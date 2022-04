Marché des véhicules électriques hors route 2022: estimation de la taille, aperçu de l’industrie, technologie clé, segments, analyse SWOT et rapport de recherche prévisionnel 2030

La taille du marché des véhicules électriques hors route était évaluée à 5,3 milliards de dollars américains en 2019. Le marché des véhicules hors route devrait atteindre 37 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Les facteurs influant

Le marché des véhicules tout-terrain électriques devrait être renforcé par l’adoption croissante des véhicules électriques. En mars 2020, quelques acteurs basés en Chine ont exprimé leur optimisme, indiquant que les secteurs hors route du pays sont en train de renaître. De plus, d’ici 2021, l’assouplissement des limitations de verrouillage au Japon et le développement progressif des infrastructures en Inde pourraient augmenter considérablement la demande de véhicules électriques tout-terrain. Les clients bénéficient grandement des faibles coûts de mise à niveau. En utilisant des véhicules électriques, les consommateurs peuvent facilement économiser de l’argent sur l’essence ou le diesel. De plus, les véhicules électriques hybrides ont un meilleur rendement énergétique des véhicules. En conséquence, la demande de VE devrait augmenter dans un proche avenir.

Le marché des véhicules électriques se développe avec la prise de conscience des bénéfices des véhicules électriques. En conséquence, l’économie de carburant des véhicules hybrides s’améliore, encourageant la croissance du marché au cours de la période d’analyse. De grandes quantités de gaz dangereux, tels que le dioxyde d’azote, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et autres, sont émises par les chargeurs LHD et les véhicules à moteur diesel. Les mineurs souffrent de divers effets mortels sur la santé, notamment des perceptions sensorielles altérées, une bronchite chronique, etc. De plus, ces émissions augmentent la quantité de chaleur créée dans les mines souterraines. Le Conseil international des mines et métaux (ICMM) indique que plus de 40 % des dépenses énergétiques d’une mine souterraine sont consacrées au fonctionnement des systèmes de ventilation. Ainsi, la demande croissante de machines sans émissions stimulerait la demande de véhicules électriques tout-terrain.

Le manque, la productivité et les niveaux élevés associés aux activités de recharge devraient ralentir la croissance du marché mondial des véhicules électriques hors route.

Analyse géographique

L’Amérique du Nord devrait enregistrer les revenus les plus élevés du marché mondial des véhicules électriques hors route. La part maximale sera enregistrée par les États-Unis, en raison des mesures de protection de l’environnement et des normes d’émission strictes dans la région. De plus, les efforts des entreprises locales pour travailler sur les équipements hybrides et électriques devraient alimenter la contribution de la région au marché mondial des véhicules électriques hors route.

L’un des facteurs clés de la croissance du marché des véhicules électriques tout-terrain aux États-Unis est le progrès de la technologie avancée des batteries à semi-conducteurs par des entreprises comme Caterpillar, qui vise à réduire considérablement les inconvénients des types de batteries traditionnels dans les chargeurs électriques et excavatrices. Caterpillar, l’un des principaux fabricants d’équipements de construction, a récemment dévoilé la plus grande pelle électrique au monde, équipée d’une batterie de 300 kWh. Ainsi, ces avancées devraient stimuler la croissance du marché. Le marché américain devrait croître au cours de la période de projection, les principaux fournisseurs de véhicules électriques hors route augmentant leurs investissements dans le développement de batteries, les véhicules électriques hors route et les sous-systèmes.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a brusquement affecté la croissance globale des revenus du marché. Si l’impact du COVID-19 se prolonge, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) pourraient être contraints de déduire certains investissements financiers dans les opérations de R&D liées aux véhicules électriques hors route.

Concurrents sur le marché

Soletrac INC

Dana Limitée

Deutz SA

Fendt

Kobelco Construction Machinery Europe

Husqvama

Exel Industries

Sky-well New Energy AutomobileGroup

XCMG

CRRC

Doosan

Industries lourdes de Sany

Kubota

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Taper

VEB

VHE

PHEV

Application

Batteries de moteurs électriques

Bornes de recharge

Durabilité

Verticale de l’industrie

Gaz de pétrole

Énergie et puissance

Automobile

Respectueux de la nature

Soins de santé

Région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

