segmentation du marché des ventilateurs en Amérique du Nord :

Sur la base de la mobilité, le marché des ventilateurs en Amérique du Nord est segmenté en ventilateurs de soins intensifs et ventilateurs portables/transportables.

Sur la base d’Interface, le marché nord-américain des ventilateurs est segmenté en ventilation invasive et ventilation non invasive.

Sur la base du type, le marché des ventilateurs en Amérique du Nord est segmenté en ventilateurs pour adultes/pédiatriques et en ventilateurs pour nourrissons/nouveau-nés.

Sur la base de l’apport d’oxygène dans les poumons, le marché des ventilateurs en Amérique du Nord est segmenté en ventilateurs mécaniques à pression positive et ventilateurs mécaniques à pression négative.

Sur la base du mode, le marché nord-américain des ventilateurs est segmenté en ventilation en mode combiné, ventilation en mode volume, ventilation en mode pression et autres.

Basé sur le segment des utilisateurs finaux du marché nord-américain des ventilateurs, il est segmenté en hôpitaux et cliniques, soins à domicile, centres de soins ambulatoires et services médicaux d’urgence.

Analyse régionale, les États-Unis et le Canada dominent le marché des ventilateurs en Amérique du Nord en raison du taux d’adoption élevé des ventilateurs.

Acteurs clés en Amérique du Nord :

ResMed Medtronic Drägerwerk AG & Co. KGaA VYAIRE ENTREPRISE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE Dispositifs Bio-Med, Inc Services Hill-Rom Inc

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des ventilateurs, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les ventilateurs, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Ventilateur Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché des ventilateurs en Amérique du Nord : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché des ventilateurs en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché des ventilateurs en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché des ventilateurs en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché des ventilateurs en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des ventilateurs en Amérique du Nord

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des ventilateurs en Amérique du Nord 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

