Marché des véhicules de surface sans pilote (USV) 2021 Scénario comparatif et stratégies d’expansion | Teledyne Technologies Incorporated.

Marché des véhicules de surface sans pilote (USV) sont tirées de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Une connaissance approfondie de l’unanimité industrielle, des tendances du marché et des techniques incroyables utilisées dans le rapport Véhicule de surface sans pilote (USV) donne au client un avantage sur le marché. Le rapport fournit un profil d’entreprise des principaux acteurs de l’industrie, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Tout cela contribue à renforcer la croissance de l’entreprise, en subventionnant le risque et en améliorant ses performances. Le rapport d’étude de marché sur les véhicules de surface sans pilote (USV) est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont L3 ASV, Teledyne Technologies Incorporated., Textron Inc., ECA GROUP, IAI, Atlas Elektronik, SeaRobotics Corporation., Elbit Systems Ltd., Deep Ocean Engineering, QinetiQ NA,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) affichera un TCAC de 10,52 % pour la période de prévision 2021-2028. Le besoin et la demande croissants de solutions technologiques pour la gestion des données océaniques, les menaces croissantes pour la sécurité maritime et la demande croissante de surveillance de la qualité de l’eau sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des véhicules de surface sans pilote (USV). Cela signifie que la valeur marchande des véhicules de surface sans pilote (USV) s’élèverait à 1,30 milliard de dollars d’ici 2028.

Analyse de la concurrence :

Certains des principaux concurrents ou fabricants inclus dans l’étude sont Clearpath Robotics Inc., Ocean Aero, Inc., Rafael Advanced Defense Systems Ltd., 5G International Inc. et Liquid Robotics, Inc., entre autres.

Méthodologie de la recherche

Cette étude de recherche implique l’utilisation intensive de sources secondaires, d’annuaires et de bases de données (telles que Hoovers, Bloomberg, Business week, Factiva et OneSource) pour identifier et collecter des informations utiles pour cette étude technique, orientée marché et commerciale du marché mondial. Marché des véhicules de surface sans pilote (USV). Des entretiens approfondis ont été menés avec divers répondants principaux, qui comprennent des participants clés de l’industrie, des experts en la matière (PME), des cadres de niveau C des principaux acteurs du marché et des consultants de l’industrie, afin d’obtenir et de vérifier des informations qualitatives et quantitatives critiques, et d’évaluer les perspectives futures du marché. La figure suivante montre la méthodologie d’étude de marché appliquée à la réalisation de ce rapport sur le marché mondial des véhicules de surface sans pilote (USV).

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Géographie:

Amérique du Nord,

Amérique du Sud,

L’Europe ,

Asie-Pacifique,

Moyen-Orient et Afrique

Par type

Surface

Sous-surface

Par demande

La défense Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) Contre-mesures contre les mines Sécurité maritime Guerre anti-sous-marine (ASW) Guerre électronique Forces d’opérations spéciales Appui aux opérations d’interdiction maritime Ciblage marin Lutte contre l’incendie Autres

Recherche scientifique

Commercial Collecte de données océaniques Exploration pétrolière et gazière Étude cartographique océanographique et fluviale Surveillance de l’environnement Cartographie des fonds marins Levé hydrographique Sauvetage marin et enlèvement de débris

Autres

Par mode de fonctionnement

Véhicule de surface télécommandé

Véhicule de surface autonome

Par taille

Petit

Moyen

Grande

Extra large

Par système

Propulsion Moteur diesel/essence Solaire Hybride Électrique Autres

la communication Radio Wifi Satellite Uhf/Vhf Autres

Charge utile Appareils photo Capteurs Sonar Sonar plongeant Sonar à balayage latéral Radars marins en bande X Systèmes visuels LiDAR Sondeurs d’écho Réseau remorqué Mini véhicule sous-marin autonome Neutralisateurs de mines extensibles Véhicule aérien sans pilote Collecteur de données géotechniques sur les fonds marins Profileurs de colonne d’eau en cours Autres

Matériau du châssis Aluminium Composites de carbone Fibre de verre Autres

Composant Moteur Système de navigation, de guidage et de contrôle (NGC) Matériel

Logiciel

Par Endurance

<100 heures

100-500 heures

500-1000 heures

>1000 heures

Par type de coque

Kayak (Simple Coque)

Catamaran (double coque)

Trimaran (Triple Coques)

Coque Rigide Gonflable

Dynamique du marché mondial des véhicules de surface sans pilote (USV):

Facteurs de marché:

Recherche et développement accrus dans le domaine de l’océanographie et de l’hydrographie

Besoin croissant de surveillance de la qualité des océans et de lutte anti-sous-marine

Le besoin croissant d’USV hautement avancés, fiables et fiables, en particulier dans le secteur militaire, stimule la croissance de ce marché.

La contamination croissante des eaux douces de l’océan et la nécessité de prévenir la contamination accélèrent la croissance des USV

Contraintes du marché :

La disponibilité de véhicules sous-marins sans pilote (UUV) et de véhicules sous-marins télécommandés (ROV) à faible coût entraverait la croissance de ce marché

Le manque de capacité de détection de collision des USV freinerait la croissance de ce marché

Le rapport d’étude de marché sur les véhicules de surface sans pilote (USV) prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les principaux revenus des marchands, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications. Pour un aperçu du marché exploitable et des stratégies commerciales lucratives, un rapport d’étude de marché irréprochable doit être là. Il devient également facile d’analyser les actions des acteurs clés et leurs effets respectifs sur les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs CAGR. Ces données sont utiles aux entreprises pour caractériser leurs stratégies individuelles.

Chapitres pour afficher en profondeur le marché mondial des véhicules de surface sans pilote (USV).

Introduction sur le véhicule de surface sans pilote (USV)

Véhicule de surface sans pilote (USV) Taille du marché (ventes) Part de marché par type (catégorie de produit) en 2017

Marché des véhicules de surface sans pilote (USV) par application / utilisateurs finaux

Ventes de véhicules de surface sans pilote (USV) (volume) et comparaison des parts de marché par applications

(2013-2023) tableau défini pour chaque application/utilisateurs finaux

Ventes et taux de croissance des véhicules de surface sans pilote (USV) (2013-2023)

Concours de véhicules de surface sans pilote (USV) par joueurs/fournisseurs, région, type et application

Tableau des véhicules de surface sans pilote (USV) (volume, valeur et prix de vente) défini pour chaque région géographique définie.

Profils des joueurs/fournisseurs de véhicules de surface sans pilote (USV) et données sur les ventes ……………..

De plus, les informations de base de la société, la base de fabrication et la liste des concurrents sont fournies pour chaque fabricant répertorié.

Tableau des ventes, des revenus, des prix et de la marge brute du marché pour chaque type de produit, notamment le type de produit I, le type de produit II et le type de produit III

Analyse des coûts de fabrication des véhicules de surface sans pilote (USV)

Analyse des matières premières clés des véhicules de surface sans pilote (USV)

Chaîne de véhicules de surface sans pilote (USV), stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, analyse de la chaîne industrielle

Prévisions du marché (2018-2023)

……..et plus dans la table des matières complète

