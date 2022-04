Marché des vaporisateurs nasaux 2021 Analyse de l’impact de Covid-19 sur la taille de l’industrie mondiale, les tendances récentes, la demande et l’estimation de la part d’ici 2028 avec les meilleurs joueurs – Mises à jour DBMR

Le rapport d’analyse du marché des vaporisateurs nasaux offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et lucratives. Ce rapport de marché est sûr d’aider à développer les affaires. Le rapport présente les fluctuations de valeur du TCAC (taux de croissance annuel composé) pour la période de prévision spécifique, ce qui semble être utile pour décider des stratégies de coût et d’investissement. Ce rapport de l’industrie fournit aux clients des informations sur leur scénario d’entreprise, ce qui les aide à garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en pleine révolution d’aujourd’hui. Nasal Spray est un rapport d’étude de marché prometteur, centré sur le client et digne de confiance qui répond aux besoins commerciaux du client.

DBMR analyse le marché des vaporisateurs nasaux pour représenter 22,71 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 6,12 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les cas croissants de rhinite allergique et d’infections contribueront à stimuler la croissance du marché des sprays nasaux. Le marché des vaporisateurs nasaux a montré un taux d’adoption important et des préférences de la région Amérique du Nord avec des pays comme les États-Unis et le Canada. La croissance du secteur de la santé et les préoccupations croissantes associées à la gestion des soins personnels accéléreront encore la croissance du marché dans la région

Aperçu: L’évolution du mode de vie à travers le monde, l’amélioration de l’observance des patients, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation du niveau de pollution, la manière indolore d’administrer les médicaments accéléreront probablement la croissance du marché des sprays nasaux au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’adoption du spray nasal comme voie efficace d’administration des médicaments et la demande croissante d’auto-administration stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des sprays nasaux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Les politiques réglementaires strictes des autorités de santé entraveront probablement la croissance du marché des vaporisateurs nasaux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Selon ce rapport, le marché mondial des sprays nasaux passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré de 2020 à 2027. Le marché des sprays nasaux comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie des sprays nasaux. La taille du marché mondial des vaporisateurs nasaux devrait augmenter modérément à mesure que les nouveaux développements dans les pulvérisateurs nasaux et l’impact du COVID19 sur la période de prévision 2020 à 2027

Les segments et sous-sections du marché Spray nasal sont présentés ci-dessous:

Par type de produit (spray nasal de décongestion, spray nasal stéroïdien, solution d’eau salée/spray nasal salin, autres)

Par conception de conteneur (bidons sous pression, flacons à pompe)

Par forme posologique (unité/dose unique, bidose, multidose)

Par mode de prescription (en vente libre, sur prescription)

Par classe thérapeutique (antihistaminique, stéroïdes nasaux, inhibiteur des mastocytes, anticholinergique), application (congestion nasale, rhinite allergique et non allergique, troubles du système nerveux central, vaccination, autres)

Par utilisateur final (paramètres de soins à domicile, hôpitaux, cliniques, soins de santé communautaires)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des vaporisateurs nasaux est:

Sandoz International GmbH

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC.

Cipla inc.

J Pharmaceutiques

Bayer SA

Renatus.

Ultratech Inde Limitée

GlaxoSmithKline plc.

Sciences de la vie de Zyla

Leeford

Mylan SA

Pfizer inc.

Teva Industries pharmaceutiques

Catalent, Inc.

Développement du marché des vaporisateurs nasaux

Upsher-Smith Laboratories, LLC a annoncé le lancement du spray nasal Tosymra en octobre 2019, qui a récemment été acquis par la société auprès de Dr. Reddy’s Laboratories Limited. Ceci est spécialement conçu pour le traitement de la migraine chez les adultes. Avec cela, l’entreprise veut se renforcer dans le portefeuille de la migraine et renforcer sa position sur le marché.

Segmentation de la taille du marché par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du marché mondial des vaporisateurs nasaux et taille du marché

Le marché des vaporisateurs nasaux est segmenté en fonction du type de produit, de la conception du contenant, de la forme posologique, du mode de prescription, de la classe thérapeutique, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des sprays nasaux est segmenté en spray nasal de décongestion, spray nasal stéroïdien, solution d’eau salée / spray nasal salin, autres

Sur la base de la conception des conteneurs, le marché des sprays nasaux est segmenté en bidons sous pression et flacons à pompe

Sur la base de la forme posologique, le marché des sprays nasaux est segmenté en bi-dose et multi-dose

Le mode de prescription dans le spray nasal est segmenté en vente libre et sur prescription

Sur la base des classes thérapeutiques, le marché des sprays nasaux est segmenté en antihistaminiques, stéroïdes nasaux, inhibiteurs de mastocytes et anticholinergiques.

Sur la base de l’application, le marché des sprays nasaux est segmenté en congestion nasale, rhinite allergique et non allergique, troubles du système nerveux central, vaccination et autres.

Le marché des vaporisateurs nasaux a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les établissements de soins à domicile, les hôpitaux, les cliniques et les soins de santé communautaires.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de Spray nasal :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Spray nasal

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Spray nasal.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du spray nasal

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché des vaporisateurs nasaux Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Spray nasal qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

