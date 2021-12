Marché des vélos électriques – Atteindre 224 014,2 millions de dollars américains d’ici 2027 à un TCAC de 23,6% – Impact de la pandémie de COVID-19 | Analyse globale par The Insight Partners

« Le marché des vélos électriques représentait 35 862,5 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 23,6 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 224 014,2 millions de dollars américains d’ici 2027.

Le marché des vélos électriques est dominé par la région APAC en 2018. L’APAC est en tête du marché mondial des vélos électriques avec plus de 70,3 % de part de marché, suivie de la région Europe et Amérique du Nord. Le taux de croissance des ventes de vélos électriques en Chine dépasse les autres modes personnels. La crédibilité des vélos électriques a été accordée par la législation qui régissait les normes de taille et les caractéristiques de performance des vélos électriques. De plus, les vélos électriques ont été officiellement classés comme vélos par le gouvernement central chinois en 2004 et ont ainsi évité les réglementations en matière de permis et de casque associées aux deux-roues à essence ou électriques, tout en autorisant leur utilisation sur une infrastructure cyclable standard. .

Il existe d’énormes rivalités dans le monde entier et devraient nécessiter une enquête de l’ANALYSE DU MARCHÉ, par exemple, les meilleurs concurrents/meilleurs joueurs sont : 1

Haibike

Vélos Aventon

Vélos géants

Merida Industry Co., Ltd.

Vélos électriques Pedego

Robert Bosch GmbH

Composants de vélos spécialisés, Inc.

Shimano Inc.

Trek Bicycle Corporation

Yamaha Motor Co., Ltd.

L’expert en recherche Insight Partner analyse l’examen de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les informations démographiques, les pointeurs macrofinanciers, les informations géographiques et les marqueurs de l’industrie : dépenses, cadre, développement de la zone et bureaux), limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus. L’enquête sur les parts de l’organisation est utilisée pour déduire la taille du marché mondial. Tout comme une enquête sur les revenus des organisations au cours des trois à cinq dernières années donne en outre la base pour déterminer la taille du marché (2026) et son taux de développement. Ce rapport sur le marché des vélos électriques couvre la taille du marché mondial, provincial et national, des éléments de l’industrie globale, l’examen du taux de développement du marché (incorpore la raison de l’enquête sur le marché la plus élevée et la moins élevée), les expéditions d’articles, le modèle tardif, l’effet de covid19 sur le marché mondial ou territorial des vélos électriques. Ce rapport intègre l’évaluation de la taille du marché des vélos électriques pour l’estime (millions USD) et le volume (unités K)

Offres clés :

Présentation graphique de l’enquête mondiale et régionale

Une brève introduction à la recherche et à l’aperçu commercial du marché

Illustrations sélectionnées des tendances du marché

Exemples de pages du rapport E-Bike

Méthodologie d’étude de marché du syndicat

Méthodologie de recherche

Pour calculer la taille du marché des vélos électriques, le rapport prend en compte les revenus générés par les offres des fournisseurs du marché. Le revenu créé à partir des transactions du marché est déterminé par l’exploration essentielle et facultative. Les participants essentiels travaillant sur le marché à travers le monde sont reconnus par un examen facultatif et une enquête comparative définitive des meilleurs marchands du marché est terminée. Le chiffre de la taille du marché intègre également la division des stades préliminaires cliniques décidée à l’aide de sources facultatives et confirmée par des sources essentielles.

Évaluation du segment : analyse d’étude de marché mondiale sur les vélos électriques

Dans cette section dédiée du rapport, les lecteurs sont présentés avec une clarté décisive pour mettre en évidence le segment le plus efficace qui permet un flux de revenus important. Des détails pertinents sur d’autres segments de marché sont également discutés dans le rapport pour tirer des conclusions logiques sur les segments les plus importants du marché mondial des vélos électriques.

Analyse d’impact du COVID-19

Le rapport d’étude du marché des vélos électriques examine l’effet du coronavirus (COVID-19) sur les principaux producteurs de l’entreprise. En décembre 2019, le principal cas d’infection au Covid-19 a été recensé en Chine. À partir de ce moment, l’infection s’est propagée à près de 180+ pays à travers le monde. L’épisode de Covid-19 a influencé de nombreuses variables, par exemple, les suppressions de vols et l’isolement, la présentation d’une situation très sensible dans de nombreux pays, la vitesse gigantesque du réseau de magasins, la vulnérabilité des échanges financiers, la conclusion de restaurants, la restriction à chaque occasion en intérieur, la baisse les affaires assurent, développant la frénésie de la population et la frénésie parmi la population et l’incertitude quant à ce qui va arriver. Cette introduction de rapport sérieusement étudiée a été mise en place progressivement, offrant une considération généreuse à la flambée de COVID-19 qui a récemment déclenché des dommages remarquables dans toutes les entreprises, détériorant le développement. Worldwide E-Bike Market propose un diagramme des modèles de secteurs d’activité à venir et existants, des moteurs, des contraintes, et offre en outre une perspective pour les segments importants.

Notre association couvre toutes les questions centrales nécessaires à votre étude de recherche. L’enquête statistique intègre des informations de marché vérifiables et estimées, des demandes, des subtilités d’application, des valeurs, des modèles et des portions d’amis du principal E-Bike par géologie

Analyse régionale et nationale des vélos électriques :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et orientale, CEI)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Inde, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Turquie, CCG, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Reste du monde…

