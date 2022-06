Marché des vaccins vétérinaires pour animaux: acteurs clés mondiaux, tendances, part, taille de l’industrie, segmentation, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Le charbon est l’une des maladies bétail le plus commun au monde. Bien que des initiatives nationales aient abouti à l’endiguement mondial de l’anthrax, celui-ci est toujours omniprésent, selon un rapport publié par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). La prévalence de la maladie est en partie due au manque d’expérience des générations récentes de vétérinaires dans le diagnostic et la déclaration de la maladie et à l’arrêt de la vaccination contre la maladie. Parallèlement à cette prévalence croissante de diverses maladies du bétail. Les maladies animales entraînent une multitude de problèmes dans les systèmes de production animale, notamment des pertes de productivité, l’insécurité alimentaire et la perte de revenus, qui ont tous un impact négatif sur la santé humaine. Par conséquent,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins vétérinaires pour animaux était évalué à 10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 16,48 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,44 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Rapport de marché organisé par Data Bridge L’équipe d’études de marché comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-veterinaryanimal-vaccines-market&rajaas

Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en fonction du type, de la maladie, de la technologie, de la voie d’administration et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Cône

Vaccins porcins

Vaccins volailles

Vaccins du bétail

Vaccins pour animaux de compagnie

Vaccins aquacoles

Autres vaccins pour animaux

Sur la base du type, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins porcins, vaccins pour volailles, vaccins pour bétail, vaccins pour animaux de compagnie, vaccins pour l’aquaculture et autres vaccins pour animaux. Les vaccins pour le bétail sont ensuite subdivisés en vaccins pour bovins et vaccins pour petits ruminants. Les vaccins pour animaux de compagnie sont ensuite subdivisés en vaccins canins et vaccins félins.

Maladie

porcin

la volaille

Bétail

Animaux domestiques

Aquaculture

Sur la base de la maladie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en porcin, volaille, bétail, animaux de compagnie et aquaculture. Le bétail est ensuite subdivisé en bovins et petits ruminants. Les animaux domestiques sont en outre sous-segmentés en canidés et félins.

Technologie

Vaccins vivants atténués

Vaccins inactivés

Vaccins toxoïdes

Vaccins recombinants

Autres vaccins

Sur la base de la technologie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants et autres vaccins.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Topique

En fonction de la voie d’administration, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en oraux, parentéraux et topiques.

Utilisation finale

Hôpitaux

Cliniques

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en hôpitaux et cliniques.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinaryanimal-vaccines-market?rajaas

Analyse régionale / aperçus du marché des vaccins pour animaux vétérinaires

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, maladie, technologie, voie d’administration et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vaccins vétérinaires pour animaux en raison de l’incidence croissante des maladies du bétail et des zoonoses qui ont entraîné la mort d’un grand nombre d’animaux dans cette région. De plus, l’augmentation des dépenses en santé animale et la présence de sociétés pharmaceutiques bien établies qui essaient constamment de commercialiser leurs vaccins à grande échelle amélioreront le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de têtes de bétail dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Vaccins vétérinaires pour animaux

Le paysage concurrentiel du marché Vaccins vétérinaires pour animaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que les entreprises du marché des vaccins vétérinaires pour animaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux sont:

Bayer SA (Allemagne)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Ceva (France)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Virbac (France)

Vétoquinol (France)

Zoetis (États-Unis)

Dechra Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Biogenèse Bagó (Argentine)

Hester Biosciences Limitée. (Inde)

Elanco (États-Unis)

HIPRA (Gérone)

CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (Pékin)

Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)

Ringpou (Chine)

Mars, Incorporated (États-Unis)

Indovax (Inde)

Parcourez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-veterinaryanimal-vaccines-market&rajaas

Rapports associés :

Marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-drug-safety-solutions-and-pharmacovigilance-market

Marché européen des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-drug-safety-solutions-and-pharmacovigilance-market

Marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-drug-safety-solutions-and-pharmacovigilance-market

Marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance en Amérique du Nord – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-drug-safety-solutions-and-pharmacovigilance-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com