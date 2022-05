Marché des vélos pliants avec analyse, 2022 – Part de l’industrie, taille, tendances, demande, revenus, croissance, segmentation régionale et prévisions 2029

Une remarquableLe rapport sur le marché des vélos pliants permet à l’industrie du marché des vélos pliants de prendre des décisions stratégiques et d’atteindre des objectifs de croissance. Les entreprises peuvent tirer pleinement parti de ce rapport d’étude de marché qui met clairement l’accent sur le marché et le paysage concurrentiel et aide à prendre de meilleures décisions. Une segmentation détaillée du marché a été effectuée sur divers paramètres, notamment les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Des solutions d’experts combinées à des capacités potentielles font que le rapport d’étude sur le marché des vélos pliants est plus performant pour l’industrie du marché des vélos pliants. Avec ce rapport d’analyse de marché, les informations et les réalités de l’industrie du marché des vélos pliants peuvent être concentrées, ce qui aide à maintenir l’entreprise sur la bonne voie.

Le marché des vélos pliants devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,00% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des vélos pliants fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide accélère la croissance du marché des vélos pliants.

Les vélos pliants font référence aux véhicules à deux roues qui sont spécifiquement conçus de manière à se plier dans une taille compacte et portable. Ces vélos assurent un transport facile et nécessitent d’occuper moins d’espace. Les vélos pliants offrent un meilleur confort et une meilleure mobilité par rapport aux vélos conventionnels car ils sont dotés de multiples fonctionnalités.

L’augmentation du nombre de pistes cyclables à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des vélos pliants. L’augmentation de l’adoption des vélos pliants, car ils offrent de multiples fonctionnalités, telles que moins de possibilité de vol, une flexibilité pour un calcul mixte et un transport ou un stockage facile, entre autres, accélère la croissance du marché. L’augmentation de la popularité des vélos pliants en raison de leur capacité à fonctionner comme des vélos conventionnels avec une flexibilité accrue, des avantages supplémentaires en matière de déplacement, de légèreté et de compacité influence davantage le marché. De plus, un e-commerce élevéLes canaux de vente, l’augmentation de la prévalence des problèmes de santé, les activités de marketing stratégique intelligentes des fabricants et l’augmentation du revenu disponible des personnes affectent positivement le marché des vélos pliants. En outre, la sensibilisation accrue des consommateurs à la pollution de l’environnement, à la forme physique et à la santé personnelle offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse concurrentielle : marché mondial des vélos pliants

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des vélos pliants sont Brompton Bicycle Ltd ; Vélo Dahon ; BOBINE; Cyclecentric Ltd. ; Dawes Cycles Limited ; Decathlon Sports India Pvt Ltd. ; Citizen Bike Inc. ; Montague Corporation.; Vélo Colibri ; Mobility Holdings, Ltd. ; FLYER SA ; vélos géants ; VÉLO PLIANT HELIX ; Vélo vendredi; Mes Électroniques Personnelles ; Vélo Birdy ; Sinclair Research Ltd.; Karbon Kinetics Ltd ; Di Blasi.; Cycles du Pacifique ; Lightspeed Mobility Pvt Ltd ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’Amérique du Nord domine le marché des vélos pliants en raison de la présence d’initiatives gouvernementales favorables à l’utilisation de véhicules respectueux de l’environnement dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la popularité croissante des événements sportifs, notamment le cyclisme et le VTT par les adultes de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Table des matières

1 Aperçu du marché des vélos pliants

2 profils de fabricants

3 compétitions mondiales sur le marché des vélos pliants, par les joueurs

3.1 Revenus mondiaux de Vélo pliant et part des joueurs

3.2 Taux de concentration du marché

3.2.1 Part de marché des 5 principaux joueurs de vélos pliants

3.2.2 Part de marché des 10 principaux joueurs de vélos pliants

3.3 Tendance de la concurrence sur le marché

4 Taille du marché mondial des vélos pliants par régions

5 Chiffre d’affaires des vélos pliants en Amérique du Nord par pays

6 Chiffre d’affaires des vélos pliants en Europe par pays

7 Chiffre d’affaires des vélos pliants en Asie-Pacifique par pays

8 Chiffre d’affaires des vélos pliants en Amérique du Sud par pays

9 Revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique Vélo pliant par pays

10 segments du marché mondial des vélos pliants par type

11 Segment de marché mondial des vélos pliants par application

12 Prévision de la taille du marché mondial des vélos pliants

