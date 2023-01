Marché des vélos d’exercice : tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et achat jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché à grande échelle sur les vélos d’exercice met en évidence les données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur paysage des produits, les stratégies marketing, les innovations technologiques, les technologies à venir, les nouvelles opportunités et avancées technologiques dans les industries connexes. En utilisant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche de premier ordre, cet article de marché a été créé pour aider les entreprises à découvrir de grandes opportunités de prospérer dans l’industrie du vélo d’appartement. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux outils majeurs d’analyse de marché.

Le marché des vélos d’exercice devrait croître à un taux de croissance de 13,80% au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Aperçu du marché :-

Un vélo stationnaire est un autre terme pour un vélo d’exercice. Ce vélo est une machine d’exercice stationnaire qui fonctionne comme un vélo traditionnel pour aider les gens à perdre du poids et à améliorer leur santé. Le cyclisme en salle est pratiqué à l’aide d’un vélo d’appartement. La selle, les pédales et le guidon sont disposés comme un vélo. Un vélo d’exercice est un appareil d’exercice qui ressemble à un vélo mais qui n’a pas de roues. Clients à domicile, gymnases/clubs de santé, etc. Tout utilisateur de ce vélo.

Le nombre croissant de clubs de santé, de centres de bien-être et de salles de sport devrait stimuler la demande pour le marché des vélos d’exercice. En outre, la hausse du niveau de revenu disponible et les changements de style de vie stimulent le marché des vélos d’exercice, tandis que d’autres facteurs importants tels que les préoccupations croissantes en matière de santé des consommateurs et la demande croissante des industries finales accélèrent encore le taux de croissance du marché. De plus, la prévalence croissante de l’obésité, du diabète, du stress et de l’hypertension a un impact positif sur le taux de croissance du marché. De plus, la croissance du commerce électronique et la croissance de la population jeune freineront davantage le taux de croissance du marché. De plus,

De plus, les progrès technologiques et la modernisation ainsi que le niveau croissant d’investissement dans l’industrie manufacturière créeront des opportunités de croissance lucratives du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, les lancements de nouveaux produits innovants par les fabricants et l’émergence de nouveaux marchés stimuleront le taux de croissance du marché des vélos d’exercice dans les années à venir.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des vélos d’exercice comprennent:

TECHNOGYM SpA, Brunswick Corporation, Icon Health & Fitness, Peloton, Nautilus Inc., Precor Incorporated, Core Health & Fitness, LLC, Life Fitness., Horizo ​​​​​​n Fitness., Stamina Products, Inc., NordicTrack, Schwinn, iFIT Health & Fitness, Marcypro, Rogue Fitness, COSCO (인도) Limited, SHUA, Fitness Factory, Body-Solid Inc., Ciclotte, JERAI FITNESS PVT. LTD, KETTLER et Johnson Health Tech, entre autres.

Objectifs clés du marché des vélos d’exercice :

Chaque entreprise du marché Vélos d’exercice a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les principaux objectifs, en analysant la concurrence, le marché futur, les nouveaux produits et une centaine de données qui pourraient entraîner une augmentation exponentielle des ventes.

Taille du marché des vélos d’exercice et facteurs de croissance.

De grands changements sur le marché du vélo d’exercice du futur.

Principaux concurrents mondiaux sur le marché.

Étendue et perspectives des produits du marché des vélos d’appartement.

Développer des zones avec un potentiel de croissance future.

De sérieux défis et risques auxquels le marché est confronté.

Premier fabricant mondial de vélos d’appartement avec profils et statistiques de vente.

Il se concentre sur les faits saillants des éléments clés du marché mondial des Vélos d’appartement.

Description de l’activité

Description détaillée des opérations de l’entreprise et des unités commerciales

stratégie d’entreprise

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Histoire de l’entreprise

L’enchaînement des événements majeurs liés à l’entreprise

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

concurrent principal

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principales installations et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers sont tirés des états financiers annuels de la société âgée de cinq ans.

Pays d’apprentissage :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, autres divers) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

